Qual jogo da Copa do Mundo o SBT transmite hoje (3)? Tiago Leifert narra

O SBT, em parceria com a N Sports, voltou para as transmissões de Copa do Mundo no ano de 2026. Com Galvão Bueno, Mauro Beting, Tiago Leifert e mais, a emissora possui o direito de transmissão de 32 jogos durante a competição, junto com todos da Seleção Brasileira. Nesta quinta-feira (2), a casa de Silvio Santos irá passar o jogo entre Argentina e Cabo Verde, às 19h (de Brasília).

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Com narração de Tiago Leifert, Juninho Paulista, Raphael Rezende e Nadine Bastos comentam, enquanto André Galvão reporta.

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SBT transmitirá quatro jogos nesta segunda-feira (22) (Foto: Divulgação)

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Galvão toma decisão para a próxima Copa

Galvão Bueno, de 75 anos, afirmou que a Copa do Mundo de 2026 será sua última como narrador em campo. O locutor do SBT e da N Sports descartou a possibilidade de narrar o torneio de 2030 e admitiu que a idade será o fator determinante para o encerramento dessa etapa de sua carreira. A declaração aconteceu em um contato com o portal "F5", da Folha de São Paulo.

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— Na próxima, a idade já não vai permitir. Não vai dar, né? Eu vou assistir à Copa do Mundo. Se eu trabalhar vai ser apresentando um programa, gravando um comentário diário, alguma coisa assim — disse Galvão Bueno.

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Esta não é a primeira vez que o narrador anuncia a aposentadoria nas Copas do Mundo. Após o Mundial do Catar, Galvão anunciou que não narraria mais Copas, mas voltou atrás ao se tornar sócio da N Sports, que adquiriu os direitos de transmissão do torneio em parceria com o SBT. Desta vez, segundo ele, não haverá reconsideração.

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