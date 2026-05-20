Publicação de Neymar viraliza nas redes após convocação: 'Ninguém supera'
Atacante esteve presente a pré-lista de convocados de Carlo Ancelotti
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Na última segunda-feira (18) aconteceu a convocação para a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti, para a disputa da Copa do Mundo de 2026. A lista incluiu 26 jogadores, com alguns nomes que não foram relacionados durante o ciclo pré-copa. Em comemoração por estar presente na lista, Neymar realizou uma publicação em seus stories, mostrando uma bíblia personalizada de Batman, causando grande repercussão nas redes.
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Publicação de Neymar após convocação para Copa do Mundo
O atleta foi convocado para representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, e decidiu postar uma mensagem de 'agradecimento' em suas redes sociais. A publicação envolve um símbolo religioso personalizado de um super-herói, o que causou grande repercussão entre internautas e torcedores.
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Novidades na Amarelinha para o Mundial
No gol, a principal disputa pela vaga na Seleção Brasileira era entre Bento, do Al-Nassr, e Hugo Souza, do Corinthians. Ambos acabaram fora da lista final após a escolha de Weverton, atualmente no Grêmio. Bento participou de três partidas sob o comando de Ancelotti, enquanto Hugo Souza entrou em campo uma vez. Os dois estiveram presentes nas cinco convocações anteriores do treinador italiano.
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No ataque, João Pedro também não apareceu entre os escolhidos. O atacante do Chelsea era considerado um dos favoritos para integrar a lista final, porém acabou superado pela ascensão de Rayan e Igor Thiago. João Pedro esteve em quatro convocações e atuou em cinco partidas na era Ancelotti. Outra novidade na escalação do atual comandante da Amarelinha, foi Neymar, que não havia sido convocado em amistosos anteriores para representar a Seleção.
Estreia da Seleção Brasileira na competição
A estreia do Brasil na Copa do Mundo será no dia 13 de junho, às 19h (de Brasília), contra o Marrocos, em Nova Jersey. Depois, a Seleção enfrenta o Haiti, no dia 19, às 21h30, na Filadélfia. A equipe encerra a fase de grupos diante da Escócia, no dia 24, às 19h, em Miami.
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