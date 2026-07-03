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Duelo inédito na Copa: Colômbia e Gana decidem o último classificado para as oitavas

Confronto definirá o adversário da Suiça nas oitavas da Copa

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 12:15
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Luis Diaz em jogo da Colômbia
Luis Diaz em jogo da Colômbia na Copa (Foto: Ulises RUIZ / AFP)

O confronto entre Colômbia e Gana, que acontece nesta sexta-feira (3), às 22h30 (de Brasília), marca o encerramento da segunda fase da Copa do Mundo de 2026. Realizado no GEHA Field at Arrowhead Stadium, em Kansas City, o duelo colocará frente a frente duas seleções com estilos distintos e um ingrediente extra de rivalidade nos bastidores: a presença de Carlos Queiroz, ex-treinador da seleção colombiana e que, atualmente, comanda a seleção ganesa. O vencedor da partida terá pela frente a Suíça, que venceu a Argélia no mata-mata.

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    Colômbia chega embalada e favorita para confronto

    Luis Díaz comemora seu gol na vitória da Colômbia (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)
    Luis Díaz comemora seu gol na vitória da Colômbia (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

    A seleção colombiana, comandada pelo argentino Néstor Lorenzo, chega ao mata-mata com uma campanha sólida e invicta na fase de grupos. Os "Los Cafeteros" lideraram o Grupo K após vencerem o Uzbequistão (3 a 1) e a RD Congo (1 a 0), além de segurarem um empate sem gols contra Portugal. Com um futebol intenso e de posse de bola, a equipe tem como grandes referências técnicas o craque James Rodríguez e o astro Luis Díaz, do Bayern de Munique, que já soma um gol e uma assistência no torneio.

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    • Para este duelo decisivo, a Colômbia contará com os retornos dos laterais Daniel Muñoz e Johan Mojica, que foram poupados no último jogo. A única disputa aberta no time titular parece ser no comando do ataque, entre Jhon Córdoba e Luis Suárez. Apesar do favoritismo, Lorenzo mantém a cautela e afirma preferir que o time não seja visto como o principal candidato ao título, embora reconheça que o grupo aprendeu a lidar com a pressão.

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    Gana aposta na força física e no contra-ataque

    Jogadores da Gana comemorando gol da classificação para a Copa do Mundo (Foto: Reprodução/X)
    Jogadores da Gana comemorando gol da classificação para a Copa do Mundo (Foto: Reprodução/X)

    As "Estrelas Negras" de Gana garantiram sua vaga como um dos oito melhores terceiros colocados, vindo de um Grupo L equilibrado. Os ganeses estrearam batendo o Panamá por 1 a 0, seguraram um empate heroico em 0 a 0 com a Inglaterra e sofreram uma derrota por 2 a 1 diante da Croácia na rodada final, mas conseguiram avançar para o mata-mata como uma das oito melhores colocadas da Copa. Sob o comando de Carlos Queiroz, a equipe se destaca pela organização tática e pela aplicação física.

    O principal nome da seleção africana é Antoine Semenyo, atacante do Manchester City, acompanhado pelos experientes Iñaki Williams e Jordan Ayew. A tendência é que Gana adote uma postura reativa no confronto desta segunda fase, explorando a velocidade de seus homens de frente para surpreender o domínio territorial esperado dos colombianos e conseguir a classificação para as oitavas da Copa.

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    Curiosidades e o reencontro de Carlos Queiroz

    Este confronto é cercado de fatos curiosos que apimentam a decisão. O principal deles é o reencontro de Carlos Queiroz com a Colômbia. O treinador português comandou a seleção sul-americana entre 2019 e 2020, sendo demitido após goleadas sofridas para Uruguai (3 a 0) e Equador (6 a 1). Queiroz conhece bem o adversário: 13 jogadores do atual elenco colombiano foram convocados por ele no passado, incluindo titulares como James Rodríguez e Davinson Sánchez.

    Outra curiosidade é que este será o primeiro confronto entre as duas seleções em toda a história, já que os países não se enfrentaram nem em amistosos. Além disso, Gana tenta quebrar um tabu contra sul-americanos em Copas, após ter sido eliminada pelo Brasil (2006) e pelo Uruguai (2010) em fases de mata-mata. Já a Colômbia busca melhorar seu retrospecto contra africanos em Mundiais; a única vez que enfrentou um time do continente foi em 1990, quando perdeu para Camarões. Por fim, o palco do jogo promete ser barulhento, já que o estádio de Kansas City é reconhecido pelo Guinness Book como o mais barulhento do mundo.

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