Torcedores do Flamengo se declaram para ídolo em jogo contra o River: 'Rei' Bruno Henrique marcou o gol da virada flamenguista no amistoso

O Flamengo joga um amistoso, em Portugal, contra o River Plate. As equipes firmaram um acordo para realizar uma partida de intertemporada, enquanto acontece a Copa do Mundo. Nesta reedição da final da Libertadores de 2019, Bruno Henrique marcou, fazendo com que os flamenguistas se declarassem.

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Confira como os internautas reagiram ao belo gol de Bruno Henrique:

Bruno Henrique marcou o gol da virada do Flamengo, minutos depois, mandou uma bola na trave, em um cabeceio. No entanto, o River empatou antes de a primeira etapa terminar.

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Bruno Henrique comemora gol provocando torcida do River Plate com tatuagem (FOTO: GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO)

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Escalação de Flamengo x River Plate:

Para enfrentar o adversário da histórica final da Libertadores de 2019, Leonardo Jardim não poderá contar com os nove

jogadores do elenco convocados para a Copa do Mundo. Parte deles já foi eliminada da competição e está de férias, enquanto os demais seguem disputando o torneio. São eles: Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro, Lucas Paquetá, Varela, Arrascaeta, De la Cruz, Gonzalo Plata e Jorge Carrascal.

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Além dos convocados, o Flamengo também tem outro desfalque. O zagueiro Léo Ortiz, que se recupera de uma lesão na coxa, também não está à disposição.

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