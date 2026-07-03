Torcedores do Flamengo se declaram para ídolo em jogo contra o River: 'Rei'
Bruno Henrique marcou o gol da virada flamenguista no amistoso
O Flamengo joga um amistoso, em Portugal, contra o River Plate. As equipes firmaram um acordo para realizar uma partida de intertemporada, enquanto acontece a Copa do Mundo. Nesta reedição da final da Libertadores de 2019, Bruno Henrique marcou, fazendo com que os flamenguistas se declarassem.
➡️ Veja gols de River Plate x Flamengo: Jogo é disputado em Portugal
Confira como os internautas reagiram ao belo gol de Bruno Henrique:
Bruno Henrique marcou o gol da virada do Flamengo, minutos depois, mandou uma bola na trave, em um cabeceio. No entanto, o River empatou antes de a primeira etapa terminar.
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Escalação de Flamengo x River Plate:
Para enfrentar o adversário da histórica final da Libertadores de 2019, Leonardo Jardim não poderá contar com os nove
jogadores do elenco convocados para a Copa do Mundo. Parte deles já foi eliminada da competição e está de férias, enquanto os demais seguem disputando o torneio. São eles: Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro, Lucas Paquetá, Varela, Arrascaeta, De la Cruz, Gonzalo Plata e Jorge Carrascal.
Além dos convocados, o Flamengo também tem outro desfalque. O zagueiro Léo Ortiz, que se recupera de uma lesão na coxa, também não está à disposição.
➡️ Leonardo Jardim define escalação do Flamengo para enfrentar o River Plate
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