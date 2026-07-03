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Nos pênaltis, Egito bate Austrália e avança na Copa do Mundo

Adversário dos egípcios sairá do duelo entre Argentina e Cabo Verde

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 17:56
Atualizado há 1 minutos
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Jogadores do Egito comemoram gol sobre a Austrália na Copa do Mundo
Jogadores do Egito comemoram gol sobre a Austrália na Copa do Mundo (Foto: Thomas Coex/AFP)

O Egito venceu a Austrália por 4 a 2 nos pênaltis, após empate por 1 a 1, nesta sexta-feira (3), no AT&T Stadium, em Dallas (EUA), pela segunda fase da Copa do Mundo. Após empate no tempo regulamentar e prorrogação, os egípcios acertaram todos os quatro pênaltis que cobraram, enquanto Harry Souttar e Lucas Herrington erraram as cobranças para eliminar os australianos e classificar os africanos.

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    O adversário do Egito sairá do confronto entre Argentina e Cabo Verde, que também será disputado, nesta sexta-feira, às 19h, em Hard Rock Stadium, em Miami (EUA). O duelo dos egípcios e o vencedor da partida entre os argentinos e os caboverdianos será na terça-feira (7), às 13h (de Brasília), em Atlanta (EUA).

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    Como foi o jogo entre Egito e Austrália?

    Primeiro tempo

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    • A partida começou com a Austrália pressionando no ataque, levando perigo com um chute de fora e subindo suas linhas. Porém, na primeira grande chegada do Egito, Karim Hafez cruzou para Emam Ashour, que cabeceou e abriu o placar em Dallas.

    Depois do gol, os australianos passaram a deter a posse de bola contra a retranca egípcia e criaram boas chances com Irankunda e Behich, parando no goleiro Shobeir. Do lado do Egito, o craque Mohamed Salah teve uma atuação discreta e pouco tocou na bola, enquanto a equipe administrou a vantagem até o fim da primeira etapa.

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    Segundo tempo

    Logo nos primeiros segundos da segunda etapa, Marmoush recebeu lançamento e saiu cara a cara com o goleiro Patrick Beach, mas chutou para fora e perdeu grande chance. Após o susto, a Austrália voltou a ter a posse da bola e, em cobrança de falta de Aiden O'Neill, Mohamed Hany cabeceou para tentar afastar, mas marcou gol contra e empatou o duelo para os australianos.

    O restante do segundo tempo foi truncado e repleto de erros. A Austrália pressionou e causou confusão na área egípcia, enquanto o astro Mohamed Salah teve atuação abaixo das expectativas, errando na tomada de decisões. Nos acréscimos, aos 48 minutos, o goleiro australiano Beach operou um milagre em cabeceio de Rabia após cruzamento de Salah, decretando o empate e a prorrogação.

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    Prorrogação

    No primeiro ataque da prorrogação, Salah perdeu uma grande oportunidade após passe de Marmoush dentro da área, mas o astro isolou a bola. A Austrália pouco fez e apenas resistiu à pressão do Egito, que ficou perto do empate. Na segunda etapa da prorrogação, os egípcios seguiram pressionando, mas a defesa australiana segurou o resultado e a partida foi aos pênaltis. Porém, antes do apito final, a seleção australiana trocou os goleiros antes das penalidades, com a entrada de Mathew Ryan e saída de Patrick Beach.

    Veja como foram os pênaltis de Austrália x Egito

    Austrália

    ❌ Harry Souttar
    ✅ Jackson Irvine
    ✅ Awer Mabil
    ❌ Lucas Herrington

    Egito

    ✅ Mahmoud Saber
    ✅ Rami Rabia
    ✅ Mohamed Salah
    ✅ Hossam Abdelmaguid

    Ashour comemora gol marcado pelo Egito contra a Austrália na Copa do Mundo
    Ashour comemora gol marcado pelo Egito contra a Austrália na Copa do Mundo (Foto: Thomas Coex/AFP)

    ✅ Ficha técnica

    Austrália x Egito
    Copa do Mundo 2026 – segunda fase

    📆 Data e horário: sexta-feira, 3 de julho de 2026, às 15h (de Brasília).
    📍 Local: AT&T Stadium, em Arlington, no Texas (EUA).
    🥅 Gols: Emam Ashour (13'/1ºT, 0-1); Mohamed Hany (contra) (10'/2ºT, 1-1)
    🟨 Cartões amarelos: Haissem Hassan e Yasser Ibrahim (EGI)
    🟥 Cartões vermelhos: 

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    Austrália (Técnico: Tony Popovic)

    Patrick Beach (Mathew Ryan); Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington; Jordan Bos (Kai Trewin), Aiden O'Neill (Paul Okon-Engstler), Jackson Irvine, Aziz Behich; Cristian Volpato (Ajdin Hrustić), Nestory Irankunda (Mohamed Touré), Connor Metcalfe (Awer Mabil).

    Egito (Técnico: Hossam Hassan)

    Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Karim Hafez (Mahmoud Trézéguet); Hamdy Fathy (Hossam Abdelmaguid), Marwan Attia (Mahmoud Saber), Mostafa Ziko (Haissem Hassan), Mohamed Salah, Emam Ashour; Omar Marmoush (Hamza Abdelkarim).

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