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Mbappé é alvo de fake news por IA durante a Copa do Mundo

Francês teve uma imagem do rosto modificada

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 16:24
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Mbappé em ação durante França x Suécia pela segunda fase da Copa do Mundo. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Mbappé em ação durante França x Suécia pela segunda fase da Copa do Mundo. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

A Copa do Mundo de 2026 virou também um campo fértil para fake news produzidas com inteligência artificial. Imagens manipuladas, vídeos falsos, publicações com aparência de veículos jornalísticos e conteúdos criados para gerar cliques têm circulado em massa nas redes sociais durante o Mundial. Um dos principais alvos foi Kylian Mbappé, capitão da França.

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    Após a vitória francesa sobre a Suécia, por 3 a 0, imagens falsas passaram a circular no X, antigo Twitter, mostrando supostas pústulas no queixo do atacante. Uma das publicações perguntava qual seria a "doença" na barba de Mbappé e alcançou milhões de visualizações em pouco tempo. Outros posts parecidos também ganharam grande alcance na plataforma.

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    O caso não foi isolado. Antes mesmo do início da Copa, Mbappé já havia sido alvo de outra montagem envolvendo IA. Um falso artigo atribuído ao Eurosport dizia que o jogador teria revelado que deixou o PSG rumo ao Real Madrid por causa de um suposto assédio do presidente francês Emmanuel Macron. O conteúdo imitava o visual do site e usava até a assinatura e a foto de um jornalista real do veículo.

    O Eurosport publicou um comunicado e acionou o departamento jurídico. O jornalista Martin Mosnier, que teve a identidade usada no material falso, afirmou que a montagem assustava pela aparência convincente.

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    • — É impressionante pela credibilidade visual e assustador, porque alguém que não conhece nossa linha editorial poderia cair. Felizmente, eu pensei: "isso é grande demais". Quem conhece o Eurosport não cairia. Hoje ainda é possível perceber o que é verdadeiro e o que é falso, mas isso dá medo para o futuro. Em alguns meses ou anos, se esse tipo de falso artigo gerado por IA aparecer em dezenas todos os dias, não vamos conseguir passar o tempo inteiro caçando e publicando comunicados para desmentir. Isso realmente me assusta — disse Mosnier, ao jornal francês "L'Équipe".

    França agora pensa no Paraguai

    Com a classificação, a França mantém os 100% de aproveitamento na Copa do Mundo e avança para enfrentar o Paraguai. Mbappé pregou respeito ao próximo adversário, que eliminou a Alemanha na fase anterior.

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    — Agora vamos olhar para o Paraguai. Eles mostraram que são uma equipe que precisa ser levada a sério. Bateram a Alemanha. Não existe jogo fácil em Copa do Mundo — concluiu.

    A França chega embalada para a sequência do mata-mata. Depois de vencer os três jogos da fase de grupos, a equipe de Deschamps superou a Suécia com autoridade e viu Mbappé, mais uma vez, assumir o protagonismo em uma noite decisiva.

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    Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo
    Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

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