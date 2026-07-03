Imprensa mundial repercute meme de Vini Jr e Haaland na Copa
Além da brincadeira, jornais noruegueses resgatam fantasma da Copa de 1998
O clima para o aguardado confronto entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 ganhou um tempero especial nas redes sociais. Além dos internautas, a interação descontraída entre os astros Vini Jr e Erling Haaland no meme com cena do filme "As Branquelas", que viralizou na internet e diminuiu a tensão pré-jogo, também repercutiu na imprensa internacional.
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O post trazia uma montagem que faz referência a uma cena clássica do filme "As Branquelas", embalada pela música "A Thousand Miles", de Vanessa Carlton. No vídeo, o rosto de Vini Jr aparece no lugar do personagem vivido por Terry Crews, enquanto Haaland surge representado como Tiffany Wilson, personagem de Marlon Wayans.
Nos comentários, o norueguês marcou o brasileiro e escreveu: "Precisamos recriar isto". Vini respondeu com uma gargalhada. Além dos dois, Terry Crews também comentou na publicação com emojis de risada.
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A imprensa internacional não deixou a "zoeira" passar despercebida, e a interação virou manchete antes do jogo decisivo entre Brasil e Noruega. O portal The Sun, do Reino Unido, destacou o forte contraste entre o bom humor e a rivalidade intensa que os dois vão viver no mata-mata da Copa. O jornal ainda mencionou o apelo do público: nos comentários, torcedores pediram para que eles recriem a dança do filme em campo caso marquem um gol.
Na Espanha, o La Razón classificou o vídeo como "um dos melhores e mais engraçados deepfakes que vimos até agora na competição", elogiando o uso da tecnologia. "A inteligência artificial é útil para muitas coisas; felizmente, também é útil para isso, desde que seja usada com respeito, carinho e humor, como é o caso aqui", destacou a publicação.
Em Portugal, o portal A Bola apontou que os dois atletas "protagonizaram um momento de boa disposição nas redes sociais" às vésperas do duelo que vai decidir quem avança na Copa do Mundo. Na Colômbia, o Noticias Caracol tratou o caso como mais um exemplo clássico de como a fábrica de memes brasileira domina a internet antes de grandes jogos, cumprindo um papel fundamental de amenizar a forte tensão da torcida. Já o Times of India chamou a atenção para o fato de que este é apenas um de vários outros memes envolvendo Vini Jr e Haaland que estão viralizando nas redes.
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Vini Jr x Haaland na Copa
Além da "rivalidade" nos memes, a imprensa internacional também está repercutindo o duelo entre os atacantes antes do jogo da Seleção Brasileira contra os noruegueses. O jornal espanhol As resumiu a expectativa com o título "Haaland encontra Vinicius", enquanto o Mundo Deportivo destacou que o norueguês ficará "cara a cara com Vinicius nas oitavas". Já o Marca celebrou o avanço dos europeus às oitavas de final, afirmando que "o barco viking da Noruega seguirá remando".
O L'Équipe, da França, foi direto ao afirmar que a Noruega desafiará o Brasil, e o Daily Mail, do Reino Unido, ressaltou o poder decisivo de Haaland nos 16-avos de final, projetando o confronto contra a Seleção Brasileira. Na Itália, La Gazzetta dello Sport definiu o confronto como um "embate de luxo", dando destaque não apenas a Haaland, mas também ao talento do jovem Antonio Nusa.
Nos Estados Unidos, o The Athletic publicou uma análise tática, questionando se a defesa norueguesa terá consistência suficiente para suportar o poder ofensivo do Brasil. Na Argentina, o Diário Olé relembrou o sofrimento brasileiro para eliminar o Japão, avaliando que a Seleção Brasileira precisará apresentar um desempenho bem mais sólido se quiser parar a dupla Haaland e Nusa.
Nos jornais noruegueses, a confiança se mistura com a valorização histórica. O Verdens Gang convocou a torcida para o duelo em Nova York e classificou a partida simplesmente como "o maior jogo da história do futebol masculino do país", apontando que o Brasil chega pressionado por oscilações recentes. O Dagbladet relembrou o confronto da Copa do Mundo de 1998, quando a Noruega venceu o Brasil por 2 a 1 na fase de grupos. Para eles, o jogo pode representar uma verdadeira "mudança de trono" no futebol mundial.
O Aftenposten, maior jornal impresso do país nórdico, jogou luz sobre um fantasma que persegue os brasileiros: a Noruega é a única seleção do planeta que jamais foi derrotada pelo Brasil na história (entre confrontos oficiais e amistosos). O jornal destaca que o Brasil entrará motivado para quebrar esse tabu incômodo, enquanto a geração de Haaland tem a chance de ouro de escrever o capítulo mais bonito do esporte nacional.
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Brasil x Noruega: data, horário e onde assistir
Após vencer o Japão por 2 a 1, de virada, nos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026, a equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrentará a Noruega, que derrotou a Costa do Marfim por 2 a 1 e garantiu vaga na próxima fase. O confronto será disputado neste domingo, 5 de julho, às 17h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
Brasil x Noruega terá transmissão ao vivo de Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube). Quem vencer avança às quartas de final da competição.
Brasil x Noruega
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