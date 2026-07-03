Irmão de Lamine Yamal vira sensação na Copa do Mundo e encanta web Keyne viralizou com danças acompanhando os jogos

Irmão mais novo de Lamine Yamal, um dos destaques da Espanha na Copa do Mundo, Keyne virou sucesso nas redes sociais. O garoto recebeu o apelido de "Coty" ("Child of the Year", ou "criança do ano", em tradução livre).

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Keyne é filho de Sheila Ebana e nasceu em setembro de 2022. Nas imagens registradas durante a Copa do Mundo, o garoto aparece rindo, dançando e comemorando os feitos da Espanha nos jogos.

— Emociona-me muito ver a minha mãe, os meus amigos e o meu irmãozinho felizes a viver a vida que sempre sonharam. No final, é tudo o que desejo. O meu irmão é tudo para mim, é como se fosse um filho e estou encantado com ele — disse Lamine Yamal após a vitória diante da Áustria.

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Yamal na partida entre Espanha e Áustria na Copa (Imagem: Charlotte Wilson/Getty Images/AFP)

Em outros momentos, já ao lado do irmão, viralizou nas redes sociais ao cantar "Waka Waka (This Time for Africa)", clássico de Shakira lançado como tema oficial da Copa do Mundo de 2010, realizada na África do Sul.

Outras duas situações aconteceram fora do futebol. Em uma brincadeira de cobranças de pênaltis, após errar a batida, correu com a bola nas mãos e "driblou" os funcionários presentes. Já na cozinha, enquanto preparava uma receita ao lado da mãe, foi flagrado comendo uma colher de açúcar.

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o irmão do lamine yamal na torcida pic.twitter.com/Tbu37tGxwz — gusta (@tuitagusta) July 2, 2026

Espanha segue forte

A Espanha passeou em campo e confirmou sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. Com gols de Oyarzabal (duas vezes) e Pedro Porro, o time comandado por Luis de la Fuente bateu a Áustria pelo placar de 3 a 0 e carimbou o passaporte para a próxima fase.

Portugal e Espanha se enfrentarão nas oitavas de final. A partida entre as seleções está marcada para a próxima segunda-feira, 6 de julho, às 16h (de Brasília). O palco do clássico será o AT&T Stadium, em Arlington (região de Dallas), nos Estados Unidos.

Se ha hecho un " Ferran Torres si no fuera futbolista "



Lo mejor que le ha pasado en la vida a Lamine Yamal es su hermano, hay que rendirse

pic.twitter.com/StHa0qnjJW https://t.co/DLBC1q1q2T — (fan) LOCOS REAL MADRID (@LocosRealMadrid) June 24, 2026

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