Enquete Lance!: Confiança no hexa cresce após classificação do Brasil; veja números Pesquisa aponta alta na esperança e confiança dos brasileiros após vitória da Seleção; L! quer ouvir leitores

A classificação da Seleção Brasileira para as oitavas de final da Copa do Mundo renovou o otimismo da torcida. É o que mostra o mais recente tracking semanal da "IMO Insights", agência especializada em inteligência estratégica e pesquisa de mercado, que fez o estudo "Eu Vi o Brasil – O País do Futebol", que acompanha a percepção dos brasileiros ao longo do Mundial.

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Segundo o levantamento, o interesse pela competição segue em alta. Ao todo, 96% dos brasileiros afirmam estar acompanhando a Copa do Mundo, enquanto 54% dizem assistir à maior parte dos jogos e acompanhar regularmente todas as fases do torneio, demonstrando alto nível de envolvimento. Em meio à pesquisa, o Lance! quer saber a sua opinião: você está confiando no hexa do Brasil? Vote abaixo! 👇

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Confiança no Brasil cresce após classificação

O desempenho da equipe comandada por Carlo Ancelotti também refletiu diretamente na expectativa pelo restante da campanha. De acordo com a pesquisa, 38% dos entrevistados acreditam que o Brasil será campeão do mundo.

Outros 18% apostam em uma vaga na final, enquanto 12% acreditam que a Seleção chegará às semifinais. O percentual de brasileiros que projetava uma eliminação ainda na fase de 16 avos de final era de apenas 3%.

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Vitória provoca mudança no humor da torcida

Além da confiança no desempenho esportivo, a pesquisa identificou uma mudança significativa no estado emocional dos torcedores após a última vitória do Brasil.

A alegria foi o sentimento que mais cresceu, passando de 30% para 51% em apenas uma semana. A esperança também aumentou, de 40% para 50%, enquanto a empolgação subiu de 31% para 44%.

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Outros sentimentos ligados à Seleção também registraram avanço. A paixão passou de 32% para 42%, e o orgulho cresceu de 28% para 41%, indicando que a classificação fortaleceu novamente a conexão entre os brasileiros e a equipe nacional.

Torcida segue praticamente exclusiva ao Brasil

Mesmo acompanhando outras seleções durante a competição, a preferência dos brasileiros continua concentrada na equipe nacional.

Segundo a pesquisa, 88% dos entrevistados afirmam que não torcem por nenhuma outra seleção além do Brasil durante a Copa do Mundo. Entre os 12% que declararam apoiar outro país, Portugal aparece como principal escolha, citado por 23%, seguido por Argentina (13%), França (13%) e Cabo Verde (13%).

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França desponta como favorita caso Brasil seja eliminado

O estudo também perguntou qual seleção os brasileiros gostariam de ver campeã caso o Brasil deixe a competição antes da decisão.

Nesse cenário, a França lidera a preferência, mencionada por 30% dos entrevistados. Portugal aparece em segundo lugar, com 19%, enquanto a Argentina ocupa a terceira posição, com 16%.

Onde assistir: Brasil x Noruega

O Brasil encara a Noruega neste domingo (5), às 17h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, no MetLife Stadium, em Nova York, e disputam uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Quem avançar enfrentará o vencedor do confronto entre Inglaterra e México, marcado para o mesmo dia, às 21h. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!