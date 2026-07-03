PC Oliveira analisa polêmicas que classificaram Portugal contra a Croácia
Seleção Portuguesa saiu atrás, mas virou no segundo tempo
Portugal venceu a Croácia de virada, por 2 a 1, na noite desta quinta-feira (2), e se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O jogo contou com algumas polêmicas de arbitragem, que foram esclarecidas pelo ex-árbitro Paulo Cesar de Oliveira.
A Croácia saiu na frente de Portugal com gol do lendário Perisic na segunda etapa. Minutos depois, o zagueiro Renato foi agarrado na área. Após revisão do VAR, o árbitro marcou o pênalti. Na Globo, PC Oliveira concordou com a marcação.
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— O Vlasic em nenhum momento quis disputar a bola, ele se ajoelhou, segurou a cintura do Renato Veiga com as duas mãos e ainda o tocou na perna. Ação com impacto claro no atacante, que tinha possibilidade de cabecear a bola para o gol. Portanto, a intervenção do VAR foi correta e o pênalti bem marcado - analisou PC sobre o pênalti em Portugal x Croácia.
Depois do empate, Gonçalo Ramos desviou de cabeça e virou a partida nos minutos finais. A Croácia ainda igualou o placar nos acréscimos, mas a arbitragem marcou impedimento por um toque quase imperceptível na cabeça de Matanovic.
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- No momento do cruzamento, a posição do Pasalic era boa. A olho nu seria impossível ver o toque do Matanovic. No entanto, a tecnologia usada na bola serve exatamente para esse tipo de lance. O VAR observou o contato na bola através do gráfico. O toque na cabeça do Renato Veiga foi um desvio que não habilitou o Pasalic. Portanto, o Pasalic estava impedido e o gol foi bem anulado - completou sobre as polêmicas de Portugal x Croácia.
Como foi o jogo entre Portugal x Croácia
Portugal começou pressionando e criou as principais chances da partida, especialmente com Bruno Fernandes, que parou em grande defesa de Livakovic, e Renato Veiga, que cabeceou por cima após cobrança de escanteio. A equipe de Roberto Martínez controlou a posse de bola, mas encontrou dificuldades para furar a defesa fechada da Croácia, que se postava muito bem. Do outro lado, os croatas apostaram em uma postura mais reativa e chegaram com Budimir, sem assustar Diogo Costa. Sem espaços pelo meio, Portugal passou a insistir nos cruzamentos. Após a pausa para a hidratação, a Croácia começou a aparecer mais no jogo.
Mesmo assim, um ponto que chamou atenção foram alguns reações da torcida em cima de Cristiano Ronaldo. No BMO Field, Cristiano Ronaldo também virou personagem nas arquibancadas. A cada participação do camisa 7, o estádio alternou entre aplausos e vaias, evidenciando uma torcida dividida. Enquanto parte dos presentes demonstra confiança de que o atacante pode decidir a partida a qualquer momento, outra parcela criticava sua atuação.
Mesmo assim, o primeiro tempo entre Portugal e Croácia terminou no 0 a 0, deixando a responsabilidade toda para a segunda etapa.
A Croácia voltou melhor para o segundo tempo e abriu o placar aos sete minutos, com Perišić, após jogada pela direita. Antes, Kovačić já havia exigido boa defesa de Diogo Costa. Portugal respondeu com Rafael Leão, que acertou o travessão, e chegou a empatar com Cristiano Ronaldo, mas o gol foi anulado por impedimento confirmado pelo VAR.
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Na sequência, Roberto Martínez colocou Bernardo Silva e Gonçalo Ramos em campo para aumentar o poder ofensivo. Aos 19 minutos, o VAR passou a analisar um possível pênalti sobre Renato Veiga após um agarrão de Vlašić dentro da área. Validado, ficou nas mãos de Cristiano Ronaldo.
Batendo tranquilo e seguro, garantiu seu primeiro gol em um mata-mata em Copa do Mundo. E o gol deu outro ritmo à partida. E não parou por aí. Mais um gol anulado, desta vez da Croácia - marcado por Sucic, que estava impedido contra Portugal.
Foi o terceiro gol invalidado pelo VAR na partida: antes, Portugal já havia tido um gol de Cristiano Ronaldo anulado, enquanto os croatas também tiveram um tento de Matanović cancelado.
Com dez minutos de acréscimos, era tudo ou nada. A insistência de Rafael Leão finalmente foi recompensada nos acréscimos. Aos 48 minutos do segundo tempo, o atacante recebeu pela esquerda, chegou à linha de fundo e levantou mais uma bola na área. Desta vez, Gonçalo Ramos levou a melhor entre os zagueiros croatas e cabeceou firme para o fundo das redes de Livaković.
E quando tudo parecia resolvido, no último minuto, a Croácia marca e empata. Matanović desviou de cabeça, a bola bateu em Pašalić e, na tentativa de afastar o perigo, Rúben Neves acabou marcando contra. O árbitro, porém, foi chamado pelo VAR e anulou o lance por impedimento de Pašalić no momento do primeiro desvio de Matanović.
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