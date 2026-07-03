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PC Oliveira analisa polêmicas que classificaram Portugal contra a Croácia

Seleção Portuguesa saiu atrás, mas virou no segundo tempo

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 07:10
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PC Oliveira apontou erro capital de arbitragem em Brasil x Escócia (Foto: Reprodução: Sportv)
PC Oliveira analisou polêmicas de Portugal x Croácia (Foto: Reprodução: Sportv)

Portugal venceu a Croácia de virada, por 2 a 1, na noite desta quinta-feira (2), e se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O jogo contou com algumas polêmicas de arbitragem, que foram esclarecidas pelo ex-árbitro Paulo Cesar de Oliveira.

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    • A Croácia saiu na frente de Portugal com gol do lendário Perisic na segunda etapa. Minutos depois, o zagueiro Renato foi agarrado na área. Após revisão do VAR, o árbitro marcou o pênalti. Na Globo, PC Oliveira concordou com a marcação.

    ▶️Pênalti em Portugal x Croácia divide opiniões: 'O primeiro'

    — O Vlasic em nenhum momento quis disputar a bola, ele se ajoelhou, segurou a cintura do Renato Veiga com as duas mãos e ainda o tocou na perna. Ação com impacto claro no atacante, que tinha possibilidade de cabecear a bola para o gol. Portanto, a intervenção do VAR foi correta e o pênalti bem marcado - analisou PC sobre o pênalti em Portugal x Croácia.

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    Depois do empate, Gonçalo Ramos desviou de cabeça e virou a partida nos minutos finais. A Croácia ainda igualou o placar nos acréscimos, mas a arbitragem marcou impedimento por um toque quase imperceptível na cabeça de Matanovic.

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    • - No momento do cruzamento, a posição do Pasalic era boa. A olho nu seria impossível ver o toque do Matanovic. No entanto, a tecnologia usada na bola serve exatamente para esse tipo de lance. O VAR observou o contato na bola através do gráfico. O toque na cabeça do Renato Veiga foi um desvio que não habilitou o Pasalic. Portanto, o Pasalic estava impedido e o gol foi bem anulado - completou sobre as polêmicas de Portugal x Croácia.

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    Como foi o jogo entre Portugal x Croácia

    Portugal começou pressionando e criou as principais chances da partida, especialmente com Bruno Fernandes, que parou em grande defesa de Livakovic, e Renato Veiga, que cabeceou por cima após cobrança de escanteio. A equipe de Roberto Martínez controlou a posse de bola, mas encontrou dificuldades para furar a defesa fechada da Croácia, que se postava muito bem. Do outro lado, os croatas apostaram em uma postura mais reativa e chegaram com Budimir, sem assustar Diogo Costa. Sem espaços pelo meio, Portugal passou a insistir nos cruzamentos. Após a pausa para a hidratação, a Croácia começou a aparecer mais no jogo.

    Cristiano Ronaldo cobrando pênalti
    Cristiano Ronaldo cobrando pênalti em Portugal e Croácia na Copa (Imagem: Kamil Krzaczynski / AFP)

    Mesmo assim, um ponto que chamou atenção foram alguns reações da torcida em cima de Cristiano Ronaldo. No BMO Field, Cristiano Ronaldo também virou personagem nas arquibancadas. A cada participação do camisa 7, o estádio alternou entre aplausos e vaias, evidenciando uma torcida dividida. Enquanto parte dos presentes demonstra confiança de que o atacante pode decidir a partida a qualquer momento, outra parcela criticava sua atuação.

    Mesmo assim, o primeiro tempo entre Portugal e Croácia terminou no 0 a 0, deixando a responsabilidade toda para a segunda etapa.

    A Croácia voltou melhor para o segundo tempo e abriu o placar aos sete minutos, com Perišić, após jogada pela direita. Antes, Kovačić já havia exigido boa defesa de Diogo Costa. Portugal respondeu com Rafael Leão, que acertou o travessão, e chegou a empatar com Cristiano Ronaldo, mas o gol foi anulado por impedimento confirmado pelo VAR.

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    Na sequência, Roberto Martínez colocou Bernardo Silva e Gonçalo Ramos em campo para aumentar o poder ofensivo. Aos 19 minutos, o VAR passou a analisar um possível pênalti sobre Renato Veiga após um agarrão de Vlašić dentro da área. Validado, ficou nas mãos de Cristiano Ronaldo.

    Batendo tranquilo e seguro, garantiu seu primeiro gol em um mata-mata em Copa do Mundo. E o gol deu outro ritmo à partida. E não parou por aí. Mais um gol anulado, desta vez da Croácia - marcado por Sucic, que estava impedido contra Portugal.

    Foi o terceiro gol invalidado pelo VAR na partida: antes, Portugal já havia tido um gol de Cristiano Ronaldo anulado, enquanto os croatas também tiveram um tento de Matanović cancelado.

    Com dez minutos de acréscimos, era tudo ou nada. A insistência de Rafael Leão finalmente foi recompensada nos acréscimos. Aos 48 minutos do segundo tempo, o atacante recebeu pela esquerda, chegou à linha de fundo e levantou mais uma bola na área. Desta vez, Gonçalo Ramos levou a melhor entre os zagueiros croatas e cabeceou firme para o fundo das redes de Livaković.

    E quando tudo parecia resolvido, no último minuto, a Croácia marca e empata. Matanović desviou de cabeça, a bola bateu em Pašalić e, na tentativa de afastar o perigo, Rúben Neves acabou marcando contra. O árbitro, porém, foi chamado pelo VAR e anulou o lance por impedimento de Pašalić no momento do primeiro desvio de Matanović.

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