Rizek analisa situação do Fluminense na Libertadores: 'Não tenho certeza'

Durante o programa Seleção Sportv, o jornalista André Rizek comentou a situação do Fluminense, que venceu o Bolívar por 2 a 1 na Libertadores, mas segue com a classificação em risco devido à sua baixa pontuação no Grupo C. O Tricolor se encontra na terceira colocação, com 5 pontos, e terá que jogar a vida em casa contra o Deportivo La Guaira no dia 27 de maio.

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Na opinião do apresentador do programa, a equipe de Luis Zubeldía não dá garantias de que vai conseguir vencer o jogo decisivo na última rodada. Para ele, o futebol apresentado na competição é insuficiente até aqui.

— Eu só tô lamentando que, diante de um grupo em que era para o Fluminense estar no mínimo já garantido em segundo lugar, no mínimo, ele vai para a última rodada no maior drama, cara. Com a certeza de que ele não depende só dele para se classificar — iniciou

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— E, com todo o respeito, nem dele eu tenho certeza que vai ganhar do La Guaira. Acho que é favorito, tal, mas… já ganhou o jogo do La Guaira com o que está jogando? Eu esperaria um pouco — completou Rizek.

— Como eu botava tanta fé no Fluminense, eu inclusive discuti com a galera aqui na nossa equipe: "Calma, gente, é só a estreia, empate fora de casa, não é mau resultado, a vida segue…" Mas talvez já fosse um sinal do futebolzinho do Fluminense na Libertadores — encerrou.

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Lucho Acosta marcou na vitória do Fluminense contra o Bolívar na Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

O que o Fluminense precisa para se classificar na Libertadores?

O Fluminense manteve chances de classificação às oitavas de final da Libertadores ao vencer o Bolívar por 2 a 1, nesta terça-feira (19), no Maracanã. Apesar do triunfo, o Tricolor não conseguiu o saldo necessário para depender apenas de si e chega à última rodada pressionado no Grupo C.

Agora com cinco pontos, mesma pontuação dos bolivianos, o time carioca precisará vencer o Deportivo La Guaira, no dia 27, no Maracanã, e ainda torcer por um tropeço do Bolívar diante do Independiente Rivadavia, já classificado para a próxima fase.

A equipe de Luis Zubeldía entrou na rodada precisando vencer por três gols de diferença para inverter o confronto direto contra o Bolívar, já que havia perdido por 2 a 0 na altitude. Como venceu apenas por um gol, segue em desvantagem no principal critério de desempate da competição, que passou a ser o confronto direto nesta edição da Libertadores.

O cenário mais simples para o Fluminense avançar é:

1 - vencer o La Guaira;

2 - torcer para o Bolívar empatar ou perder para o Rivadavia.

Caso isso aconteça, o Tricolor chegaria a oito pontos e terminaria à frente dos bolivianos na tabela.

Existe ainda uma possibilidade de classificação com empate contra o La Guaira, mas ela é mais improvável. Para isso, o Fluminense precisaria torcer por derrota do Bolívar para o Rivadavia e também para que os venezuelanos não vençam os argentinos nesta rodada.

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O jogo entre La Guaira e Independiente Rivadavia acontece nesta quinta-feira (21), na Venezuela. Para o Fluminense, os melhores resultados são empate ou vitória dos argentinos, que já garantiram vaga antecipada no mata-mata.

O Fluminense ainda torce por uma notícia que pode dificultar a vida do Bolívar contra o Independiente Rivadavia. Por conta dos conflitos sociais em La Paz, existe a possibilidade de a partida na última rodada da Libertadores não acontecer na altitude.

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