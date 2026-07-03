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Copa do Mundo: Argentina x Cabo Verde vai passar na Globo hoje?

Duelo vale vaga nas oitavas de final do Mundial 2026

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 09:10
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Messi em ação na vitória da Argentina sobre a Áustria, na Copa do Mundo
Messi em ação na vitória da Argentina sobre a Áustria, na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

A Argentina entra em campo contra Cabo Verde, na noite desta sexta-feira (3), em jogo válido pelos 16 avos de final da Copa do Mundo 2026. O torcedor brasileiro já quer se planejar para assistir ao duelo, e o Lance! traz as principais informações sobre a partida.

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    • No Brasil, o jogo entre Argentina e Cabo Verde vai passar na CazéTV, que tem todos os jogos da Copa do Mundo, e na Globo. Dos 104 duelos, a TV Globo tem direito a 55, e o duelo dos hermanos nos 16 avos de final está entre eles.

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    Argentina e Cabo Verde se enfrentam pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Argentina e Cabo Verde se enfrentam pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

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    • Após ser campeã da Copa do Mundo de 2022, a Argentina está tendo um ótimo rendimento no Mundial de 2026, sendo liderada por Lionel Messi. Contra a Argélia, na partida de estreia, o craque argentino marcou o seu primeiro hat-trick em partidas do torneio e igualou a marca de Miroslav Klose como o maior artilheiro da história da competição (16 gols). Na partida seguinte, contra a Áustria, voltou a marcar (duas vezes) e superou o alemão, isolando-se no topo do recorde.

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    Na última rodada da fase de grupos, Messi começou no banco de reservas e só entrou no segundo tempo. Contudo, o camisa 10 da Argentina balançou as redes em cobrança de falta e quebrou mais um recorde: fez gol pelo sétimo jogo de Copa do Mundo consecutivo, o que nenhum outro jogador conseguiu fazer na história. Jairzinho e Just Fontaine chegaram a marcar gols em seis partidas seguidas nos Mundiais de 1970 e 1958, respectivamente. O gol também fez o argentino ampliar o recorde de mais gols na história da competição, com 19 bolas na rede em Copas do Mundo.

    Em um contexto completamente diferente da Argentina, o Cabo Verde também está fazendo história na competição. A seleção disputa a sua primeira Copa do Mundo e, até o momento, ainda está invicta no torneio, com três empates. A equipe africana conseguiu segurar a Espanha em um empate sem gols na estreia, com grande destaque para o goleiro Vozinha, e depois conquistou mais dois pontos contra Uruguai e Arábia Saudita, o suficiente para ficar em segundo lugar do Grupo H.

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