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Felipe Melo é sincero sobre Yamal e Messi: 'Duvido'

Ex-jogador comparou a carreira dos dois jogadores

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 06:10
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Felipe Melo é sincero sobre a disputa em carreira de Lionel Messi e Lamine Yamal.
Felipe Melo é sincero sobre a disputa em carreira de Lionel Messi e Lamine Yamal. (Foto: Reprodução)

Após a classificação da Espanha ás oitavas de final da Copa do Mundo ao vencer a Áustria por 3 a 0, na última quinta-feira (2), Felipe Melo analisou o desempenho de Lamine Yamal pela seleção e comparou com a carreira de Lionel Messi.

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    Durante o Seleção Sportv, o ex-jogador afirmou que Lamine Yamal é um fenômeno, mas acredita que ele não fará nem 80% do que Messi fez no futebol e que não há comparação entre o jovem espanhol e o argentino.

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    —  Duvido que Yamal vá fazer 90 gols numa temporada. Mas nós estamos falando de um dos maiores da história do futebol. Não, por favor, não comparem Yamal com o Messi. Por enquanto, é que eu acho que os maiores podem ser alcançados um dia. Podem ser alcançados um dia. Mas assim, Pelé não vai ser alcançado. Pra mim, o Messi não vai ser alcançado. E pra mim, o Maradona...Também não vai ser alcançado — afirmou.

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    Messi é favorito para vencer a bola de ouro

    Aos 39 anos, Lionel Messi desponta como o principal candidato à conquista de mais uma Bola de Ouro, tradicional premiação da revista France Football. Após o encerramento da fase de grupos da Copa do Mundo, o portal The Athletic atualizou seu ranking de favoritos e colocou o camisa 10 da Argentina na liderança da disputa.

    Com seis gols marcados, o craque foi decisivo para a classificação da Albiceleste e reforçou sua condição de protagonista do futebol mundial.

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    O levantamento do veículo norte-americano coloca o atacante do Inter Miami na primeira posição, seguido de perto pelo francês Kylian Mbappé. O brasileiro Vini Jr. aparece em quarto lugar, à frente de nomes como Lamine Yamal, Erling Haaland e Harry Kane.

    Dono de oito Bolas de Ouro, Messi já quebrou recordes nesta edição da Copa do Mundo ao superar o alemão Miroslav Klose e se tornar o maior artilheiro da história do torneio. Caso mantenha o alto nível no mata-mata e conduza a Argentina ao bicampeonato mundial, a projeção do portal é de que o camisa 10 encaminhe de forma definitiva sua nona conquista individual.

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