Felipe Melo é sincero sobre Yamal e Messi: 'Duvido'
Ex-jogador comparou a carreira dos dois jogadores
Após a classificação da Espanha ás oitavas de final da Copa do Mundo ao vencer a Áustria por 3 a 0, na última quinta-feira (2), Felipe Melo analisou o desempenho de Lamine Yamal pela seleção e comparou com a carreira de Lionel Messi.
Só perde para Messi: Cristiano Ronaldo alcança marca expressiva em Copas
Oyarzabal marca dois gols e entra na caça a Messi e Mbappé pela artilharia da Copa do Mundo
Técnico da Argentina comenta dependência de Messi e elogia Brasil na Copa
➡️ Simulador da Copa do Mundo: simule os confrontos do Mundial
Durante o Seleção Sportv, o ex-jogador afirmou que Lamine Yamal é um fenômeno, mas acredita que ele não fará nem 80% do que Messi fez no futebol e que não há comparação entre o jovem espanhol e o argentino.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
— Duvido que Yamal vá fazer 90 gols numa temporada. Mas nós estamos falando de um dos maiores da história do futebol. Não, por favor, não comparem Yamal com o Messi. Por enquanto, é que eu acho que os maiores podem ser alcançados um dia. Podem ser alcançados um dia. Mas assim, Pelé não vai ser alcançado. Pra mim, o Messi não vai ser alcançado. E pra mim, o Maradona...Também não vai ser alcançado — afirmou.
Portugal x Croácia na CazéTV é a segunda live mais assistida da história
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (03/07/2026)
Futebol dinâmico e histórias de superação: o México que pode enfrentar o Brasil na Copa
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Messi é favorito para vencer a bola de ouro
Aos 39 anos, Lionel Messi desponta como o principal candidato à conquista de mais uma Bola de Ouro, tradicional premiação da revista France Football. Após o encerramento da fase de grupos da Copa do Mundo, o portal The Athletic atualizou seu ranking de favoritos e colocou o camisa 10 da Argentina na liderança da disputa.
Com seis gols marcados, o craque foi decisivo para a classificação da Albiceleste e reforçou sua condição de protagonista do futebol mundial.
O levantamento do veículo norte-americano coloca o atacante do Inter Miami na primeira posição, seguido de perto pelo francês Kylian Mbappé. O brasileiro Vini Jr. aparece em quarto lugar, à frente de nomes como Lamine Yamal, Erling Haaland e Harry Kane.
Dono de oito Bolas de Ouro, Messi já quebrou recordes nesta edição da Copa do Mundo ao superar o alemão Miroslav Klose e se tornar o maior artilheiro da história do torneio. Caso mantenha o alto nível no mata-mata e conduza a Argentina ao bicampeonato mundial, a projeção do portal é de que o camisa 10 encaminhe de forma definitiva sua nona conquista individual.
🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Copa do Mundo 2026
Suíça x Argélia tem lance inacreditável: 'Gol mais perdido da Copa'; veja vídeoHá 37 minutos
Fora de Campo
Cena de Modric em Portugal x Croácia repercute: 'De cortar o coração'Há 6 horas
Copa do Mundo 2026
Declaração de Gonçalo Ramos após Portugal x Croácia pega mal: 'Egocêntrico'Há 7 horas
Copa do Mundo 2026
Gol legal? Especialista bate martelo em polêmica de Portugal x CroáciaHá 7 horas
Fora de Campo
Gol anulado da Croácia contra Portugal chama atenção: 'Claramente'Há 7 horas
Copa do Mundo 2026
Reação de Cristiano Ronaldo com substituição viraliza: 'Pode não'Há 7 horas
Mais LANCE!