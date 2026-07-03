Felipe Melo é sincero sobre Yamal e Messi: 'Duvido' Ex-jogador comparou a carreira dos dois jogadores

Após a classificação da Espanha ás oitavas de final da Copa do Mundo ao vencer a Áustria por 3 a 0, na última quinta-feira (2), Felipe Melo analisou o desempenho de Lamine Yamal pela seleção e comparou com a carreira de Lionel Messi.

continua após a publicidade

➡️ Simulador da Copa do Mundo: simule os confrontos do Mundial

Durante o Seleção Sportv, o ex-jogador afirmou que Lamine Yamal é um fenômeno, mas acredita que ele não fará nem 80% do que Messi fez no futebol e que não há comparação entre o jovem espanhol e o argentino.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Duvido que Yamal vá fazer 90 gols numa temporada. Mas nós estamos falando de um dos maiores da história do futebol. Não, por favor, não comparem Yamal com o Messi. Por enquanto, é que eu acho que os maiores podem ser alcançados um dia. Podem ser alcançados um dia. Mas assim, Pelé não vai ser alcançado. Pra mim, o Messi não vai ser alcançado. E pra mim, o Maradona...Também não vai ser alcançado — afirmou.

continua após a publicidade

Lionel Messi saúda a torcida após a vitória da Argentina sobre a Áustria (Foto: Paul ELLIS / AFP)

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Messi é favorito para vencer a bola de ouro

Aos 39 anos, Lionel Messi desponta como o principal candidato à conquista de mais uma Bola de Ouro, tradicional premiação da revista France Football. Após o encerramento da fase de grupos da Copa do Mundo, o portal The Athletic atualizou seu ranking de favoritos e colocou o camisa 10 da Argentina na liderança da disputa.

Com seis gols marcados, o craque foi decisivo para a classificação da Albiceleste e reforçou sua condição de protagonista do futebol mundial.

continua após a publicidade

O levantamento do veículo norte-americano coloca o atacante do Inter Miami na primeira posição, seguido de perto pelo francês Kylian Mbappé. O brasileiro Vini Jr. aparece em quarto lugar, à frente de nomes como Lamine Yamal, Erling Haaland e Harry Kane.

Dono de oito Bolas de Ouro, Messi já quebrou recordes nesta edição da Copa do Mundo ao superar o alemão Miroslav Klose e se tornar o maior artilheiro da história do torneio. Caso mantenha o alto nível no mata-mata e conduza a Argentina ao bicampeonato mundial, a projeção do portal é de que o camisa 10 encaminhe de forma definitiva sua nona conquista individual.

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável