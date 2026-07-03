logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Figurinha do Neymar? Panini divulga kit de atualização do álbum da Copa

Seleção Brasileira recebe grande atualização no álbum de figurinha

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
03/07/2026 10:33
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Álbum de figurinhas recebe kit de atualização durante Copa do Mundo
Álbum de figurinhas recebe kit de atualização durante Copa do Mundo (Foto: MARCO BERTORELLO / AFP)

A grande dúvida dos torcedores brasileiros finalmente foi resolvida: Neymar terá figurinha no álbum da Copa. A Panini divulgou a lista completa dos jogadores que estarão no Kit de Atualização do álbum oficial da Copa do Mundo de 2026. O lançamento traz 120 figurinhas inéditas, sendo 118 novos jogadores convocados por suas seleções após o fechamento editorial do álbum, além de dois cromos especiais.

continua após a publicidade
  • Endrick durante jogo contra a Escócia na Copa do Mundo

    Imprensa da Noruega sugere Endrick como herói do Brasil

    Copa do Mundo 2026
    Há 6 minutos
  • Cristiano Ronaldo em Portugal x Croácia pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Cole Burston / AFP)

    Pacto de Portugal na Copa: ‘Queremos dar este troféu ao Cristiano’

    Copa do Mundo 2026
    Há 9 minutos
  • Gol da Croácia anulado pela arbitragem contra Portugal

    Imprensa vê roubo e detona VAR após queda de Croácia para Portugal

    Copa do Mundo 2026
    Há 30 minutos

    • Como a produção da coleção precisou ser finalizada em meados de janeiro, alterações nas listas das seleções não puderam ser feitas posteriormente, seja por lesões ou mudanças nas convocações dos treinadores. Para solucionar essa diferença entre o álbum e os elencos oficiais da Copa, a Panini criou o Kit de Atualização, permitindo que os colecionadores substituam os atletas que ficaram fora da convocação final.

    📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

    Ilustração da figurinha de Neymar no álbum da Copa do Mundo
    Ilustração da figurinha de Neymar no álbum da Copa do Mundo (Foto: Divulgação/Panini)

    Atualização do álbum da Copa e figurinha do Neymar

  • Igor Matanovic com as mãos na cabeça por conta do gol anulado

    Jogador da Croácia comenta gol anulado: 'Acho que senti um toque'

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 minutos
  • Endrick durante jogo contra a Escócia na Copa do Mundo

    Imprensa da Noruega sugere Endrick como herói do Brasil

    Copa do Mundo 2026
    Há 6 minutos
  • Cristiano Ronaldo em Portugal x Croácia pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Cole Burston / AFP)

    Pacto de Portugal na Copa: 'Queremos dar este troféu ao Cristiano'

    Copa do Mundo 2026
    Há 9 minutos

    • ➡️Simule os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Quem será campeão?

    Cada figurinha do kit indica, no verso, o espaço exato onde deve ser colada no álbum, substituindo um jogador que acabou não integrando a lista definitiva de sua seleção.

    continua após a publicidade

    Entre os principais destaques da atualização aparecem cinco nomes da Seleção Brasileira: Neymar Jr., Endrick, Alex Sandro, Weverton e Igor Thiago, todos ausentes da coleção original, mas presentes na convocação para a Copa do Mundo.

    ➡️Fifa é processada após eliminação do Irã e pode pagar R$ 5,2 bilhões; entenda

    O kit também reúne diversos atletas de destaque do futebol internacional, como Manuel Neuer (Alemanha), Pau Cubarsí (Espanha), Noni Madueke (Inglaterra), Guillermo Ochoa (México), N'Golo Kanté (França), Marcus Thuram (França), Wataru Endo (Japão), Quinten Timber (Holanda), Noa Lang (Holanda) e Gilberto Mora (México).

    continua após a publicidade

    Além dos jogadores, a Panini incluiu duas figurinhas especiais. Uma delas reúne os três mascotes da Copa do Mundo de 2026 — Maple (Canadá), Zayu (México) e Clutch (Estados Unidos). A outra é a figurinha "We Are Panini", inspirada na identidade visual oficial do torneio.

    O Kit de Atualização chega em pré-venda por R$ 119,90 no site oficial da Panini e, posteriormente, será comercializado nas principais bancas, livrarias, lojas e Panini Points. O lançamento está marcado para o dia 10 de julho de 2026.

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de apostas. Jogue de forma responsável

    Confira a lista completa dos jogadores do Kit de Atualização

    África do Sul

    • Ime Okon
    • Jayden Adams
    • Themba Zwane
    • Relebohile Mokofeng

    Alemanha

    • Manuel Neuer
    • Malick Thiaw
    • Aleksandar Pavlović
    • Angelo Stiller
    • Deniz Undav

    Argélia

    • Luca Zidane
    • Rafik Belghali
    • Ibrahim Maza
    • Farès Ghedjemis
    • Adil Boulbina

    Arábia Saudita

    • Abdudelah Al-Amri
    • Ali Majrashi
    • Mohamed Kanno
    • Sultan Mandash

    Argentina

    • Giovani Lo Celso

    Austrália

    • Paul Izzo
    • Jason Geria
    • Paul Okon-Engstler
    • Ajdin Hrustic
    • Nishan Velupillay

    Bélgica

    • Dodi Lukébakio

    Brasil

    • Alex Sandro
    • Endrick
    • Neymar Jr.
    • Igor Thiago
    • Weverton

    Cabo Verde

    • Laros Duarte
    • Nuno da Costa

    Canadá

    • Joel Waterman
    • Alfie Jones

    Coreia do Sul

    • Taehyeon Kim
    • Moonhwan Kim

    Costa do Marfim

    1. Guéla Doué
    2. Elye Wahi
    3. Nicolas Pépé

    Croácia

    1. Nikola Vlašić
    2. Igor Matanović

    Equador

    • Anthony Valencia

    Escócia

    • Nathan Patterson

    Egito

    • Mohamed Abdelmonem
    • Mahmoud Saber
    • Haissem Hassan
    • Ibrahim Adel

    Espanha

    • Pau Cubarsí
    • Alejandro Grimaldo
    • Marcos Llorente
    • Yeremy Pino

    Estados Unidos

    • Gio Reyna
    • Sebastian Berhalter

    França

    1. N'Golo Kanté
    2. Rayan Cherki
    3. Marcus Thuram

    Gana

    • Benjamin Asare
    • Jonas Adjetey
    • Kojo Peprah Oppong
    • Kwasi Sibo
    • Christopher Bonsu Baah
    • Ernest Nuamah
    • Brandon Thomas-Asante
    • Prince Adu

    Haiti

    • Wilguens Paugain
    • Wilson Isidor

    Holanda

    • Quinten Timber
    • Noa Lang

    Inglaterra

    • Nico O'Reilly
    • Eberechi Eze
    • Noni Madueke

    Irã

    • Arya Yousefi
    • Ali Nemati
    • Amirmohammad Razzaghinia
    • Ali Alipour
    • Amirhossein Hosseinzadeh

    Iraque

    • Kevin Yakob

    Japão

    • Hiroki Ito
    • Wataru Endo
    • Yuito Suzuki
    • Daizen Maeda

    Jordânia

    • Odeh Fakhoury

    Marrocos

    • Issa Diop
    • Anass Salah-Eddine
    • Chadi Riad
    • Neil El Aynaoui
    • Chemsdine Talbi

    México

    • Guillermo Ochoa
    • Érik Lira
    • Álvaro Fidalgo
    • Brian Gutiérrez
    • Gilberto Mora
    • Armando González

    Noruega

    • Jens Petter Hauge

    Paraguai

    • Braian Ojeda
    • Álex Arce

    Qatar

    • Ayoub Aloui
    • Jassem Gaber
    • Mohammed Muntari

    Senegal

    • Ibrahim Mbaye

    Suécia

    • Carl Starfelt
    • Besfort Zeneli
    • Alexander Bernhardsson
    • Benjamin Nygren

    Tchéquia

    • Vladimír Darida
    • David Douděra
    • Mojmír Chytil

    Tunísia

    • Abdelmouhib Chamakh
    • Omar Rekik
    • Anis Ben Slimane
    • Rani Khedira
    • Mohamed Belhadj Mahmoud
    • Mortadha Ben Ouanes
    • Sebastian Tounekti

    Uruguai

    • Matías Viña

    Uzbequistão

    • Jakhongir Urozov
    • Akmal Mozgovoy
    • Azizjon Ganiev
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Até o momento, não houve posicionamento da Associação Egípcia de Futebol

    Copa do Mundo 2026

    Copa do Mundo: Seleção do Egito se envolve em confusão com polícia; veja

    Há 1 hora
    Messi em ação na vitória da Argentina sobre a Áustria, na Copa do Mundo

    Fora de Campo

    Copa do Mundo: Argentina x Cabo Verde vai passar na Globo hoje?

    Há 1 hora
    Meme de Haaland antes de Brasil x Noruega

    Fora de Campo

    Haaland comenta meme antes de Brasil x Noruega; Vini Jr responde

    Há 2 horas
    Tiago Leifert participou da transmissão do jogo da Sul-Americana no SBT (Foto: Reprodução/SBT)

    Fora de Campo

    Qual jogo da Copa do Mundo o SBT transmite hoje (3)?

    Há 2 horas
    PC Oliveira apontou erro capital de arbitragem em Brasil x Escócia (Foto: Reprodução: Sportv)

    Fora de Campo

    PC Oliveira analisa polêmicas que classificaram Portugal contra a Croácia

    Há 3 horas
    Felipe Melo é sincero sobre a disputa em carreira de Lionel Messi e Lamine Yamal.

    Fora de Campo

    Felipe Melo é sincero sobre Yamal e Messi: 'Duvido'

    Há 4 horas
    Mais LANCE!
    CazéTV foi alvo de investigação do Ministério Público (Foto: Rpeorudção)

    Portugal x Croácia na CazéTV é a segunda live mais assistida da história

    Everaldo Marques é o principal narrador da Globo na Copa (Foto: Reprodução/Instagram)

    Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (3)?

    Suíça x Argélia pela Copa do Mundo, em Vancouver

    Suíça x Argélia tem lance inacreditável: 'Gol mais perdido da Copa'; veja vídeo

    Modric anda em Portugal x Croácia na Copa do Mundo

    Cena de Modric em Portugal x Croácia repercute: 'De cortar o coração'

    Gonçalo Ramos marcou gol da vitória de Portugal sobre a Croácia na Copa do Mundo

    Declaração de Gonçalo Ramos após Portugal x Croácia pega mal: 'Egocêntrico'

    Jogadores de portugal comemoram classificação diante da Croácia na Copa do Mundo

    Gol legal? Especialista bate martelo em polêmica de Portugal x Croácia

    Modric gesticula em seu último jogo de Copa do Mundo na derrota da Croácia para Portugal

    Gol anulado da Croácia contra Portugal chama atenção: 'Claramente'

    Cristiano Ronaldo lamenta lance em Portugal x Croácia

    Reação de Cristiano Ronaldo com substituição viraliza: 'Pode não'

    Cristiano Ronaldo em Portugal x Croácia pela Copa do Mundo de 2026

    Pênalti em Portugal x Croácia divide opiniões: 'O primeiro'

    Cristiano Ronaldo comemora gol em Portugal x Croácia

    Cristiano Ronaldo marca em Portugal x Croácia e torcedores reagem: 'Penaldo'

    De joelhos, Cristiano Ronaldo lamenta lance durante Portugal x Croácia

    Portugal x Croácia vira assunto nas redes por motivo inesperado: 'Medíocre'

    Justin Bieber durante apresentação no draft da NHL.

    Justin Bieber vai cantar na final da Copa do Mundo? Entenda