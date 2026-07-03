Figurinha do Neymar? Panini divulga kit de atualização do álbum da Copa
Seleção Brasileira recebe grande atualização no álbum de figurinha
A grande dúvida dos torcedores brasileiros finalmente foi resolvida: Neymar terá figurinha no álbum da Copa. A Panini divulgou a lista completa dos jogadores que estarão no Kit de Atualização do álbum oficial da Copa do Mundo de 2026. O lançamento traz 120 figurinhas inéditas, sendo 118 novos jogadores convocados por suas seleções após o fechamento editorial do álbum, além de dois cromos especiais.
Como a produção da coleção precisou ser finalizada em meados de janeiro, alterações nas listas das seleções não puderam ser feitas posteriormente, seja por lesões ou mudanças nas convocações dos treinadores. Para solucionar essa diferença entre o álbum e os elencos oficiais da Copa, a Panini criou o Kit de Atualização, permitindo que os colecionadores substituam os atletas que ficaram fora da convocação final.
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Atualização do álbum da Copa e figurinha do Neymar
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Cada figurinha do kit indica, no verso, o espaço exato onde deve ser colada no álbum, substituindo um jogador que acabou não integrando a lista definitiva de sua seleção.
Entre os principais destaques da atualização aparecem cinco nomes da Seleção Brasileira: Neymar Jr., Endrick, Alex Sandro, Weverton e Igor Thiago, todos ausentes da coleção original, mas presentes na convocação para a Copa do Mundo.
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O kit também reúne diversos atletas de destaque do futebol internacional, como Manuel Neuer (Alemanha), Pau Cubarsí (Espanha), Noni Madueke (Inglaterra), Guillermo Ochoa (México), N'Golo Kanté (França), Marcus Thuram (França), Wataru Endo (Japão), Quinten Timber (Holanda), Noa Lang (Holanda) e Gilberto Mora (México).
Além dos jogadores, a Panini incluiu duas figurinhas especiais. Uma delas reúne os três mascotes da Copa do Mundo de 2026 — Maple (Canadá), Zayu (México) e Clutch (Estados Unidos). A outra é a figurinha "We Are Panini", inspirada na identidade visual oficial do torneio.
O Kit de Atualização chega em pré-venda por R$ 119,90 no site oficial da Panini e, posteriormente, será comercializado nas principais bancas, livrarias, lojas e Panini Points. O lançamento está marcado para o dia 10 de julho de 2026.
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Confira a lista completa dos jogadores do Kit de Atualização
África do Sul
- Ime Okon
- Jayden Adams
- Themba Zwane
- Relebohile Mokofeng
Alemanha
- Manuel Neuer
- Malick Thiaw
- Aleksandar Pavlović
- Angelo Stiller
- Deniz Undav
Argélia
- Luca Zidane
- Rafik Belghali
- Ibrahim Maza
- Farès Ghedjemis
- Adil Boulbina
Arábia Saudita
- Abdudelah Al-Amri
- Ali Majrashi
- Mohamed Kanno
- Sultan Mandash
Argentina
- Giovani Lo Celso
Austrália
- Paul Izzo
- Jason Geria
- Paul Okon-Engstler
- Ajdin Hrustic
- Nishan Velupillay
Bélgica
- Dodi Lukébakio
Brasil
- Alex Sandro
- Endrick
- Neymar Jr.
- Igor Thiago
- Weverton
Cabo Verde
- Laros Duarte
- Nuno da Costa
Canadá
- Joel Waterman
- Alfie Jones
Coreia do Sul
- Taehyeon Kim
- Moonhwan Kim
Costa do Marfim
- Guéla Doué
- Elye Wahi
- Nicolas Pépé
Croácia
- Nikola Vlašić
- Igor Matanović
Equador
- Anthony Valencia
Escócia
- Nathan Patterson
Egito
- Mohamed Abdelmonem
- Mahmoud Saber
- Haissem Hassan
- Ibrahim Adel
Espanha
- Pau Cubarsí
- Alejandro Grimaldo
- Marcos Llorente
- Yeremy Pino
Estados Unidos
- Gio Reyna
- Sebastian Berhalter
França
- N'Golo Kanté
- Rayan Cherki
- Marcus Thuram
Gana
- Benjamin Asare
- Jonas Adjetey
- Kojo Peprah Oppong
- Kwasi Sibo
- Christopher Bonsu Baah
- Ernest Nuamah
- Brandon Thomas-Asante
- Prince Adu
Haiti
- Wilguens Paugain
- Wilson Isidor
Holanda
- Quinten Timber
- Noa Lang
Inglaterra
- Nico O'Reilly
- Eberechi Eze
- Noni Madueke
Irã
- Arya Yousefi
- Ali Nemati
- Amirmohammad Razzaghinia
- Ali Alipour
- Amirhossein Hosseinzadeh
Iraque
- Kevin Yakob
Japão
- Hiroki Ito
- Wataru Endo
- Yuito Suzuki
- Daizen Maeda
Jordânia
- Odeh Fakhoury
Marrocos
- Issa Diop
- Anass Salah-Eddine
- Chadi Riad
- Neil El Aynaoui
- Chemsdine Talbi
México
- Guillermo Ochoa
- Érik Lira
- Álvaro Fidalgo
- Brian Gutiérrez
- Gilberto Mora
- Armando González
Noruega
- Jens Petter Hauge
Paraguai
- Braian Ojeda
- Álex Arce
Qatar
- Ayoub Aloui
- Jassem Gaber
- Mohammed Muntari
Senegal
- Ibrahim Mbaye
Suécia
- Carl Starfelt
- Besfort Zeneli
- Alexander Bernhardsson
- Benjamin Nygren
Tchéquia
- Vladimír Darida
- David Douděra
- Mojmír Chytil
Tunísia
- Abdelmouhib Chamakh
- Omar Rekik
- Anis Ben Slimane
- Rani Khedira
- Mohamed Belhadj Mahmoud
- Mortadha Ben Ouanes
- Sebastian Tounekti
Uruguai
- Matías Viña
Uzbequistão
- Jakhongir Urozov
- Akmal Mozgovoy
- Azizjon Ganiev
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