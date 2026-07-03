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Imprensa vê roubo e detona VAR após queda de Croácia para Portugal

Portugal enfrentará a Espanha pelas oitavas de final

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
03/07/2026 10:03
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Gol da Croácia anulado pela arbitragem contra Portugal
Gol da Croácia anulado pela arbitragem contra Portugal (Foto: by Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A eliminação da Croácia para Portugal na Copa do Mundo segue repercutindo fortemente no país europeu. Um dia após a derrota por 2 a 1, a imprensa croata fez duras críticas à arbitragem e ao uso da tecnologia do VAR, chegando a falar em "roubo" e ironizando o lance que anulou o gol de empate da seleção nos acréscimos.

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    • O principal motivo da revolta foi a anulação do gol que levaria a partida para a prorrogação. Nos minutos finais, Josko Gvardiol balançou as redes, mas o VAR identificou um toque quase imperceptível de Igor Matanović na bola antes de ela chegar a Mario Pašalić, que estava em posição de impedimento. O lance foi invalidado com auxílio da tecnologia de sensores instalada na bola, e Portugal confirmou a vitória por 2 a 1 e a classificação.

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    • A repercussão ganhou força nas manchetes dos principais veículos da Croácia. O jornal Sportske Novosti classificou a eliminação como um "roubo" e criticou duramente a arbitragem, ironizando a participação do VAR:

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    - Nós nos matamos, e a equipe de arbitragem preparou uma corda para nos enforcar. Será possível? Vamos nos perguntar isso por anos. Que derrota dolorosa, que jogo magnífico e uma eliminação exatamente como temíamos. Tudo foi decidido contra nós. Esta partida será lembrada por muitas coisas, mas principalmente pelas piores.

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    Já o portal Gol.dnevnik.hr preferiu recorrer ao humor para criticar o lance que definiu a classificação portuguesa. A publicação ironizou o fato de o sensor da bola ter detectado um toque mínimo de Matanović:

    - Os sensores mostraram que o sistema registrou um toque do atacante croata. Nessas imagens, parece que ele só tocou na bola com o cabelo. Pois bem, se Matanović fosse careca, a Croácia teria empatado.

    Posicionamento do técnico croata sobre lance polêmico

    As críticas da imprensa se somam às reclamações feitas pelo técnico Zlatko Dalić logo após a partida. O treinador evitou comentar especificamente o gol anulado, mas fez duras críticas ao árbitro norueguês Espen Eskås:

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    - Teve a questão do VAR, uma decisão que não cabia a nós. Eu não vou fazer mais comentários sobre isso. A arbitragem não foi nada bem. Não teve faltas marcadas a nosso favor. Foi horrível do ponto de vista da arbitragem. Acabamos perdendo, temos que seguir adiante.

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    Apesar das reclamações, a Fifa defendeu a decisão da equipe de arbitragem. A entidade explicou que a Tecnologia de Bola Conectada detectou o toque de Matanović e confirmou que o impedimento foi corretamente assinalado antes do gol de Gvardiol, validando a atuação do VAR.

    Jogadores da Croácia após o fim do jogo contra Portugal
    Jogadores da Croácia após o fim do jogo contra Portugal. (Foto: Mattia Ozbot / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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