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Fora da lista de Ancelotti, jogador marca golaço e revolta web: 'Acorda'

Convocação da Seleção Brasileira foi feita na última segunda-feira (16)

Fábia Anselmo Pessoa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/03/2026
19:38
Fora da lista de Ancelotti, jogador marca golaço e revolta web: 'Acorda'
imagem cameraCarlo Ancelotti durante convocação (Foto: Saulo Angelo/Gazeta Press)
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Fora da convocação da Seleção Brasileira, o lateral Luciano Juba respondeu dentro de campo. Na noite desta quarta-feira, pelo duelo entre Bahia e Red Bull Bragantino, o jogador marcou um golaço e virou assunto nas redes sociais, com torcedores questionando a ausência na lista de Carlo Ancelotti.

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Confira o golaço:

O lance aconteceu ainda no primeiro tempo. Após passe em profundidade, Jean Lucas ajeitou de calcanhar e Juba finalizou no ângulo para abrir o placar na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. A pintura repercutiu rapidamente na web, veja os comentários:

A ausência do lateral já vinha sendo debatida desde a divulgação da lista para os amistosos contra França e Croácia. Juba esteve na pré-lista de Ancelotti e chegou a ser chamado anteriormente, mas ainda não teve oportunidade em campo.

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Para a posição, o treinador optou por Alex Sandro e Douglas Santos, nomes mais experientes no cenário internacional. Mesmo assim, o bom momento do jogador do Bahia mantém a discussão aberta.

Juba
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira (Foto: @rafaelribeirorio / CBF)

O Tricolor baiano, aliás, vive fase positiva no Campeonato Brasileiro. Invicto e com 11 pontos somados, o time tenta embalar diante de sua torcida após empates como mandante. Já o Bragantino chega pressionado, acumulando quatro jogos sem vitória na competição. Nesse contexto, Luciano Juba aproveita o protagonismo para reforçar, dentro de campo, o argumento de quem pede uma chance na Seleção.

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