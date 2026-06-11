Villani se confunde na abertura da Copa do Mundo e viraliza na web: 'Meu Deus' Narrador transmite México x África do Sul

A Copa do Mundo de 2026 começou oficialmente na tarde desta quinta-feira (11). Durante a cerimônia de abertura no México, o narrador Gustavo Villani protagonizou uma confussão que não passou despercebido entre os telespectadores.

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Em um determinado momento da apresentação, que antecedeu a partida entre México e África do Sul, apareceu o boneco "Labubu", febre em terras mexicanas. Foi então, que Villani, ao narrar a aparição, afirmou que era o mascote da Copa do Mundo.

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Imediatamente, o comunicador corrigiu o próprio erro na transmissão. Contudo, telespectadores que acompanhavam a cerimônia não deixaram passar despercebido o fato e o repercutiram nas redes sociais. Veja abaixo:

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Que gafe do Gustavo Villani kkkk — Jess (@jessikabrgs) June 11, 2026

o villani falando que o labubu é o mascote da copa kkkkkkkkkkkkkkkk, meu deus — Val ˢᶜᶜᵖ (@valzanotti1) June 11, 2026

O Gustavo Villani falando que o labubu é o mascote da copa 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — joao lucas (@joaolucasFFC) June 11, 2026

Labubu como mascote ?? Qual foi Villani kkkkkkkkkkkk — 👁 (@lluzlipe) June 11, 2026

E o Villani falando que o labubu é o mascote da copa... Peloramor — NatHália (@NathiAlencar) June 11, 2026

Bonecos Labubu na abertura da Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

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