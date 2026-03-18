Casagrande é sincero sobre Neymar na Seleção: 'Sem ficar esperando'

Carlo Ancelotti, treinador italiano da Seleção Brasileira divulgou os 26 nomes que participarão dos amistosos que antecedem a Copa do Mundo, nos Estados Unidos. Para as partidas contra França e Croácia, o técnico deixou Neymar de fora da lista. Veja o que disse Casagrande, ídolo do Corinthians, sobre a ausência do atacante.

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- Ele tem 60 dias para virar homem e se esforçar para ir para a Copa do Mundo, sem ficar esperando que a pressão popular das 'Neymarzetes' faça com que ele vá para a Copa - disparou o ex-atleta.

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Casagrande comenta sobre possibilidade de Neymar ir para a Copa do Mundo (Foto: Reprodução/Instagram)

Próximos jogos da Seleção Brasileira

No dia 26 de março, a Seleção Brasileira encara a França, às 17h (de Brasília), enquanto o duelo contra a Croácia será no dia 31 de março, às 21h (de Brasília). Ambos os jogos serão disputados nos Estados Unidos, que será palco principal da Copa do Mundo.

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Carlo Ancelotti convocou a Seleção Brasileira pela 5ª vez visando a preparação da equipe para a Copa do Mundo. O treinador tem oito partidas à frente da Amarelinha com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho.

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Na partida contra a seleção francesa, o Brasil irá utilizar a sua nova camisa II, que foi feita em colaboração com a Jordan. Já no jogo contra a Croácia, a Seleção entrará em campo com o novo manto amarelo, que ainda não foi lançado, mas deve ser divulgado oficialmente antes da disputa dos amistosos, que serão sediados nos Estados Unidos.