Chegada da África do Sul para enfrentar o México chama atenção: 'De arrepiar'
Seleções se enfrentam no Estádio Azteca na abertura do Mundial
A chegada da seleção da África do Sul para a estreia da Copa do Mundo, contra o México, nesta quinta-feira (11), no Estádio Azteca, viralizou nas redes sociais. Como de costume, os jogadores da equipe africana se enfileiraram e fizeram questão de entrar nas dependências da partida juntos e cantando músicas do próprio país.
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A mesma cena já havia viralizado na Copa do Mundo de 2010, quando a África do Sul foi sede do Mundial. Dezesseis anos depois, os jogadores da seleção africana voltaram a protagonizar um momento emocionante ao se prepararem para estrear no torneio.
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Nas redes sociais, a cena dos jogadores cantando e dançando ao entrarem no Estádio Azteca não passou despercebida. Internautas reagiram ao fato e elogiaram o momento, que foi classificado como emocionante. Veja abaixo:
Pior que essa chegada da África do Sul pro jogo é MUITO COPA DO MUNDO.— Pisou Na Linha | NBA 🏀🇧🇷 (@pisounalinha) June 11, 2026
Não consigo explicar, só sentir.
VAMOS! pic.twitter.com/jIhXkZBcw5
Pqp eles são viciados em performar 😭— ••• |mari| ••• (@marilouuuuuuuu_) June 11, 2026
Isso arrepiaaaa ate a alma— Kanye ,não o West.✊🏾✊🏿 (@alves_kany) June 11, 2026
De arrepiar 👏👏👏— Flávia (@FlviaFidel31823) June 11, 2026
ABSURDO— Gabriel Rawan ☭ 🇵🇸 (@Rawan_Crf) June 11, 2026
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