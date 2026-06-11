logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasJogos de HojeVídeos

Chegada da África do Sul para enfrentar o México chama atenção: 'De arrepiar'

Seleções se enfrentam no Estádio Azteca na abertura do Mundial

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 15:23
Favorite o Lance! no Google
Jogadores da África do Sul chegando ao Estádio Azteca para estreia na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)
Jogadores da África do Sul chegando ao Estádio Azteca para estreia na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

A chegada da seleção da África do Sul para a estreia da Copa do Mundo, contra o México, nesta quinta-feira (11), no Estádio Azteca, viralizou nas redes sociais. Como de costume, os jogadores da equipe africana se enfileiraram e fizeram questão de entrar nas dependências da partida juntos e cantando músicas do próprio país.

continua após a publicidade
  • Diversos países estão tendo problemas com a imigração dos EUA para a Copa do Mundo (Imagem gerada por IA)

    Copa do Mundo empilha polêmicas com imigração e segurança nos EUA

    Copa do Mundo
    Há 7 minutos
  • Bets com bolão para a Copa do Mundo de 2026.

    As bets que oferecem bolão na Copa do Mundo 2026 com até R$600 mil em prêmios

    Sites de apostas
    Há 13 minutos
  • Lance!

    Rivais do Fluminense no Mundial de Clubes estreiam na abertura da Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 4 minutos

    • ➡️ Villani se confunde na abertura da Copa do Mundo e viraliza na web: 'Meu Deus'

    A mesma cena já havia viralizado na Copa do Mundo de 2010, quando a África do Sul foi sede do Mundial. Dezesseis anos depois, os jogadores da seleção africana voltaram a protagonizar um momento emocionante ao se prepararem para estrear no torneio.

    ➡️ EUA reforçam exigências para influenciadores estrangeiros às vésperas da Copa do Mundo 

    Nas redes sociais, a cena dos jogadores cantando e dançando ao entrarem no Estádio Azteca não passou despercebida. Internautas reagiram ao fato e elogiaram o momento, que foi classificado como emocionante. Veja abaixo:

    continua após a publicidade

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    🤑 Aposte em gols da Seleção Brasileira de Ancelotti na Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    villani globo
    Parceiro - r7Villani se confunde na abertura da Copa do Mundo e viraliza na web: 'Meu Deus'Há 23 minutos
    Galvao Bueno desabafando após eliminação Flamengo
    Copa do MundoGalvão faz crítica durante abertura da Copa do Mundo: 'Não tem sido assim'Há 28 minutos
    Montagem Shakira e Piqué
    Copa do MundoNamoro de Shakira e Piqué começou em uma Copa do Mundo; relembreHá 1 hora
    Copa do MundoQuem é Burna Boy, cantor que se apresenta com Shakira na abertura da Copa?Há 1 hora
    Shakira tem longa história com Copas do Mundo (Foto: Reprodução)
    Fora de CampoWaka Waka, Dai Dai e mais: as músicas de Copa do Mundo feitas por ShakiraHá 1 hora
    Copa do MundoJ Balvin, Belinda, Tyla… Quem são os artistas da abertura da Copa do Mundo?Há 1 hora

    Mais LANCE!

    Quem será o artilheiro da Copa do Mundo 2026? (Foto: Orlando Ramirez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Brasil é vice no ranking digital das seleções da Copa do Mundo; veja liderança
    Donald Trump durante cúpula sobre pequenas empresas na Sala Leste da Casa Branca, em Washington, DC. (Foto: Kent Nishimura/AFP)
    EUA reforçam exigências para influenciadores estrangeiros às vésperas da Copa do Mundo 
    Shakira em clipe da nova música da Copa do Mundo 2026. (Foto: Reprodução)
    A história de Dai Dai, a música da Copa feita por Shakira
    Carlo Ancelotti também utiliza a tecnologia que monitora o sono (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
    Atitude de Ancelotti em treino da Seleção Brasileira repercute: 'Com medo'
    Neymar em amistoso da Seleção Brasileira (Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Folhapress)
    Copa do Mundo: Ferramentas de IA definem campeão e até onde vai o Brasil
    Arrascaeta-Flamengo-Uruguai
    Cena de Arrascaeta, do Flamengo, viraliza na Copa: 'Inacreditável'
    Galvão Bueno estreia novo programa no SBT (Foto: Divulgação)
    Copa do Mundo: Saiba quais jogos o SBT vai transmitir
    Cauã tem a mesma idade que Endrick, com apenas 20 dias de diferença (Foto: Reprodução/Instagram)
    Sósia de Endrick revela ser bloqueado pelo atacante: 'Sonho conhecer'
    Minha superstição #5: Mari Spinelli aponta favoritos para a Copa do Mundo e misticismo
    Ex-camisa 8 atualmente é empresário no seu país (Foto: Divulgação/FIFA)
    México x África do Sul: onde está Tshabalala, autor de golaço na Copa de 2010?
    Luiz Henrique e Tammy Parisoto são casados desde 2025. (Foto: Reprodução)
    Conheça Tammy Parisoto, esposa de Luiz Henrique, atacante da Seleção Brasileira
    Taça / Troféu da Copa do Mundo
    Colunistas do Lance! apontam campeão, decepção e zebra da Copa do Mundo
    Ex-técnico assumirá bancada na Globo durante Copa do Mundo
    Quais jogos da Copa do Mundo de 2026 vão passar na Globo?