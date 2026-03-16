Sem Neymar, o técnico Carlo Ancelotti acaba de anunciar a última convocação da Seleção Brasileira antes de definir a lista para a Copa do Mundo de 2026. O treinador italiano chamou 26 jogadores para os amistosos com França, dia 26, e Croácia, dia 31, ambos nos Estados Unidos.

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Esta é a quinta convocação de Ancelotti desde que ele assumiu a Seleção, em maio do ano passado. Havia muita expectativa sobre a convocação ou não de Neymar; o jogador estava na pré-lista da Seleção, o que fez a comissão técnica viajar até Mirassol na semana passada para vê-lo em campo. O meia do Santos, porém, não atuou.

A lista está repleta de novidades. Os selecionados que ainda não haviam recebido oportunidades com o italiano são Bremer (Juventus), Léo Pereira (Flamengo), Ibañez (Al-Ahli), Danilo (Botafogo), Gabriel Sara (Galatasaray), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Lyon) e Rayan (Bournemouth).

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Convocação de Ancelotti para os amistosos da Seleção

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Bento (Al-Nassr)

Defensores: Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Alex Sandro (Flamengo), Wesley (Roma), Léo Pereira (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo) e Ibañez (Al-Ahli)

Meio-campistas: Casemiro (Manchester United), Andrey Santos (Chelsea), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Gabriel Sara (Galatasaray)

Atacantes: Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Vini Jr (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), João Pedro (Chelsea), Endrick (Lyon), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford) e Rayan (Bournemouth)

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Já se sabia que lista de convocados da Seleção teria alguns desfalques. Bruno Guimarães é nome certo para a Copa do Mundo, mas se recupera de lesão. Éder Militão é outro que só não estará no Mundial se não tiver condições físicas, mas de momento também está entregue aos médicos e fisioterapeutas.

Além deles, jogadores que têm (ou, pelo menos, tinham) boas chances de estar na Copa também estão vetados, casos dos laterais Vanderson — que sofreu lesão na coxa esquerda há dez dias e dificilmente irá se recuperar a tempo do Mundial — e Caio Henrique, cuja contusão é menos grave.

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