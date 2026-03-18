Fala de Neymar após convocação da Seleção Brasileira viraliza: 'Ele sabe'
Atacante ficou de fora da lista de Carlo Ancelotti
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O atacante Neymar divulgou imagens dos bastidores da vida pessoal nesta quarta-feira (18). No vídeo, publicado no Youtube, o camisa 10 do Santos aparece em momentos íntimos com a família e amigos, em seções de treinos e em um tour pela própria casa.
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Dentro dos 20 minutos de gravação, um momento chamou a atenção dos torcedores. Em um determinado momento, Neymar fala com o goleiro Gabriel Brazão, do Santos, sobre a possibilidade de ser convocado para a Seleção Brasileira.
Durante a interação, o camisa 10 afirmou que a CBF não avisa com antecedência aos jogadores e mostrou estar apreensivo para saber se estaria na lista de 26 nomes do Carlo Ancelotti. Durante o bate-papo com o companheiro de time, Neymar chegou a brincar: "Antes eu sabia que ia".
Determinada declaração do jogador viralizou nas redes sociais. Torcedores repercutiram sobre o atual momento do atacante, que mais uma vez ficou de fora da convocação da Seleção Brasileira. Veja a repercussão abaixo:
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Próximos compromissos da Seleção Brasileira
No dia 26 de março, a Seleção Brasileira encara a França, às 17h (de Brasília), enquanto o duelo contra a Croácia será no dia 31 de março, às 21h (de Brasília). Ambos os jogos serão disputados nos Estados Unidos, que será palco principal da Copa do Mundo.
Carlo Ancelotti convocou a Seleção Brasileira pela 5ª vez visando a preparação da equipe para a Copa do Mundo. O treinador tem oito partidas à frente da Amarelinha com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho.
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