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Fifa agita bastidores de Globo e Cazé TV antes do início da Copa do Mundo

Emissoras disputam audiência na edição deste ano

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 15:46
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logo da Globo e Casimiro Miguel, dono da Cazé TV
Globo e Cazé TV disputam audiência na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução)

Os bastidores das transmissões da Copa do Mundo de 2026 estão agitados. Às vésperas da estreia do torneio, a Fifa informou à Globo e à CazéTV que o trabalho realizado na cobertura do Mundial deste ano será determinante para as negociações dos direitos de transmissão da edição de 2030. A informação é do portal "F5", da Folha de São Paulo.

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    A entidade máxima do futebol mundial comunicou às emissoras que a decisão sobre a concessão dos direitos levará em consideração aspectos que vão além do valor financeiro oferecido. A repercussão e o alcance da cobertura também pesarão na escolha.

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    A federação estabeleceu que analisará o desempenho das transmissões ao longo da competição de 2026. A capacidade de repercussão e o alcance obtido pelas coberturas servirão como parâmetros para a decisão sobre o próximo ciclo.

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    A cobertura realizada por ambas as empresas durante o torneio atual será acompanhada de perto pela entidade. O desempenho registrado ao longo da competição fornecerá elementos para a federação definir qual empresa transmitirá o Mundial de 2030.

    A disputa envolve a Globo, emissora tradicional na cobertura de competições esportivas, e a CazéTV, plataforma que compete no mercado de transmissões esportivas. As duas empresas participaram das reuniões com representantes da Fifa.

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    Taça da Copa do Mundo (Foto: Franck Fife/AFP)
    Taça da Copa do Mundo (Foto: Franck Fife/AFP)

    Copa do Mundo de 2026

    A estreia do torneio acontece acontece nesta quinta-feira (11). Na data, México e África do Sul se enfrentam no Estádio Azteca, na Cidade do México, pela primeira rodada do Grupo A do torneio.

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    O confronto marca a primeira abertura do Mundial, que terá mais duas cerimônias para marcar o início do torneio. As próximas acontecem nesta sexta-feira (12), nos Estados Unidos e Canadá, outros dois países sedes da edição deste ano.

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