Fifa agita bastidores de Globo e Cazé TV antes do início da Copa do Mundo Emissoras disputam audiência na edição deste ano

Os bastidores das transmissões da Copa do Mundo de 2026 estão agitados. Às vésperas da estreia do torneio, a Fifa informou à Globo e à CazéTV que o trabalho realizado na cobertura do Mundial deste ano será determinante para as negociações dos direitos de transmissão da edição de 2030. A informação é do portal "F5", da Folha de São Paulo.

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A entidade máxima do futebol mundial comunicou às emissoras que a decisão sobre a concessão dos direitos levará em consideração aspectos que vão além do valor financeiro oferecido. A repercussão e o alcance da cobertura também pesarão na escolha.

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A federação estabeleceu que analisará o desempenho das transmissões ao longo da competição de 2026. A capacidade de repercussão e o alcance obtido pelas coberturas servirão como parâmetros para a decisão sobre o próximo ciclo.

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A cobertura realizada por ambas as empresas durante o torneio atual será acompanhada de perto pela entidade. O desempenho registrado ao longo da competição fornecerá elementos para a federação definir qual empresa transmitirá o Mundial de 2030.

A disputa envolve a Globo, emissora tradicional na cobertura de competições esportivas, e a CazéTV, plataforma que compete no mercado de transmissões esportivas. As duas empresas participaram das reuniões com representantes da Fifa.

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Taça da Copa do Mundo (Foto: Franck Fife/AFP)

Copa do Mundo de 2026

A estreia do torneio acontece acontece nesta quinta-feira (11). Na data, México e África do Sul se enfrentam no Estádio Azteca, na Cidade do México, pela primeira rodada do Grupo A do torneio.

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O confronto marca a primeira abertura do Mundial, que terá mais duas cerimônias para marcar o início do torneio. As próximas acontecem nesta sexta-feira (12), nos Estados Unidos e Canadá, outros dois países sedes da edição deste ano.

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