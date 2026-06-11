Emissora lança forma inédita de cobertura da Copa do Mundo Cobertura fará parte do app 'GloboPop'

O aplicativo GloboPop ampliou sua cobertura da Copa do Mundo de 2026 ao reunir, em um único ambiente, conteúdos produzidos pela TV Globo, SporTV, "ge" e "geTV". A iniciativa concentra vídeos curtos, melhores momentos, análises, bastidores e conteúdos de entretenimento relacionados ao torneio, com foco no consumo por dispositivos móveis.

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Entre as produções originais está o quadro "POV da Mari", apresentado por Mariana Spinelli. O conteúdo acompanha os jogos da Seleção Brasileira a partir de uma posição localizada atrás dos gols, oferecendo registros e impressões de um ponto de vista diferente do habitual nas transmissões esportivas.

POV da Mari será uma das novidades da Globo (Foto: Reprodução GE)

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A plataforma também contará com outros formatos voltados ao Mundial. Em "NYC com Formiga", o jornalista Bruno Formiga mostra aspectos do ambiente que cerca os jogos realizados em Nova York. Já o coletivo Grupo Errado produzirá uma edição especial de humor durante a competição. Outro programa previsto é "Chama o VRÁÁÁ", no qual Milton Cunha revisita histórias e curiosidades de Copas anteriores.

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O aplicativo também dará destaque ao acompanhamento da Seleção Brasileira por meio de um espaço dedicado exclusivamente ao time nacional. O conteúdo inclui bastidores, treinos, deslocamentos e momentos da preparação da equipe durante o torneio.

A estratégia faz parte da cobertura digital da Globo para a Copa do Mundo de 2026 e busca ampliar a oferta de conteúdos disponíveis antes, durante e após as partidas.