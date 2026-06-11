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Emissora lança forma inédita de cobertura da Copa do Mundo

Cobertura fará parte do app 'GloboPop'

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
11/06/2026 15:51
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Troféu da Copa do Mundo (Foto: Fabrice Coffrini / AFP)
Troféu da Copa do Mundo (Foto: Fabrice Coffrini / AFP)

O aplicativo GloboPop ampliou sua cobertura da Copa do Mundo de 2026 ao reunir, em um único ambiente, conteúdos produzidos pela TV Globo, SporTV, "ge" e "geTV". A iniciativa concentra vídeos curtos, melhores momentos, análises, bastidores e conteúdos de entretenimento relacionados ao torneio, com foco no consumo por dispositivos móveis.

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  • Artist perform during the opening ceremony ahead of the 2026 World Cup Group A football match between Mexico and South Africa at the Mexico City Stadium in Mexico City on June 11, 2026. (Photo by YURI CORTEZ / AFP)

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    Entre as produções originais está o quadro "POV da Mari", apresentado por Mariana Spinelli. O conteúdo acompanha os jogos da Seleção Brasileira a partir de uma posição localizada atrás dos gols, oferecendo registros e impressões de um ponto de vista diferente do habitual nas transmissões esportivas.

    POV da Mari será uma das novidades da Globo (Foto: Reprodução GE)

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    A plataforma também contará com outros formatos voltados ao Mundial. Em "NYC com Formiga", o jornalista Bruno Formiga mostra aspectos do ambiente que cerca os jogos realizados em Nova York. Já o coletivo Grupo Errado produzirá uma edição especial de humor durante a competição. Outro programa previsto é "Chama o VRÁÁÁ", no qual Milton Cunha revisita histórias e curiosidades de Copas anteriores.

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    O aplicativo também dará destaque ao acompanhamento da Seleção Brasileira por meio de um espaço dedicado exclusivamente ao time nacional. O conteúdo inclui bastidores, treinos, deslocamentos e momentos da preparação da equipe durante o torneio.

    A estratégia faz parte da cobertura digital da Globo para a Copa do Mundo de 2026 e busca ampliar a oferta de conteúdos disponíveis antes, durante e após as partidas.

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