Acabou o 0 a 0? Brasileirão 2026 derruba marca de 60 anos e faz história

O Brasileirão mal começou já garantiu seu lugar nos livros de história da CBF. Após o jogo de encerramento da rodada entre Chapecoense e Grêmio, a competição atingiu a impressionante marca de 56 jogos consecutivos sem um único 0 a 0, estabelecendo um novo recorde absoluto no futebol brasileiro.

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O Flamengo é o atual campeão do Brasileirão (Foto: Adriann Fontes/Flamengo)

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O feito supera uma marca que persistia desde 1964, quando o campeonato registrou 48 partidas seguidas com pelo menos um gol marcado.

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Antes mesmo do início da sexta rodada, o torneio igualou a marca de 2011, que teve 46 partidas com gols.

A igualdade com o recorde de 60 anos atrás veio no último sábado (14), logo nos dois primeiros jogos da rodada. Mas a consagração definitiva aconteceu no domingo (15): com os sete jogos disputados, o Brasileirão 2026 disparou no topo do ranking.

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Com esquemas táticos mais propositivos e a influência de treinadores que buscam o controle do jogo, o antigo "medo de perder" deu lugar à "fome de vencer". Mesmo os times da parte de baixo da tabela têm adotado posturas mais agressivas, o que resulta em jogos mais abertos e, consequentemente, em mais gols.

Com o recorde devidamente atualizado, a expectativa agora gira em torno de quanto tempo o "zero a zero" continuará banido dos gramados brasileiros.