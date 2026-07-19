Técnico da Argentina desaba em choro e abandona coletiva após final da Copa
Lionel Scaloni se emociona ao comentar seu futuro e não garante permanência
Técnico da Argentina, Lionel Scaloni desabou em choro e abandonou a coletiva após a derrota na final da Copa do Mundo para a Espanha por 2 a 1. Questionado sobre seu futuro, o treinador não segurou a emoção ao comentar sobre seu futuro na Albiceleste.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
- Eu não falei com Leo. Vou falar com o presidente. Tenho uma ideia do que quero fazer. Tenho contrato, mas tenho uma necessidade de pensar... Não sei se posso fazer algo tão grande como isso. Vou falar com o presidente que estou agradecido pela oportunidade de estar nesse lugar que estou. É um sonho para todos. A gente tentou até o último momento dar o máximo como corpo técnico, jogadores. É justo que possa tomar esse tempo e pensar. Esse lugar é maravilhoso. Um lugar sonhado. Toda a comissão pensou em estar nesse lugar. Para seguir, é necessário muitas coisas. Voltar a formar um grupo como esse, que dificilmente se vai formar. E me dói... Me desculpa - disse Scaloni no fim da coletiva.
No início da coletiva, Lionel Scaloni reconheceu a superioridade da Espanha na decisão sobre a Argentina. No entanto, o treinador lamentou as lesões que precisaram ser feitas por conta de lesões, como as de Lisandro Martínez e Cuti Romero ainda no tempo regulamentar.
- Eles foram vencedores justos e essa é a realidade. Temos que reconhecer. Faltou pouco. Agradeço aos jogadores, a todo que fizeram parte e nos ajudaram a chegar em mais uma final. A partida acabou e temos que seguir. Quando se ganha, está tudo bem. Quando se perde, nem tudo é ruim. São momentos para fortalecer e recomeçar. É evidente que muitas coisas negativas aconteceram em relação as lesões, que não esperávamos. Tivemos que mudar três jogadores da defesa. Não é uma desculpa, mas foi um enorme desgaste. Nós fizemos o máximo. Mas a outra equipe foi melhor.
País do futebol? Espanha detém cinco títulos após conquista da Copa
Espanha sustenta sistema e é campeã da Copa com a paciência do 'tiki-taka'
Torcedores do Flamengo provocam jogador do Palmeiras após vice na Copa
Com contrato até dezembro de 2026, Lionel Scaloni deixou seu futuro em aberto e não garantiu permanência na Argentina. Além do treinador, Messi também pode ter feito seu último jogo com a Albiceleste em sua carreira.
Confira outras respostas de Scaloni, técnico da Argentina
Expulsão de Enzo Fernández
- A expulsão do Enzo… O que posso dizer? Acho que o primeiro (cartão amarelo) poderia ter sido evitada. Ele não pensou que a segunda seria expulso. Conversei com o árbitro com meu inglês um pouco estranho. Tem coisas que poderiam ter sido evitadas, mas já acabou.
Análise do jogo
- Acho que temos que valorizar o que a Espanha foi. Fomos superando os obstáculos de forma incrível ao longo do torneio. Foram muitas coisas acumuladas. A Espanha jogou muito bem e muitos aspectos que fizeram com que precisássemos fazer mudanças. Isso vai desgastando, e as trocas que fizemos foram mais por lesões e não porque queríamos. Mas não me permito a dizer nada negativo dos meus jogadores e esperamos poder repetir. Dói não ter poder ter vencido.
Tagliafico e frase de Sabella
- Tagliafico é o que queremos de um jogador para a Argentina. Fez uma grande partida, não queria sair, porque estaríamos mais complicado, pois não teríamos mais ninguém para defender. Esse é o DNA que a equipe tem. Tenho muito orgulho de todo o grupo. Eu recordo a palavra de Sabella… Se eu pudesse repetir, mas não tenho as palavras na minha cabeça, que o que dói na alma não poder ganhar a Copa, mas é um orgulho ver como competimos. Não deixamos nada de fora, conseguimos competir e como treinador estou satisfeito com meus jogadores.
📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
Copa do Mundo 2026
Após confusão entre Espanha e Argentina, Galvão dispara contra jogador: 'Bandido'Há 31 minutos
Copa do Mundo 2026
De la Fuente exalta ideia de jogo da Espanha na final da Copa: "Gostamos de sofrer"Há 33 minutos
Copa do Mundo 2026
Atitude de Infantino com Trump chama atenção na final da Copa do MundoHá 50 minutos
Fora de Campo
Briga no fim da partida entre Espanha e Argentina viraliza: 'Não sabem'Há 52 minutos
Copa do Mundo 2026
Fifa ignora Messi em premiação da Copa e situação gera revolta: 'Mais uma vez'Há 52 minutos
Copa do Mundo 2026
Cucurella é o único jogador no topo do futebol mundial por clubes e seleções; entendaHá 54 minutos
Mais LANCE!