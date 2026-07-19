Técnico da Argentina desaba em choro e abandona coletiva após final da Copa Lionel Scaloni se emociona ao comentar seu futuro e não garante permanência

Técnico da Argentina, Lionel Scaloni desabou em choro e abandonou a coletiva após a derrota na final da Copa do Mundo para a Espanha por 2 a 1. Questionado sobre seu futuro, o treinador não segurou a emoção ao comentar sobre seu futuro na Albiceleste.

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- Eu não falei com Leo. Vou falar com o presidente. Tenho uma ideia do que quero fazer. Tenho contrato, mas tenho uma necessidade de pensar... Não sei se posso fazer algo tão grande como isso. Vou falar com o presidente que estou agradecido pela oportunidade de estar nesse lugar que estou. É um sonho para todos. A gente tentou até o último momento dar o máximo como corpo técnico, jogadores. É justo que possa tomar esse tempo e pensar. Esse lugar é maravilhoso. Um lugar sonhado. Toda a comissão pensou em estar nesse lugar. Para seguir, é necessário muitas coisas. Voltar a formar um grupo como esse, que dificilmente se vai formar. E me dói... Me desculpa - disse Scaloni no fim da coletiva.

No início da coletiva, Lionel Scaloni reconheceu a superioridade da Espanha na decisão sobre a Argentina. No entanto, o treinador lamentou as lesões que precisaram ser feitas por conta de lesões, como as de Lisandro Martínez e Cuti Romero ainda no tempo regulamentar.

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- Eles foram vencedores justos e essa é a realidade. Temos que reconhecer. Faltou pouco. Agradeço aos jogadores, a todo que fizeram parte e nos ajudaram a chegar em mais uma final. A partida acabou e temos que seguir. Quando se ganha, está tudo bem. Quando se perde, nem tudo é ruim. São momentos para fortalecer e recomeçar. É evidente que muitas coisas negativas aconteceram em relação as lesões, que não esperávamos. Tivemos que mudar três jogadores da defesa. Não é uma desculpa, mas foi um enorme desgaste. Nós fizemos o máximo. Mas a outra equipe foi melhor.

Com contrato até dezembro de 2026, Lionel Scaloni deixou seu futuro em aberto e não garantiu permanência na Argentina. Além do treinador, Messi também pode ter feito seu último jogo com a Albiceleste em sua carreira.

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Confira outras respostas de Scaloni, técnico da Argentina

Expulsão de Enzo Fernández

- A expulsão do Enzo… O que posso dizer? Acho que o primeiro (cartão amarelo) poderia ter sido evitada. Ele não pensou que a segunda seria expulso. Conversei com o árbitro com meu inglês um pouco estranho. Tem coisas que poderiam ter sido evitadas, mas já acabou.

Análise do jogo

- Acho que temos que valorizar o que a Espanha foi. Fomos superando os obstáculos de forma incrível ao longo do torneio. Foram muitas coisas acumuladas. A Espanha jogou muito bem e muitos aspectos que fizeram com que precisássemos fazer mudanças. Isso vai desgastando, e as trocas que fizemos foram mais por lesões e não porque queríamos. Mas não me permito a dizer nada negativo dos meus jogadores e esperamos poder repetir. Dói não ter poder ter vencido.

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Tagliafico e frase de Sabella

- Tagliafico é o que queremos de um jogador para a Argentina. Fez uma grande partida, não queria sair, porque estaríamos mais complicado, pois não teríamos mais ninguém para defender. Esse é o DNA que a equipe tem. Tenho muito orgulho de todo o grupo. Eu recordo a palavra de Sabella… Se eu pudesse repetir, mas não tenho as palavras na minha cabeça, que o que dói na alma não poder ganhar a Copa, mas é um orgulho ver como competimos. Não deixamos nada de fora, conseguimos competir e como treinador estou satisfeito com meus jogadores.

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