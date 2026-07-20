Jogadores, CBF ou Ancelotti: torcida elege vilões do Brasil na Copa do Mundo
Empresa de inteligência de mercado divulga pesquisa sobre percepção dos brasileiros
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Uma pesquisa realizada pela empresa IMO Insights, agência de inteligência de mercado, monitorou semanalmente a percepção da torcida em relação ao desempenho do Brasil na Copa do Mundo. O estudo mostra a ampla insatisfação com os jogadores e com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Apesar de também criticado, Carlo Ancelotti ainda tem a confiança da maioria dos brasileiros para construir um trabalho de longo prazo à frente da Seleção.
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Resultados da pesquisa
Culpados pela eliminação do Brasil na Copa
Para 30% dos torcedores, o desempenho dos jogadores foi o principal fator para a derrota brasileira diante da Noruega nas oitavas de final do Mundial. No entanto, 60% da torcida associa a eliminação, direta ou indiretamente, ao trabalho de Carlo Ancelotti — as decisões da comissão técnica, a convocação em si e a estratégia de jogo adotada na última partida foram criticadas.
1️⃣ Responsabilidade pelo desempenho
Na sua opinião, qual foi o principal fator responsável pela eliminação da Seleção Brasileira?
- 30% - O desempenho dos jogadores
- 20% - As decisões de Carlo Ancelotti e sua comissão técnica
- 19% - A escolha dos jogadores convocados
- 14% - CBF
- 11% - A estratégia de jogo
- 6% - O adversário foi superior
Ainda assim, 54% dos torcedores acreditam que Ancelotti deve continuar no comando da Seleção. Vale destacar que o italiano tem contrato com o Brasil até o fim da próxima Copa do Mundo.
2️⃣ Percepção sobre a direção de Ancelotti
Após o desempenho da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, você acredita que Carlo Ancelotti deve permanecer como técnico da equipe?
- 54% - Sim
- 46% - Não
Por fim, 47% da torcida entende que Ancelotti seria mais criticado se fosse brasileiro, tema amplamente debatido desde o início de seu trabalho.
3️⃣ Impacto de técnico estrangeiro
O fato de Carlo Ancelotti ser estrangeiro faz com que ele seja menos criticado pelos torcedores brasileiros e pela imprensa.
- 47% dos torcedores concordam
- 23% dos torcedores nem concordam, nem discordam
- 30% dos torcedores discordam
Já a crença mais associada aos jogadores é de que eles não têm o mesmo talento das gerações passadas. Outros termos negativos frequentemente usados pela torcida para se referir aos atletas que representaram o Brasil na Copa foram "vaidosos", "midiáticos", "distantes" e "marrentos". Em contraste, o adjetivo "talentoso" também foi bastante utilizado.
4️⃣ Avaliação sobre a equipe
Quais são as características mais associadas aos jogadores da seleção hoje?
- 42% - Não representam o Brasil como antigamente
- 38% - Talentosos
- 34% - Vaidosos
- 32% - Midiáticos
- 27% - Distantes do torcedor
- 23% - Marrentos
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Gestão da CBF em baixa com a torcida
Apesar de não ser tão citada diretamente como responsável pela eliminação do Brasil na Copa, a CBF tem sua gestão criticada pela torcida em vários aspectos: 86% dos torcedores concordam que a entidade hoje presidida por Samir Xaud precisa passar por mudanças profundas e 72% acreditam que a derrota teve contribuição da sua administração.
1️⃣ Maiores problemas do futebol brasileiro
Na sua opinião, qual é o principal problema do futebol brasileiro que impacta no desempenho da Seleção Brasileira?
- 27% - A gestão da CBF
- 20% - A formação e o desenvolvimento dos jogadores
- 17% - A qualidade dos jogadores convocados
- 12% - O trabalho do técnico e sua comissão
- 11% - A falta de renovação dos jogadores
- 9% - O excesso de jogadores atuando no exterior
- 3% - O calendário dos campeonatos
- 1% - Outro problema
2️⃣ Imagem da CBF
A CBF precisa passar por mudanças profundas para que o Brasil volte a ser uma potência no futebol mundial.
- 86% dos torcedores concordam
- 12% dos torcedores nem concordam, nem discordam
- 2% dos torcedores discordam
3️⃣ Contribuição da CBF para a eliminação
A gestão da CBF contribuiu para a eliminação da Seleção Brasileira.
- 72% dos torcedores concordam
- 18% dos torcedores nem concordam, nem discordam
- 10% dos torcedores discordam
4️⃣ Avaliação da CBF
Em uma escala de 0 a 10, em que 0 significa desaprovo totalmente e 10 significa aprovo totalmente, como você avalia o trabalho da CBF à frente do futebol brasileiro?
- 0 a 6 - 74%
- 7 e 8 - 15%
- 9 e 10 - 11%
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