Torcedores detonam fala de Otamendi a Rodri após final da Copa: 'Coragem' Com o triunfo, Espanha tornou-se bicampeã da Copa do Mundo

Neste domingo, a Argentina foi derrotada por 1 a 0 na prorrogação pela Espanha, que conquistou o título na final da Copa do Mundo de 2026. No entanto, o foco do confronto foram as discussões entre jogadores. Otamendi e Rodri protagonizaram um momento que chamou atenção dos torcedores.

Durante o bate-boca, o capitão da Fúria buscou acalmar os ânimos e garantiu ter respeito pelo adversário. A tentativa de trégua, contudo, foi rebatida com dureza pelo sul-americano, irritado com as críticas que Rodri e o zagueiro Aymeric Laporte direcionaram aos juízes do torneio.

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— Comece a falar menos, idiota. Vocês ficaram chorando a semana toda. Você e o Laporte, os dois. Isso não é legal. Vocês ficaram reclamando da arbitragem — esbravejou Otamendi.

Final da Copa cheio de confusões e desentendimentos

O clima também esquentou durante a celebração espanhola. Em meio à comemoração dos adversários, o volante Leandro Paredes se envolveu em uma confusão no meio de campo. O camisa 5 da Argentina empurrou Eric García e, em seguida, atingiu o rosto de Gavi. O meia espanhol foi tirar satisfação com o rival, aumentando a tensão nos minutos após o apito final.

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Dentro de campo, a Espanha foi superior durante a decisão e confirmou o favoritismo na prorrogação. O gol do título foi marcado por Ferran Torres, na reta final do tempo extra. O atacante ainda balançou as redes em outra oportunidade, mas o lance foi anulado por impedimento. Nico Williams também marcou durante a partida, porém o gol foi invalidado após a arbitragem assinalar falta antes da conclusão da jogada.

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