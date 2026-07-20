Perfil da Espanha 'cobra' promessa de Cucurella após título da Copa
Publicação relembrou a promessa do lateral de tatuar o rosto de Luis de la Fuente
Após o título da Copa do Mundo, Marc Cucurella tem mais uma missão a cumprir: tatuar o rosto do técnico Luis de la Fuente. O lateral-esquerdo da seleção espanhola, no dia 12 de junho, três dias antes da estreia da Espanha na Copa do Mundo, em entrevista ao canal El Partidazo de COPE, prometeu que, caso a Espanha vencesse a final do Mundial e se sagrasse campeã mundial, ele faria a tatuagem do treinador.
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— Se ganharmos a Copa, eu farei uma tatuagem do rosto de Luis de la Fuente. Pequena, mas acho que é uma boa lembrança. Teríamos que pensar no local. Eu assinaria a tatuagem, depois teríamos que considerar o lugar e onde — prometeu Cucurella.
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Agora, após o título, o perfil oficial da seleção masculina da Espanha publicou um vídeo com uma imagem de uma tatuagem do rosto de De la Fuente sendo tatuada, seguida de uma legenda fazendo alusão à promessa de Cucurella.
— Não sei se você se lembra de um zagueiro promissor de cabelo comprido... Isso lhe soa familiar?
No sé si recordáis una promesa de un defensa de pelo largo… ¿Os suena?#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/G7tTCOvf8u— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 20, 2026
A tatuagem, inclusive, não foi a única promessa feita por Cucurella durante a Copa do Mundo. Dois dias antes da decisão contra a Argentina, o lateral afirmou que encerraria seu ciclo na seleção espanhola caso conquistasse o título mundial.
— Se ganharmos a Copa, ligo para o Luís (de la Fuente) no dia seguinte e digo para ele não contar mais comigo, que estou me aposentando da seleção. Com uma Eurocopa e uma Copa do Mundo, não posso fazer nada melhor — declarou Cucurella em entrevista ao site Movistar, da Espanha.
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