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Luana Maluf, da GeTV, critica post do canal envolvendo Palmeiras: 'Decepção'

Página da emissora fez publicação com piada associada ao clube paulista

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
20/07/2026 13:25
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Elenco da GeTV reunido antes da Copa do Mundo
Jornalista da GeTV, Luana Maluf, criticando postura de página da emissora (Foto: Reprodução)

Após o vice-campeonato da Argentina na Copa do Mundo 2026, no último domingo (19), contra a Espanha, o nome de Flaco López, do Palmeiras virou alvo de brincadeira nas redes sociais.

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    No Instagram, o perfil oficial da GeTV publicou uma imagem fazendo piada associando Palmeiras e a Argentina ao meme do 'sem Mundial', o que gerou repercussão negativa entre os palmeirenses.

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    Logo após, Luana criticou o tom da postagem, defendeu o respeito aos clubes e ressaltou como esse tipo de publicação acaba expondo negativamente o elenco do canal. Confira:

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    Luana Maluf, da GeTV, se posicionando após publicação da página
    Luana Maluf, da GeTV, se posicionando após publicação da página (Foto: Reprodução)

    A repórter garantiu que o elenco de jornalistas não tem responsabilidade pelo gerenciamento das redes sociais da empresa, e a publicação foi excluída depois. Além disso, brincou afirmando que não seria demitida por criticar. Até o momento, a emissora não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

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    Luana Maluf, da GeTV, se posicionando sobre a polêmica com o Palmeiras
    Luana Maluf, da GeTV, se posicionando sobre a polêmica com o Palmeiras (Foto: Reprodução)

    Flaco López ganhará descanso após a Copa e desfalcará Palmeiras

    Flaco López é o único jogador do Brasileirão que está na final da Copa do Mundo. O atacante do Palmeiras, que está com a Seleção Argentina nesta edição do torneio mundial, esteve em campo por apenas 18 minutos.

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    Mesmo com pouco tempo de atuação neste período que está servindo seu país, o Palmeiras entende que o argentino precisará de uns dias de descanso antes de retomar as atividades com o grupo alviverde, na Academia de Futebol. O mesmo aconteceu com os outros convocados do time à medida em que suas seleções foram eliminadas da Copa.

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    Flaco López está há mais de um mês com a Seleção Argentina, e entrou em campo contra a Jordânia, por oito minutos, e na prorrogação contra a Suíça, por 10 minutos, quando deu assistência para o gol anotado por Julian Alvarez.

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    O período de recesso, no entanto, fará com que Flaco López desfalque o Palmeiras nos primeiros jogos do Brasileirão neste segundo semestre, a começar pelo duelo contra o Coritiba, na quarta-feira (22), no Couto Pereira.

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    No dia 26, contra o Atlético-MG, no Nubank Parque, o atacante ainda não deverá estar à disposição de Abel Ferreira e sua comissão técnica. O mesmo, inclusive, deve acontecer contra o Vitória, no dia 29, no Barradão. Isso porque o último eliminado da Copa, Jhon Arias, deixou a competição no último dia 7 e só se reapresentou neste sábado (18).

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    A tendência é que o jogador descanse por alguns dias e retorne no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, no dia 2 de agosto, contra o Fortaleza, na capital paulista.

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