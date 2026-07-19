Após confusão entre Espanha e Argentina, Galvão dispara contra jogador: 'Bandido'
Argentinos e espanhóis se envolveram em briga depois do apito final
A Copa do Mundo acabou, e a Espanha é campeã mundial pela segunda vez em sua história. Durante a festa depois do apito final, no entanto, os jogadores da Argentina se irritaram e começaram uma briga. Leandro Paredes, da Albiceleste, partiu pra cima de Gavi, da Fúria, e acertou o garoto no rosto depois de jogá-lo no chão. Na transmissão do SBT, Galvão Bueno reprovou fortemente a atitude.
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Quando a imagem da Fifa reprisou o golpe de Leandro Paredes, da Argentina, em Pablo Gavi, da Espanha, Galvão Bueno falou:
- Olha isso, que coisa mais absurda! "Ô" rapaz, você não pode ser jogador de futebol, você é bandido!
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Como foi o jogo?
A Espanha dominou a maior parte da final da Copa do Mundo, controlando a posse de bola e as ações ofensivas, enquanto a Argentina adotou uma postura mais defensiva e apostou nos lançamentos para Julián Álvarez. Bem marcado, Lionel Messi teve pouca influência no primeiro tempo, e os espanhóis criaram poucas oportunidades claras, parando em Dibu Martínez.
Na etapa final, a Argentina voltou mais agressiva, mas a Espanha rapidamente retomou o controle da partida. Com Rodri organizando o meio-campo e Lamine Yamal criando perigo, os espanhóis pressionaram durante quase todo o segundo tempo, embora encontrassem dificuldades para furar a defesa rival. Dibu Martínez voltou a se destacar com importantes defesas. Nos acréscimos, Enzo Fernández foi expulso após receber o segundo cartão amarelo, deixando os argentinos com um jogador a menos para a prorrogação.
Com superioridade numérica, a Espanha manteve a pressão no tempo extra. Dibu ainda evitou o gol em algumas oportunidades, mas, no segundo tempo da prorrogação, Lamine Yamal cruzou da direita, Nico Williams escorou de cabeça e Ferran Torres marcou o gol da vitória, garantindo o título mundial para a seleção espanhola.
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