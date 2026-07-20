Argentinos fazem ataques racistas a Richarlison após final da Copa Jogador e sua família foram alvos de ataque após comemorar derrota da Argentina

Após a derrota da seleção da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 atacante Richarlison publicou um vídeo nas redes sociais comemorando o título dos espanhóis e a derrota dos argentinos. O post resultou em uma série de hostilidades racistas direcionadas ao atacante brasileiro. A influenciadora Amanda Araújo, esposa do jogador, utilizou as redes sociais nesta segunda-feira (20) para denunciar que o atleta e seus familiares foram alvos de ofensas racistas por parte de torcedores argentinos após a decisão do Mundial.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ofensas aconteceram por comemoração de Richarlison

As mensagens de ódio tiveram início após Amanda publicar um vídeo em seu perfil no Instagram mostrando Richarlison comemorando o gol de Ferran Torres, que garantiu o título à Espanha na prorrogação. Segundo o relato da influenciadora nos stories, por causa da celebração do atacante, torcedores da Argentina enviaram mais de 200 mensagens diretas e comentários com teor preconceituoso.

continua após a publicidade

As ofensas não se limitaram ao jogador do Tottenham. Amanda revelou que ela e o filho do casal, o pequeno Rick, também foram alvos das mensagens. Os ataques incluíram o uso de termos pejorativos e o envio sistemático de emojis de macaco e banana.

— Depois que eu postei o story do Rick (richarlison) comemorando o gol da Espanha... [...] eu recebi mais de 200 directs de argentinos sendo racistas na cara dura, recebi emoji de macaco, chamando o Rick de macaco, de tanta coisa... meu direct ficou só banana, literalmente, emoji de banana. Fico de cara com o quanto eles são racistas e não escondem isso por conta de futebol. E não foi só eu; xingaram eu, xingaram meu filho, xingaram o Rick — disse a esposa do jogador.

continua após a publicidade

➡️ Mbappé passa Messi e vira maior artilheiro da história da Copa

Richarlison after Ferran Torres' goal. 🇧🇷 pic.twitter.com/86kifoqeFS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2026

Esposa do atacante respondeu ofensas dos torcedores da Argentina

Story da esposa de Richarlison respondendo ataques racistas de torcedores argentinos. (Imagem: Reprodução)

Após os ataques recebidos, a esposa de Richarlison publicou um texto em espanhol para responder diretamente aos autores das ofensas. Na mensagem, ela classificou a atitude dos torcedores como uma "vergonha" e afirmou que o comportamento racista apenas evidencia a frustração pela perda do título mundial.

— O racismo não torna vocês maiores, torna vocês mais miseráveis. Vocês são uma vergonha. Se não sabem respeitar, é melhor ficarem calados — escreveu a influenciadora.

continua após a publicidade

Amanda Araújo ressaltou que as agressões não irão interferir na rotina de sua família e encerrou seu posicionamento fazendo uma provocação, lembrando que o Brasil possui cinco títulos da Copa, enquanto os argentinos seguiam lamentando mais um vice-campeonato.

💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.