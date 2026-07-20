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Argentinos fazem ataques racistas a Richarlison após final da Copa

Jogador e sua família foram alvos de ataque após comemorar derrota da Argentina

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
20/07/2026 18:18
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Richarlison lamenta derrota do Tottenham para o Crystal Palace pela Premier League
Richarliso, jogador do Tottenham, foi alvo de ataques racistas de torcedores argentinos (Foto: AFP)

Após a derrota da seleção da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 atacante Richarlison publicou um vídeo nas redes sociais comemorando o título dos espanhóis e a derrota dos argentinos. O post resultou em uma série de hostilidades racistas direcionadas ao atacante brasileiro. A influenciadora Amanda Araújo, esposa do jogador, utilizou as redes sociais nesta segunda-feira (20) para denunciar que o atleta e seus familiares foram alvos de ofensas racistas por parte de torcedores argentinos após a decisão do Mundial.

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    Ofensas aconteceram por comemoração de Richarlison

    As mensagens de ódio tiveram início após Amanda publicar um vídeo em seu perfil no Instagram mostrando Richarlison comemorando o gol de Ferran Torres, que garantiu o título à Espanha na prorrogação. Segundo o relato da influenciadora nos stories, por causa da celebração do atacante, torcedores da Argentina enviaram mais de 200 mensagens diretas e comentários com teor preconceituoso.

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    As ofensas não se limitaram ao jogador do Tottenham. Amanda revelou que ela e o filho do casal, o pequeno Rick, também foram alvos das mensagens. Os ataques incluíram o uso de termos pejorativos e o envio sistemático de emojis de macaco e banana.

    — Depois que eu postei o story do Rick (richarlison) comemorando o gol da Espanha... [...] eu recebi mais de 200 directs de argentinos sendo racistas na cara dura, recebi emoji de macaco, chamando o Rick de macaco, de tanta coisa... meu direct ficou só banana, literalmente, emoji de banana. Fico de cara com o quanto eles são racistas e não escondem isso por conta de futebol. E não foi só eu; xingaram eu, xingaram meu filho, xingaram o Rick — disse a esposa do jogador.

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    Esposa do atacante respondeu ofensas dos torcedores da Argentina

    Storie com texto publicado por esposa de Richarlison
    Story da esposa de Richarlison respondendo ataques racistas de torcedores argentinos. (Imagem: Reprodução)

    Após os ataques recebidos, a esposa de Richarlison publicou um texto em espanhol para responder diretamente aos autores das ofensas. Na mensagem, ela classificou a atitude dos torcedores como uma "vergonha" e afirmou que o comportamento racista apenas evidencia a frustração pela perda do título mundial.

    O racismo não torna vocês maiores, torna vocês mais miseráveis. Vocês são uma vergonha. Se não sabem respeitar, é melhor ficarem calados — escreveu a influenciadora.

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    Amanda Araújo ressaltou que as agressões não irão interferir na rotina de sua família e encerrou seu posicionamento fazendo uma provocação, lembrando que o Brasil possui cinco títulos da Copa, enquanto os argentinos seguiam lamentando mais um vice-campeonato.

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