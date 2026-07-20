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Fluminense comemora Dia do Amigo com clube argentino

Tricolor e Vélez Sarsfield fizeram publicação conjunta para celebrar a relação construída entre clubes e torcidas

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
20/07/2026 12:29
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Fluminense e Vélez
Fluminense e Vélez firmaram acordo de apoio institucional em 2012 (Foto: Reprodução)

O Fluminense celebrou o Dia do Amigo, comemorado nesta segunda-feira (20/7), com uma homenagem ao Vélez Sarsfield. Os dois clubes publicaram conjuntamente no Instagram uma imagem destacando a relação entre tricolores e torcedores do time argentino.

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    "Unidos pelas cores. Unidos pela amizade" diz a arte, que reúne os escudos das duas equipes e imagens das respectivas torcidas. Na legenda, o Vélez escreveu: "Feliz Dia do Amigo", acompanhado de corações nas cores dos clubes.

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    Amizade entre Fluminense e Vélez

    A ligação entre Fluminense e Vélez é antiga e foi fortalecida principalmente pela proximidade entre as torcidas. A aliança ganhou força durante a Libertadores de 2008, quando torcedores do clube argentino receberam e auxiliaram tricolores que viajaram a Buenos Aires para a semifinal contra o Boca Juniors.

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    • Nos anos seguintes, os grupos passaram a trocar visitas, camisas, bandeiras e apoio em partidas internacionais. A aproximação também chegou às diretorias: em 2012, Fluminense e Vélez assinaram um acordo de colaboração entre as instituições.

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    O episódio mais marcante aconteceu em 1969. Em um amistoso contra o Santos de Pelé, como o Peixe utilizava branco, o Vélez entrou em campo com camisas originais do Fluminense. Os uniformes haviam sido comprados no Brasil pelo roupeiro Ramón García durante uma viagem. O jogo terminou empatado por 2 a 2. A semelhança entre as cores dos clubes ajudou a criar uma identificação que, posteriormente, transformou-se em amizade nas arquibancadas.

    Os jogadores do Fluminense entraram em campo nesta sexta-feira (17), contra o Bragantino, pelo Brasileirão. No sábado, o elenco se reapresentou. Os jogadores com maior minutagem fizeram trabalho regenerativo. Os demais treinaram normalmente.

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    A equipe volta a campo apenas no domingo (26), contra o Grêmio, fora de casa, pelo Brasileirão. Neste domingo e na segunda-feira, os atletas receberam folga.

    Fluminense e Vélez Sarsfield celebram Dia do Amigo
    Fluminense e Vélez Sarsfield celebram Dia do Amigo (Foto: Divulgação)

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