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De Marcelo e CR7 a Vini Jr e Paquetá: as amizades mais famosas do futebol

Companheiros de clube ou seleção, essas duplas ficaram marcadas na história do futebol

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
20/07/2026 14:37
Atualizado há 3 minutos
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Montagem com foto de grandes duplas de amizade no futebol
Além de rivalidades históricas, o futebol também é marcado por grandes amizades (Foto: AFP/ Reprodução/ Santos)

O futebol é movido por rivalidades, mas também por grandes amizades. Ao longo da história, diversas duplas construíram relações que ultrapassaram os treinamentos e os jogos, tornando-se inseparáveis dentro e fora de campo. Neste 20 de julho, Dia do Amigo, o Lance! relembra algumas das parcerias mais marcantes do futebol mundial.

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    Relembre grandes amizades do futebol

    Marcelo e Cristiano Ronaldo

    Durante nove temporadas no Real Madrid, Marcelo e Cristiano Ronaldo formaram uma das conexões mais letais do futebol europeu. Além da sintonia em campo, a amizade cresceu nos bastidores, com constantes demonstrações de carinho, brincadeiras e homenagens. Juntos, conquistaram quatro Champions League, dois Campeonatos Espanhóis e diversos outros títulos.

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    • Marcelo e Cristiano Ronaldo fazendo a comemoração da dupla
    Marcelo e Cristiano Ronaldo fazendo a comemoração da dupla (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

    Robert Lewandowski e Marco Reus

    Companheiros no Borussia Dortmund entre 2012 e 2014, Lewandowski e Reus desenvolveram uma amizade que permaneceu mesmo após seguirem caminhos diferentes. O polonês foi para o Bayern de Munique, enquanto Reus virou ídolo do Dortmund, mas os dois sempre demonstraram respeito e carinho mútuo.

    Reus e Lewandowski juntos no Borussia Dortmund
    Reus e Lewandowski juntos no Borussia Dortmund (Foto: AFP/Getty Images)

    Erling Haaland e Jude Bellingham

    A dupla brilhou no Borussia Dortmund e rapidamente criou uma forte amizade. Mesmo atuando hoje em clubes diferentes, Haaland no Manchester City e Bellingham no Real Madrid, os dois seguem próximos e frequentemente trocam interações, como nesta Copa do Mundo, quando se enfrentaram nas quartas de final, no confronto entre Inglaterra e Noruega.

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    Haaland e Bellingham juntos Borussia Dortmund
    Haaland e Bellingham juntos Borussia Dortmund (Foto: Reprodução/X)

    Rúben Neves e Diogo Jota

    Poucas amizades no futebol recente chamam tanto a atenção quanto a de Rúben Neves e Diogo Jota. Companheiros desde os tempos de Porto, Wolverhampton e seleção portuguesa, construíram uma relação de irmandade. A ligação ficou ainda mais evidente na emocionante homenagem de Neves durante o funeral de Jota, em 2025.

    Rúben Neves tatuou imagem de um abraço em Diogo Jota na panturrilha esquerda
    Rúben Neves tatuou imagem de um abraço em Diogo Jota na panturrilha esquerda (Foto: Divulgação/Portugal)

    Messi e Rodrigo De Paul

    Desde que De Paul se tornou um dos grandes nomes da seleção argentina, o jogador teve uma aproximação nítida com Messi. Fora de campo, a amizade é evidente em entrevistas, comemorações e viagens. O volante costuma ser apontado como um dos jogadores mais próximos do camisa 10 dentro do elenco argentino. Caso da amizade dos dois ficou ainda mais em evidencia quando a namorada do volante argentino, a cantora Martina Stoessel brincou dizendo que De Paul gostava mais do Messi do que dela.

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    Messi e De Paul chegam juntos no MetLife Stadium para decisão da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha
    Messi e De Paul chegam juntos no MetLife Stadium para decisão da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha (Foto: Charly Triballeau/AFP)

    Achraf Hakimi e Kylian Mbappé

    Companheiros no Paris Saint-Germain, Hakimi e Mbappé criaram uma das amizades mais conhecidas do futebol atual. Os dois frequentemente apareciam juntos em viagens, treinos e momentos de lazer, além das constantes brincadeiras nas redes sociais. A amizade permaneceu mesmo após a saída do francês para o Real Madrid.

    Mbappé e Hakimi na Copa do Mundo de 2022 no Catar
    Kylian Mbappé e Achraf Hakimi simbolizam a união e o alto nível técnico de duas seleções conectadas pela história (Foto: Franck Fife / AFP)

    Vinícius Júnior e Lucas Paquetá

    Criados nas categorias de base do Flamengo, Vinícius Júnior e Lucas Paquetá mantêm uma amizade desde a adolescência. Mesmo atuando em países diferentes, os dois seguem muito próximos e costumam compartilhar momentos juntos durante as férias e nas convocações da Seleção Brasileira.

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    Vinicius Jr. celebrando o gol com Lucas Paquetá, com a tradicional dancinha da dupla
    Vinicius Jr. celebrando o gol ao lado de Lucas Paquetá (Foto: Angela WEISS / AFP)

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    Zico e Roberto Dinamite

    Apesar da enorme rivalidade entre Flamengo e Vasco, Zico e Roberto Dinamite construíram uma amizade baseada em respeito e admiração. Os dois dividiram a Seleção Brasileira por anos e mantiveram uma relação próxima até a morte do maior ídolo vascaíno, em 2023.

    Zico e Roberto Dinamite se enfrentando no Clássico dos Milhões.
    Zico e Roberto Dinamite se enfrentando no Clássico dos Milhões (Foto: Clóvis Ribeiro)

    Sócrates e Casagrande

    A amizade entre Sócrates e Casagrande extrapolou o futebol. Líderes da Democracia Corintiana nos anos 1980, tornaram-se grandes amigos e dividiram momentos importantes dentro e fora dos gramados. Casagrande sempre cita Sócrates como uma das pessoas mais importantes de sua vida.

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    Sócrates e Walter Casagrande juntos sentados de costas um para o outro no gramado
    Sócrates e Walter Casagrande formaram uma icônica dupla no Corinthians no começo da década de 1980. (Foto: Reprodução)

    Neymar e Paulo Henrique Ganso

    Revelados pelo Santos, Neymar e Ganso encantaram o Brasil com um futebol irreverente e ajudaram o clube a conquistar a Libertadores de 2011. A amizade construída desde as categorias de base continua até hoje, marcada por reencontros, homenagens e demonstrações públicas de carinho entre os amigos.

    Ganso abraça Neymar por trás em comemoração de gol
    Neymar e Ganso em ação juntos no Santos (Foto: Ricardo Saibun/Santos)

    Amizades que vão além do futebol

    Além dos títulos e das rivalidades, o futebol também é marcado por relações construídas ao longo dos anos. Seja em clubes ou seleções, essas amizades se tornaram parte da trajetória dos jogadores e renderam histórias que vão além das partidas.

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