De Marcelo e CR7 a Vini Jr e Paquetá: as amizades mais famosas do futebol Companheiros de clube ou seleção, essas duplas ficaram marcadas na história do futebol

O futebol é movido por rivalidades, mas também por grandes amizades. Ao longo da história, diversas duplas construíram relações que ultrapassaram os treinamentos e os jogos, tornando-se inseparáveis dentro e fora de campo. Neste 20 de julho, Dia do Amigo, o Lance! relembra algumas das parcerias mais marcantes do futebol mundial.

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Relembre grandes amizades do futebol

Marcelo e Cristiano Ronaldo

Durante nove temporadas no Real Madrid, Marcelo e Cristiano Ronaldo formaram uma das conexões mais letais do futebol europeu. Além da sintonia em campo, a amizade cresceu nos bastidores, com constantes demonstrações de carinho, brincadeiras e homenagens. Juntos, conquistaram quatro Champions League, dois Campeonatos Espanhóis e diversos outros títulos.

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Marcelo e Cristiano Ronaldo fazendo a comemoração da dupla (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

Robert Lewandowski e Marco Reus

Companheiros no Borussia Dortmund entre 2012 e 2014, Lewandowski e Reus desenvolveram uma amizade que permaneceu mesmo após seguirem caminhos diferentes. O polonês foi para o Bayern de Munique, enquanto Reus virou ídolo do Dortmund, mas os dois sempre demonstraram respeito e carinho mútuo.

Reus e Lewandowski juntos no Borussia Dortmund (Foto: AFP/Getty Images)

Erling Haaland e Jude Bellingham

A dupla brilhou no Borussia Dortmund e rapidamente criou uma forte amizade. Mesmo atuando hoje em clubes diferentes, Haaland no Manchester City e Bellingham no Real Madrid, os dois seguem próximos e frequentemente trocam interações, como nesta Copa do Mundo, quando se enfrentaram nas quartas de final, no confronto entre Inglaterra e Noruega.

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Haaland e Bellingham juntos Borussia Dortmund (Foto: Reprodução/X)

Rúben Neves e Diogo Jota

Poucas amizades no futebol recente chamam tanto a atenção quanto a de Rúben Neves e Diogo Jota. Companheiros desde os tempos de Porto, Wolverhampton e seleção portuguesa, construíram uma relação de irmandade. A ligação ficou ainda mais evidente na emocionante homenagem de Neves durante o funeral de Jota, em 2025.

Rúben Neves tatuou imagem de um abraço em Diogo Jota na panturrilha esquerda (Foto: Divulgação/Portugal)

Messi e Rodrigo De Paul

Desde que De Paul se tornou um dos grandes nomes da seleção argentina, o jogador teve uma aproximação nítida com Messi. Fora de campo, a amizade é evidente em entrevistas, comemorações e viagens. O volante costuma ser apontado como um dos jogadores mais próximos do camisa 10 dentro do elenco argentino. Caso da amizade dos dois ficou ainda mais em evidencia quando a namorada do volante argentino, a cantora Martina Stoessel brincou dizendo que De Paul gostava mais do Messi do que dela.

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Messi e De Paul chegam juntos no MetLife Stadium para decisão da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha (Foto: Charly Triballeau/AFP)

Achraf Hakimi e Kylian Mbappé

Companheiros no Paris Saint-Germain, Hakimi e Mbappé criaram uma das amizades mais conhecidas do futebol atual. Os dois frequentemente apareciam juntos em viagens, treinos e momentos de lazer, além das constantes brincadeiras nas redes sociais. A amizade permaneceu mesmo após a saída do francês para o Real Madrid.

Kylian Mbappé e Achraf Hakimi simbolizam a união e o alto nível técnico de duas seleções conectadas pela história (Foto: Franck Fife / AFP)

Vinícius Júnior e Lucas Paquetá

Criados nas categorias de base do Flamengo, Vinícius Júnior e Lucas Paquetá mantêm uma amizade desde a adolescência. Mesmo atuando em países diferentes, os dois seguem muito próximos e costumam compartilhar momentos juntos durante as férias e nas convocações da Seleção Brasileira.

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Vinicius Jr. celebrando o gol ao lado de Lucas Paquetá (Foto: Angela WEISS / AFP)

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Zico e Roberto Dinamite

Apesar da enorme rivalidade entre Flamengo e Vasco, Zico e Roberto Dinamite construíram uma amizade baseada em respeito e admiração. Os dois dividiram a Seleção Brasileira por anos e mantiveram uma relação próxima até a morte do maior ídolo vascaíno, em 2023.

Zico e Roberto Dinamite se enfrentando no Clássico dos Milhões (Foto: Clóvis Ribeiro)

Sócrates e Casagrande

A amizade entre Sócrates e Casagrande extrapolou o futebol. Líderes da Democracia Corintiana nos anos 1980, tornaram-se grandes amigos e dividiram momentos importantes dentro e fora dos gramados. Casagrande sempre cita Sócrates como uma das pessoas mais importantes de sua vida.

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Sócrates e Walter Casagrande formaram uma icônica dupla no Corinthians no começo da década de 1980. (Foto: Reprodução)

Neymar e Paulo Henrique Ganso

Revelados pelo Santos, Neymar e Ganso encantaram o Brasil com um futebol irreverente e ajudaram o clube a conquistar a Libertadores de 2011. A amizade construída desde as categorias de base continua até hoje, marcada por reencontros, homenagens e demonstrações públicas de carinho entre os amigos.

Neymar e Ganso em ação juntos no Santos (Foto: Ricardo Saibun/Santos)

Amizades que vão além do futebol

Além dos títulos e das rivalidades, o futebol também é marcado por relações construídas ao longo dos anos. Seja em clubes ou seleções, essas amizades se tornaram parte da trajetória dos jogadores e renderam histórias que vão além das partidas.

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