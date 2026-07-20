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Web detona atitude da Argentina na final da Copa: 'Arrogância'

Com o triunfo, Espanha tornou-se bicampeã da Copa do Mundo

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
20/07/2026 11:36
Supervisionado porLeonardo Damico,
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A Argentina foi vice-campeã da Copa do Mundo de 2026 após perder para a Espanha por 1 a 0
Argentina foi vice-campeã da Copa do Mundo de 2026 após perder por 1 a 0 (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Após vencer a Argentina por 1 a 0 na prorrogação e conquistar o título na final da Copa do Mundo de 2026, a Espanha comemorou no gramado do MetLife Stadium. Enquanto os jogadores de La Roja celebravam a conquista no centro do campo e erguiam o troféu, a seleção argentina chamou atenção por uma atitude incomum, que causou grande repercussão.

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    • Em vez de respeitar a festa dos campeões, os atletas da Albiceleste permaneceram de costas para os rivais, voltados para um dos gols do estádio, onde estavam concentrados os torcedores argentinos, gerando grande indignação por parte de fãs e internautas que reprovaram a postura dos sul-americanos após o término da partida.

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    • Duelo repleto de confusões e desentendimentos

    O clima também esquentou durante a celebração espanhola. Em meio à comemoração dos adversários, o volante Leandro Paredes se envolveu em uma confusão no meio de campo. O camisa 5 da Argentina empurrou Eric García e, em seguida, atingiu o rosto de Gavi. O meia espanhol foi tirar satisfação com o rival, aumentando a tensão nos minutos após o apito final.

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    Dentro de campo, a Espanha foi superior durante a decisão e confirmou o favoritismo na prorrogação. O gol do título foi marcado por Ferran Torres, na reta final do tempo extra. O atacante ainda balançou as redes em outra oportunidade, mas o lance foi anulado por impedimento. Nico Williams também marcou durante a partida, porém o gol foi invalidado após a arbitragem assinalar falta antes da conclusão da jogada.

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    Postura de atletas da Argentina durante final da Copa incomoda torcedores (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Postura de atletas da Argentina durante final da Copa incomoda torcedores (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
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