Kaká desabafa sobre momento da Seleção Brasileira: 'Sinais' Ex-meio campista analisa ciclo da geração

Campeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002 e melhor jogador do mundo em 2007, Kaká analisou a geração canarinha em 2026. Em entrevista, ele destacou a necessidade de reformulação do futebol nacional após mais uma participação abaixo na Copa do Mundo.

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— Eu acho que estamos vivendo exatamente esse momento que você falou de reflexão. A gente tem quatro anos até a próxima Copa e acho que temos que pensar muito numa reformulação de um projeto para o futebol brasileiro, o que a gente pode fazer para melhorar o futebol brasileiro — iniciou.

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Na visão do meio-campista, é necessário uma mudança - principalmente pela CBF e os principais clubes que trabalham de forma conjunta num projeto a longo prazo de reestruturação, desde a base até o profissional.

Kaká discursando durante painel (Foto: Roy Rochlin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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— Esses momentos de Copa estão dando esses sinais de que a gente está ficando para trás. Então, essa reformulação de como a gente vai... E aí é, provavelmente com a CBF tomando conta disso, para envolver os clubes e falar: 'Nós vamos pensar em um projeto a longo prazo, aquilo que nós vamos fazer, como nós vamos tocar essa processo, como vamos envolver as categorias de base, como a gente vai fazer toda essa formação de atletas'. Tentar trazer esse DNA do futebol brasileiro de volta, acho que esse é o processo — completou.

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De acordo com Kaká, os últimos Mundiais mostraram que a seleção está ficando para trás, o que exige uma reflexão sobre os rumos do esporte no país.

— Agora, eu acho que seria mais um diagnóstico mesmo, não superficial que a gente fica discutindo aqui, mas um diagnóstico profundo, de ir atrás dos clubes, dos clubes formadores, todos os clubes brasileiros que formam. Também de vocês, da imprensa, como vocês podem ajudar nessas informações, de passar a opinião de vocês sobre o que o futebol brasileiro deveria pensar para os próximos anos. E aí, através desse diagnóstico, dar início a um projeto de longo prazo mesmo, para que a gente possa chegar em uma Copa, esses torneios, sejam a cereja do bolo daquilo que a Seleção Brasileira está fazendo — finalizou.

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