Atitude de Cucurella com taça da Copa do Mundo viraliza; veja
Com o triunfo, Espanha tornou-se bicampeã da Copa do Mundo
A Espanha conquistou a tão sonhada taça da Copa do Mundo no último domingo (19), em um confronto contra a Argentina de Lionel Scaloni. No entanto, o que chamou a atenção não foi exclusivamente o jogo, mas sim, Marc Cucurella, lateral-direito que atuará no Real Madrid na próxima temporada.
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O campeão mundial viralizou sua atitude com a taça da Copa do Mundo nas redes sociais, causando grande repercussão entre internautas.
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Cucurella com a taça da Copa do Mundo
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Tradução: 'Algo que Messi está sonhando em carregar'
Como foi a final entre Espanha x Argentina
A Espanha venceu a Argentina por 1 a 0 na final da Copa do Mundo e conquistou o bicampeonato mundial. No MetLife Stadium, a equipe de Luis de la Fuente controlou a posse de bola durante a maior parte da partida e criou as melhores oportunidades, enquanto a Argentina apostou nos contra-ataques e teve Emiliano Martínez como principal destaque para manter o empate no tempo regulamentar.
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Sem gols nos 90 minutos, a decisão foi para a prorrogação. Aos 106 minutos, Ferran Torres aproveitou uma sobra dentro da área para marcar o gol do título espanhol. Pouco antes do lance, Enzo Fernández havia sido expulso e deixou a Argentina com um jogador a menos. Após o apito final, jogadores das duas seleções se envolveram em uma confusão, antes do início da festa da Espanha pelo segundo título mundial de sua história.
O volante Rodri foi eleito o melhor jogador da final do mundial. Principal responsável por ditar o ritmo da Espanha, o camisa 16 comandou o meio-campo durante os 120 minutos, neutralizou as ações de Lionel Messi e teve atuação decisiva na vitória por 1 a 0 sobre a Argentina. O desempenho coroou a campanha do espanhol, que também recebeu a Bola de Ouro da Copa do Mundo como melhor jogador de todo o torneio.
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