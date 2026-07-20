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Messi não retorna à Argentina após vice na Copa; veja quem também não volta ao país

Craque seguirá de folga nos Estados Unidos antes de se reapresentar ao Inter Miami

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
20/07/2026 12:14
Atualizado há 3 minutos
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Lionel Messi reage após perder a final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina.
Lionel Messi reage após perder a final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

A delegação da Argentina não contará com todos os seus jogadores para o retorno ao país após o vice-campeonato da Copa do Mundo; entre as ausências, a principal é Lionel Messi. Segundo o jornal argentino La Nación, há algumas homenagens planejadas na Argentina após a campanha na América do Norte. 

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    • Assim como Messi, o meia Rodrigo De Paul seguirá nos Estados Unidos para se apresentar ao Inter Miami após alguns dias de folga, antes de retomar a temporada da MLS, que se iniciou na última quinta-feira (16).

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    ➡️Dibu Martínez, da Argentina, bate recorde de defesas em final de Copa do Mundo

    Além deles, Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Marcos Senesi, Facundo Medina, Valentín Barco, Nicolás González, José Manuel López e Juan Musso também não viajarão ao país. Apesar das ausências, outros 15 jogadores partiram para Nova York e devem estar no voo previsto para chegar ao Aeroporto Internacional de Ezeiza, na Argentina, além da própria comissão técnica. São eles: Dibu Martínez, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Lisandro Martínez, Cuti Romero, Lautaro Martínez, Nahuel Molina, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Giuliano Simeone e Nicolás Otamendi

    Lionel Messi deixa o campo após perder a final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina.
    Lionel Messi deixa o campo após perder a final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)
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    • Além deles, Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Marcos Senesi, Facundo Medina, Valentín Barco, Nicolás González, José Manuel López e Juan Musso também não viajarão ao país. Apesar das ausências, outros 15 jogadores partiram para Nova York e devem estar no voo previsto para chegar ao Aeroporto Internacional de Ezeiza, na Argentina, além da própria comissão técnica. São eles: Dibu Martínez, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Lisandro Martínez, Cuti Romero, Lautaro Martínez, Nahuel Molina, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Giuliano Simeone e Nicolás Otamendi

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    ➡️Otamendi ofende Rodri por declarações sobre a arbitragem: 'Idiota'

    A Federação Argentina (AFA), após a derrota, divulgou um comunicado prestando apoio aos jogadores e comissão após campanha, destacando o carinho da torcida, o sentimento de cada jogador em campo e que todos os membros da seleção se orgulharam de representar seu povo. Além disso, indicou que "alguns jogadores da seleção partirão diretamente dos Estados Unidos para diferentes destinos, a fim de se juntarem aos seus clubes ou iniciarem o período de descanso".

    Confira o comunicado oficial da AFA:

    A Associação de Futebol Argentino, em nome dos jogadores, da comissão técnica, da diretoria e de todos os envolvidos com a Seleção Argentina, deseja expressar sua mais profunda gratidão a cada argentino que apoiou a equipe durante a Copa do Mundo de 2026. Em cada estádio, em cada cidade e em cada canto do país, o apoio foi uma força constante que impulsionou a equipe a chegar à final mais uma vez.

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    O carinho recebido ao longo do caminho, as bandeiras, as mensagens, as caravanas, os abraços e o apoio incondicional demonstraram, mais uma vez, que a Seleção é um tesouro para todos os argentinos. Cada jogador sentiu esse apoio em campo, e cada membro da delegação se orgulhou de representar uma nação que nunca deixou de acreditar e apoiar. O resultado final não foi suficiente para realizar o sonho do bicampeonato, mas reafirmou um vínculo que transcende qualquer resultado.

    Após a final, alguns jogadores da equipe partirão diretamente dos Estados Unidos para diversos destinos para se juntarem a seus clubes ou iniciarem seu período de descanso. Enquanto isso, parte da delegação, composta por jogadores, comissão técnica e demais membros da equipe, retornará à Argentina amanhã, com chegada prevista por volta das 17h.

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    Agradecemos por estarem sempre presentes, nas alegrias e também nos momentos difíceis. Porque todos nós defendemos essa camisa juntos, e o orgulho de representar a Argentina continuará sendo a força motriz para enfrentarmos os desafios que virão.

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