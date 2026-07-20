Estêvão estrela campanha internacional na volta do futebol europeu Ex-jogador do Palmeiras e atacante do Chelsea é um dos rostos da campanha

A ESPN e o Disney+ lançaram uma campanha para marcar o início da temporada 2026/27 do futebol internacional, tendo o atacante brasileiro Estêvão como protagonista. Com o conceito "Feliz em estar de volta", a ação faz um paralelo entre o retorno das principais ligas europeias e a volta do jogador aos gramados após a lesão que o deixou fora da Copa do Mundo.

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Atualmente no Chelsea, Estêvão aparece como o rosto da campanha, que utiliza a música "Praise You", da banda Fatboy Slim, para destacar a retomada da carreira do atleta e o recomeço da temporada do futebol europeu.

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A peça começou a ser exibida na televisão durante transmissões do SBT e também será veiculada na Band. Além da TV aberta, a divulgação prevê presença em plataformas digitais, como TikTok, Instagram, YouTube, PlayStation e televisores da LG. O conteúdo também será compartilhado nas redes sociais do atacante.

Estêvão estrela campanha do futebol europeu na volta da temporada internacional (Foto: Divulgação/ESPN)

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A campanha acompanha o retorno das principais competições europeias, cuja cobertura seguirá disponível nas plataformas da ESPN e do Disney+. Entre os torneios transmitidos estão a Premier League, o Campeonato Italiano, a FA Cup, a Copa da Liga Inglesa, a Copa da Alemanha, a Copa da Holanda, a Primeira Liga de Portugal e a Super Lig da Turquia.

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Os assinantes do plano Disney+ Premium terão acesso aos 380 jogos da Premier League e aos 380 jogos da Serie A italiana, além da programação esportiva da ESPN, com transmissões, programas de análise e conteúdos produzidos pela equipe de jornalistas e comentaristas da emissora ao longo da temporada europeia.