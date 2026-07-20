VSR detona atitude de Messi em Espanha x Argentina: 'Ridículo' Craque argentino pediu expulsão de jogador espanhol

Vitor Sérgio Rodrigues, jornalista da TNT Sports, falou sobre atitude de Messi em vice-campeonato da Argentina na Copa do Mundo 2026, no último domingo (19), no Estádio MetLife.

Lionel Messi tentou acionar a Lei Vini Jr na final da Copa do Mundo. Numa discussão com Marc Cucurella, lateral da Espanha, o astro da Argentina indicou ao árbitro que o adversário teria coberto a boca com a mão, lance que valeria um cartão vermelho de acordo com a nova regra da Fifa.

continua após a publicidade

➡️Espanha domina, bate a Argentina e conquista o bi da Copa do Mundo

O pedido de Messi aconteceu nos acréscimos da segunda etapa, quando o zagueiro Cubarsí recebia atendimento médico após sofrer falta dura que causou expulsão de Enzo Fernández. Cucurella acompanhava o lance de perto e bateu boca com Messi.

Durante o pós jogo, o jornalista da TNT Sports criticou atitude do craque argentino ao tentar 'cavar' uma expulsão do jogador da Espanha.

— O Messi tentando cavar a expulsão do Cucurella ficou RIDÍCULO, ficou JOCOSO. Aquela regra foi criada para uma coisa muito importante, não é para você usar aquilo para tentar tirar alguém de campo para ganhar vantagem — afirmou.

continua após a publicidade

Veja o vídeo:

Still can't get over Messi trying to get Cucurella sent off for this. pic.twitter.com/iGFTg2Opnf — Lucas Navarrete (@LucasNavarreteM) July 20, 2026

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ao debater com a colega de bancada, Taynah Espinoza, a jornalista foi sincera ao afirmar que teria sido uma das cenas mais feias do Mundial.

— Provavelmente seja uma das coisas mais escrot*s que aconteceram nessa Copa do Mundo. O Messi tentar tirar vantagem de uma regra que foi feita por conta de um episódio de racismo… Não dá para acontecer, não dá para aceitar, não dá. O que o Messi fez foi MUITO FEIO. Achei pequeno, achei tudo de pior, a verdade é essa. Eu não esperava isso dele — completou.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A nova regra da International Board determina o cartão vermelho para um atleta que cobrir a boca em situação de confronto. A nova lei foi baseada nas denúncias de ataques racistas de Prestianni, do Benfica, a Vini Jr, do Real Madrid, no início do ano.

🤑 Aposte em jogos ao redor do mundo todo! Clique e saiba mais!

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.