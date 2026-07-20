VSR detona atitude de Messi em Espanha x Argentina: 'Ridículo'
Craque argentino pediu expulsão de jogador espanhol
Vitor Sérgio Rodrigues, jornalista da TNT Sports, falou sobre atitude de Messi em vice-campeonato da Argentina na Copa do Mundo 2026, no último domingo (19), no Estádio MetLife.
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Lionel Messi tentou acionar a Lei Vini Jr na final da Copa do Mundo. Numa discussão com Marc Cucurella, lateral da Espanha, o astro da Argentina indicou ao árbitro que o adversário teria coberto a boca com a mão, lance que valeria um cartão vermelho de acordo com a nova regra da Fifa.
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O pedido de Messi aconteceu nos acréscimos da segunda etapa, quando o zagueiro Cubarsí recebia atendimento médico após sofrer falta dura que causou expulsão de Enzo Fernández. Cucurella acompanhava o lance de perto e bateu boca com Messi.
Durante o pós jogo, o jornalista da TNT Sports criticou atitude do craque argentino ao tentar 'cavar' uma expulsão do jogador da Espanha.
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— O Messi tentando cavar a expulsão do Cucurella ficou RIDÍCULO, ficou JOCOSO. Aquela regra foi criada para uma coisa muito importante, não é para você usar aquilo para tentar tirar alguém de campo para ganhar vantagem — afirmou.
Veja o vídeo:
Still can't get over Messi trying to get Cucurella sent off for this. pic.twitter.com/iGFTg2Opnf— Lucas Navarrete (@LucasNavarreteM) July 20, 2026
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Ao debater com a colega de bancada, Taynah Espinoza, a jornalista foi sincera ao afirmar que teria sido uma das cenas mais feias do Mundial.
— Provavelmente seja uma das coisas mais escrot*s que aconteceram nessa Copa do Mundo. O Messi tentar tirar vantagem de uma regra que foi feita por conta de um episódio de racismo… Não dá para acontecer, não dá para aceitar, não dá. O que o Messi fez foi MUITO FEIO. Achei pequeno, achei tudo de pior, a verdade é essa. Eu não esperava isso dele — completou.
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A nova regra da International Board determina o cartão vermelho para um atleta que cobrir a boca em situação de confronto. A nova lei foi baseada nas denúncias de ataques racistas de Prestianni, do Benfica, a Vini Jr, do Real Madrid, no início do ano.
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