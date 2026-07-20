Leitura labial revela discussão de Messi e Cucurella na final da Copa Com o triunfo, Espanha tornou-se bicampeã da Copa do Mundo

Cucurella para um lado, e Messi para o outro, grandes nomes da Espanha e da Argentina se enfrentaram na final da Copa do Mundo. A partida terminou em 1 a 0 para a seleção europeia, que garantiu o placar somente na prorrogação. Durante o confronto, houve diversos momentos de interrupção; no entanto, um momento entre o lateral-direito e o ídolo argentino chamou a atenção.

Por meio das redes sociais, Velloso publicou um vídeo com a leitura labial da discussão entre Cucurella e Lionel Messi na final da Copa.

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Discussão de Cucurella e Messi durante final da Copa

O dublador revelou uma reclamação de Lionel Messi ao árbitro da partida. O argentino buscou uma penalização ao atual jogador do Real Madrid por tapar a boca, regra que a Fifa busca seguir à risca devido a algumas ofensas entre atletas durante os jogos.

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Duelo repleto de confusões e desentendimentos

O clima também esquentou durante a celebração espanhola. Em meio à comemoração dos adversários, o volante Leandro Paredes se envolveu em uma confusão no meio de campo. O camisa 5 da Argentina empurrou Eric García e, em seguida, atingiu o rosto de Gavi. O meia espanhol foi tirar satisfação com o rival, aumentando a tensão nos minutos após o apito final.

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Dentro de campo, o clima foi de final. A Espanha foi superior na decisão e confirmou o placar vitorioso na Copa. O gol do título foi marcado por Ferran Torres, na reta final do tempo extra. O atacante também balançou as redes em outra oportunidade, mas o lance foi anulado por impedimento. Nico Williams marcou durante a partida, porém o gol foi invalidado após a arbitragem assinalar falta antes da conclusão da jogada.

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