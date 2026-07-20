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Fifa abre investigação contra a Argentina após confusão na final da Copa

Entidade vai analisar expulsão, brigas e conduta da delegação na premiação

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
20/07/2026 12:47
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Leandro Paredes se desentende com o defensor espanhol Eric García ao final da partida decisiva da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina.
Leandro Paredes se desentende com o defensor espanhol Eric García ao final da partida decisiva da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina (Foto: Charly Triballeau / AFP)

A Fifa vai abrir uma investigação disciplinar contra a Argentina após o episódio de confusão protagonizado por diversos membros da seleção após a final da Copa do Mundo contra a Espanha. Segundo a entidade máxima do futebol, os relatórios da arbitragem e as imagens da partida serão analisados para que se possam definir ou não eventuais punições.

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    Entre os incidentes que serão averiguados, se inclui a expulsão de Leandro Paredes por conduta violenta depois de se envolver em uma briga com jogadores espanhóis após o apito final. Além de Paredes, Nahuel Molina deu um soco em Rodri durante a comemoração espanhola e também existe um suposto envolvimento de Roberto Ayala, auxiliar técnico da Argentina, que teria empurrado Dani Olmo durante os desentendimentos.

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    Leandro Paredes disputa a bola com o meio-campista espanhol Gavi durante a partida final do torneio de futebol da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina.
    Leandro Paredes disputa a bola com o meio-campista espanhol Gavi durante a partida final do torneio de futebol da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina (Foto: Charly Triballeau / AFP)

    Além das confusões protagonizadas na final, a Fifa ainda avaliará o comportamento da delegação argentina durante a cerimônia de premiação, visto que vários jogadores da seleção se viraram de costas para a comemoração dos jogadores da Espanha. A atitude gerou duras críticas na imprensa espanhola.

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    A Fifa ainda não anunciou nenhuma sanção punitiva para os casos, pois ainda vai aguardar as análises e conclusões do processo disciplinar antes de emitir qualquer pronunciamento oficial. A decisão deve acontecer dentro de algumas semanas. 

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