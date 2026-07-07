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Os números da despedida: Cristiano Ronaldo fecha trajetória em Copas

CR7 se despediu de disputas pela Copa do Mundo

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
07/07/2026 07:30
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Próximo confronto de Portugal será contra Croácia nesta quinta-feira (2), às 20h (de Brasília)
CR7 disputou seis Copas do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Cristiano Ronaldo afirmou que disputou sua última Copa do Mundo e se despediu da competição após seis participações. E nesta última competição, CR7 teve uma atuação entre altos e baixos.

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    • Em cinco partidas, o camisa 7 atuou durante 441 dos 450 minutos possíveis, sendo substituído apenas uma vez, contra a Croácia. Ao longo da campanha, marcou três gols, terminou como um dos artilheiros da seleção e participou diretamente da classificação portuguesa ao converter o pênalti decisivo diante dos croatas. Mesmo assim, passou batido na decisão contra a Espanha - que eliminou a equipe nas oitavas de final.

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    Como foram os números de Cristiano Ronaldo na sua última Copa?

    O melhor desempenho individual aconteceu na goleada por 5 a 0 sobre o Uzbequistão. Na ocasião, Cristiano marcou dois gols, finalizou sete vezes, acertou cinco chutes no alvo.

    Nos demais confrontos, porém, sua produção ofensiva caiu. Contra RD Congo, Colômbia e Espanha, somou nove finalizações, mas balançou as redes apenas uma vez, justamente no duelo contra a Croácia. Nas partidas de maior peso, especialmente no mata-mata diante da Espanha, teve dificuldades para encontrar espaços, terminou com apenas três chutes e um passe decisivo, sem conseguir evitar a eliminação portuguesa. Os levantamentos são do Sofascore.

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    • Apesar da queda de rendimento em alguns momentos, Cristiano Ronaldo manteve presença constante durante toda a campanha. Além dos três gols, registrou 18 finalizações, sendo 11 no alvo, sofreu cinco faltas e venceu 10 dos 16 duelos disputados.

    Cristiano Ronaldo em campo
    Cristiano Ronaldo em Portugal x Espanha na Copa (Imagem: Paul ELLIS / AFP)

    Recordes quebrados de Cristiano Ronaldo

    Mesmo com os números oscilantes, Cristiano Ronaldo viveu uma última Copa com recordes pessoais. Apesar da eliminação nas oitavas de final, Cristiano Ronaldo deixou a Copa do Mundo de 2026 com uma série de marcas históricas.

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    Aos 41 anos, o atacante tornou-se o primeiro jogador da história a marcar gols em seis edições diferentes do Mundial, balançando as redes diante de Uzbequistão e Croácia e ampliando um recorde que dificilmente será igualado.

    Além disso, CR7 também entrou para o seleto grupo de atletas que disputaram seis Copas do Mundo. Com os três gols marcados na competição, chegou a 11 gols em 27 partidas de Mundial, assumindo o posto de maior artilheiro da história de Portugal em Copas, superando Eusébio.

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    O camisa 7 ainda passou a ocupar o posto de segundo jogador mais velho a marcar um gol em uma Copa do Mundo e encerrou sua trajetória no torneio com 27 partidas disputadas.

    Cristiano Ronaldo em campo
    Cristiano Ronaldo em Portugal x Espanha na Copa (Imagem: Paul ELLIS / AFP)

    Cristiano Ronaldo revelou que foi sua despedida

    Cristiano Ronaldo concedeu entrevista após ser eliminado pela Espanha e ter disputado sua última Copa do Mundo por Portugal. O jogador confirmou que foi sua última participação na competição, além de ter comparado suas últimas conquistas pela seleção portuguesa.

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    Aos 41 anos, esta foi a sexta Copa do Mundo disputada por PortugalCR7 disputou todas as edições desde 2006, com onze gols marcados.

    - Normal, triste por sair assim do Mundial. Mas, como eu disse ontem na coletiva, eu dei tudo, dei o meu melhor, e eu saio com a consciência tranquila. Esse é o futebol, essa é a vida de um jogador. Às vezes ganhamos, às vezes perdemos, e precisamos continuar. A verdade é que foi o meu último Mundial - disse Cristiano Ronaldo após a derrota por 1 a 0.

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    Agora, o futuro de CR7 quanto a outros compromissos com a seleção portuguesa e sobre sua carreira ficam em aberto.

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