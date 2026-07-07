Os números da despedida: Cristiano Ronaldo fecha trajetória em Copas
CR7 se despediu de disputas pela Copa do Mundo
Cristiano Ronaldo afirmou que disputou sua última Copa do Mundo e se despediu da competição após seis participações. E nesta última competição, CR7 teve uma atuação entre altos e baixos.
Em cinco partidas, o camisa 7 atuou durante 441 dos 450 minutos possíveis, sendo substituído apenas uma vez, contra a Croácia. Ao longo da campanha, marcou três gols, terminou como um dos artilheiros da seleção e participou diretamente da classificação portuguesa ao converter o pênalti decisivo diante dos croatas. Mesmo assim, passou batido na decisão contra a Espanha - que eliminou a equipe nas oitavas de final.
Como foram os números de Cristiano Ronaldo na sua última Copa?
O melhor desempenho individual aconteceu na goleada por 5 a 0 sobre o Uzbequistão. Na ocasião, Cristiano marcou dois gols, finalizou sete vezes, acertou cinco chutes no alvo.
Nos demais confrontos, porém, sua produção ofensiva caiu. Contra RD Congo, Colômbia e Espanha, somou nove finalizações, mas balançou as redes apenas uma vez, justamente no duelo contra a Croácia. Nas partidas de maior peso, especialmente no mata-mata diante da Espanha, teve dificuldades para encontrar espaços, terminou com apenas três chutes e um passe decisivo, sem conseguir evitar a eliminação portuguesa. Os levantamentos são do Sofascore.
Apesar da queda de rendimento em alguns momentos, Cristiano Ronaldo manteve presença constante durante toda a campanha. Além dos três gols, registrou 18 finalizações, sendo 11 no alvo, sofreu cinco faltas e venceu 10 dos 16 duelos disputados.
Recordes quebrados de Cristiano Ronaldo
Mesmo com os números oscilantes, Cristiano Ronaldo viveu uma última Copa com recordes pessoais. Apesar da eliminação nas oitavas de final, Cristiano Ronaldo deixou a Copa do Mundo de 2026 com uma série de marcas históricas.
Aos 41 anos, o atacante tornou-se o primeiro jogador da história a marcar gols em seis edições diferentes do Mundial, balançando as redes diante de Uzbequistão e Croácia e ampliando um recorde que dificilmente será igualado.
Além disso, CR7 também entrou para o seleto grupo de atletas que disputaram seis Copas do Mundo. Com os três gols marcados na competição, chegou a 11 gols em 27 partidas de Mundial, assumindo o posto de maior artilheiro da história de Portugal em Copas, superando Eusébio.
O camisa 7 ainda passou a ocupar o posto de segundo jogador mais velho a marcar um gol em uma Copa do Mundo e encerrou sua trajetória no torneio com 27 partidas disputadas.
Cristiano Ronaldo revelou que foi sua despedida
Cristiano Ronaldo concedeu entrevista após ser eliminado pela Espanha e ter disputado sua última Copa do Mundo por Portugal. O jogador confirmou que foi sua última participação na competição, além de ter comparado suas últimas conquistas pela seleção portuguesa.
Aos 41 anos, esta foi a sexta Copa do Mundo disputada por Portugal. CR7 disputou todas as edições desde 2006, com onze gols marcados.
- Normal, triste por sair assim do Mundial. Mas, como eu disse ontem na coletiva, eu dei tudo, dei o meu melhor, e eu saio com a consciência tranquila. Esse é o futebol, essa é a vida de um jogador. Às vezes ganhamos, às vezes perdemos, e precisamos continuar. A verdade é que foi o meu último Mundial - disse Cristiano Ronaldo após a derrota por 1 a 0.
Agora, o futuro de CR7 quanto a outros compromissos com a seleção portuguesa e sobre sua carreira ficam em aberto.
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