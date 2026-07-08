Bellingham e mais 16 jogadores entram pendurados nas quartas de final da Copa; veja lista Atletas advertidos com cartão amarelo correm o risco de suspensão automática e podem desfalcar suas seleções em uma eventual semifinal

As quartas de final da Copa do Mundo começam nesta quinta-feira (9) com o confronto entre França e Marrocos, às 17h (horário de Brasília). Além dessas duas equipes, o torneio conta com outras seis seleções na disputa, entre elas Argentina, Inglaterra, Espanha, Bélgica, Noruega e Suíça. Diante disso, as comissões técnicas precisam ligar o sinal de alerta para outra questão crucial: o acúmulo de cartões amarelos.

Jogadores pendurados

Ao todo, 17 jogadores entram pendurados para as partidas válidas pelas quartas de final do Mundial. Caso recebam mais uma advertência nesta rodada, eles serão suspensos por um jogo e ficarão de fora das semifinais da competição.

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No primeiro duelo entre França e Marrocos, os franceses Michael Olise e Manu Kone entram em campo amarelados após a última partida contra o Paraguai. Do lado marroquino, o astro Achraf Hakimi, além de Bilal El Khannouss e Redouane Halhal, foram advertidos nas oitavas contra o Canadá, enquanto o defensor Issa Diop levou o cartão diante da Holanda na segunda fase.

O confronto de sexta-feira (10) entre Espanha e Bélgica conta com apenas dois atletas sob risco. Pelo lado espanhol, o atacante Ferran Torres carrega o cartão amarelo recebido contra Portugal. Já na equipe belga, o zagueiro Brandon Mechele está pendurado pela advertência sofrida contra o Senegal, em partida dos 16-avos de final.

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As duas últimas partidas das quartas, disputadas entre Noruega x Inglaterra e Argentina x Suíça, concentram mais da metade dos atletas sob risco. A Inglaterra lidera a lista com quatro amarelados: Jude Bellingham, Nico O'Reilly, Declan Rice e Marc Guehi. Pela Noruega, apenas Antonio Nusa entra em campo pendurado.

Por fim, no embate entre Argentina e Suíça, o lado suíço precisa monitorar três atletas advertidos: Granit Xhaka, Denis Zakaria e Miro Muheim. Já os argentinos contam com apenas um jogador pendurado, o defensor Gonzalo Montiel.

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Veja lista

SELEÇÕES PENDURADOS Marrocos - Issa Diop;

- Achraf Hakimi;

- Redouane Halhal;

- Bilal El Khannouss. França - Manu Kone;

- Michael Olise. Espanha - Ferran Torres. Bélgica - Brandon Mechele. Inglaterra - Jude Bellingham;

- Nico O'Reilly;

- Declan Rice;

- Marc Guehi. Noruega - Antonio Nusa. Argentina - Gonzalo Montiel. Suíça - Granit Xhaka;

- Denis Zakaria;

- Miro Muheim.

Quando os cartões são zerados?

Em abril deste ano, a Fifa aprovou e decidiu mudar uma regra referente à suspensão de jogadores por cartões amarelos na Copa do Mundo. Nesta edição do Mundial, os cartões serão zerados após o fim da fase de grupos e também após as quartas de final.

Dessa maneira, os atletas punidos com apenas um cartão amarelo até as quartas de final entram totalmente limpos de advertências nas semifinais, caso suas seleções avancem. Além disso, qualquer suspensão por acúmulo ou expulsão que não possa ser cumprida durante a Copa do Mundo de 2026 será obrigatoriamente transferida para a próxima partida oficial da seleção.

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Confira os confrontos das quartas de final

Com o fim das oitavas, ficaram definidos os confrontos das quartas de final. A abertura da fase será na quinta-feira (9), quando França e Marrocos disputam a primeira vaga nas semifinais. Na sexta-feira (10), Espanha e Bélgica fazem um dos duelos mais aguardados do mata-mata. Já no sábado (11), serão realizados os dois últimos jogos da fase: Noruega x Inglaterra e Argentina x Suíça.

Quinta-feira (9): França x Marrocos às 17h (de Brasília);

França x Marrocos às 17h (de Brasília); Sexta-feira (10): Espanha x Bélgica às 16h (de Brasília);

Espanha x Bélgica às 16h (de Brasília); Sábado (11): Noruega x Inglaterra às 18h (de Brasília);

Noruega x Inglaterra às 18h (de Brasília); Sábado (11): Argentina x Suíça às 22h (de Brasília).

Cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026, com a taça da competição e o símbolo da Fifa - (Foto: Julian Medina/DiaEsportivo/Folhapress)

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