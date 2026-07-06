Jogador do Flamengo tem lesão constatada durante intertemporada em Portugal
Lateral-direito sentiu dores no amistoso contra o River Plate e teve lesão confirmada
Daniel Sales, lateral-direito do Flamengo, teve uma lesão constatada após o amistoso contra o River Plate, em Portugal. O jovem, que entrou no segundo tempo da partida em Portugal, passou por exames médicos, que constataram uma lesão no adutor da coxa esquerda. Apesar do problema, o jogador permanecerá com a delegação rubro-negra na intertemporada no país europeu.
— Durante o segundo tempo da partida entre Flamengo e River Plate, na última sexta-feira (3), o lateral-direito Daniel Sales relatou dores musculares. Neste sábado (4), o atleta realizou exame de ressonância magnética, que constatou uma lesão no adutor da coxa esquerda. O atleta já iniciou tratamento com o Departamento Médico do clube desde e segue com a delegação em Portugal — divulgou o clube carioca.
Daniel Sales entrou em campo aos 22 minutos do segundo tempo do amistoso do Flamengo contra o River Plate. Aos 47', o lateral-direito sentiu dores musculares na perna direita após um lance sem contato com adversários e precisou deixar a partida, justamente após substituir Emerson Royal.
Agenda do Flamengo na intertemporada
O elenco rubro-negro está em Portugal para a disputa do Troféu do Algarve. Após o empate com o River Plate, o Flamengo encara o Lausanne-Sport, da Suíça, e o Benfica, de Portugal, nos dias 8 e 11 de julho, respectivamente.
A delegação chegou a Portugal no dia 28 de junho e permanecerá no país europeu até 12 de julho.
➡️ Conheça o Troféu do Algarve, torneio que o Flamengo disputará durante a Copa
Amistoso do Flamengo contra o Olimpia
O último amistoso do Flamengo antes do retorno dos jogos do futebol brasileiro será no Brasil. No dia 17 de julho, a equipe de Leonardo Jardim encara o Olimpia, do Paraguai, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
➡️ Aposte em jogos do Flamengo
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
Fora de Campo
Europeus reagem ao novo clube de Filipe Luís: 'Golpe de mestre'Há 41 minutos
Futebol Internacional
Monaco anuncia a contratação do técnico Filipe Luís, ex-FlamengoHá 57 minutos
Flamengo
Braz, ex-VP de futebol do Flamengo, dispara contra pai de Gerson: 'Mentiroso ou moleque'Há 18 horas
Flamengo
Nova terceira camisa do Flamengo vaza antes do lançamento; veja detalhesHá 19 horas
Fora de Campo
Craque de Marrocos recebe camisa do Flamengo, posa para foto e afirma gostar do BrasilHá 23 horas
Fora de Campo
Batistuta é sincero ao recordar interesse do Flamengo: 'Me doía'Há 1 dia
Mais LANCE!