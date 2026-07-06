Jogador do Flamengo tem lesão constatada durante intertemporada em Portugal Lateral-direito sentiu dores no amistoso contra o River Plate e teve lesão confirmada

Daniel Sales, lateral-direito do Flamengo, teve uma lesão constatada após o amistoso contra o River Plate, em Portugal. O jovem, que entrou no segundo tempo da partida em Portugal, passou por exames médicos, que constataram uma lesão no adutor da coxa esquerda. Apesar do problema, o jogador permanecerá com a delegação rubro-negra na intertemporada no país europeu.

— Durante o segundo tempo da partida entre Flamengo e River Plate, na última sexta-feira (3), o lateral-direito Daniel Sales relatou dores musculares. Neste sábado (4), o atleta realizou exame de ressonância magnética, que constatou uma lesão no adutor da coxa esquerda. O atleta já iniciou tratamento com o Departamento Médico do clube desde e segue com a delegação em Portugal — divulgou o clube carioca.

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Daniel Sales entrou em campo aos 22 minutos do segundo tempo do amistoso do Flamengo contra o River Plate. Aos 47', o lateral-direito sentiu dores musculares na perna direita após um lance sem contato com adversários e precisou deixar a partida, justamente após substituir Emerson Royal.

Daniel Sales em viagem com a delegação do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza)

Agenda do Flamengo na intertemporada

O elenco rubro-negro está em Portugal para a disputa do Troféu do Algarve. Após o empate com o River Plate, o Flamengo encara o Lausanne-Sport, da Suíça, e o Benfica, de Portugal, nos dias 8 e 11 de julho, respectivamente.

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A delegação chegou a Portugal no dia 28 de junho e permanecerá no país europeu até 12 de julho.

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Amistoso do Flamengo contra o Olimpia

O último amistoso do Flamengo antes do retorno dos jogos do futebol brasileiro será no Brasil. No dia 17 de julho, a equipe de Leonardo Jardim encara o Olimpia, do Paraguai, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

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