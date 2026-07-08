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Marrocos pode ter desfalque de peso contra a França

Ismael Saibari é a grande incógnita para o duelo decisivo

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
08/07/2026 15:53
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Ismael Saibari abriu o placar em Brasil x Marrocos
Ismael Saibari abriu o placar em Brasil x Marrocos (Foto: Dan Mullan/AFP)

Principal referência ofensiva de Marrocos no Mundial, o meia-atacante Ismael Saibari é a grande incógnita para o duelo decisivo contra a França nesta quinta-feira (9), às 17h, no Gillette Stadium. O confronto vale uma vaga histórica na semifinal da Copa do Mundo. Segundo o portal "Bild", o jogador de 25 anos acendeu o sinal de alerta na comissão técnica após ficar fora dos treinamentos de segunda e terça-feira.

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    • Ismael Saibari abriu o placar em Brasil x Marrocos (Foto: Dan Mullan/AFP)
    Ismael Saibari abriu o placar em Brasil x Marrocos (Foto: Dan Mullan/AFP)

    Submetido a uma ressonância magnética há dois dias, o atleta ainda aguarda um posicionamento oficial da Federação Marroquina, que mantém sigilo e não divulgou a gravidade exata da lesão.

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    O drama de Saibari começou no último sábado, durante a partida contra o Canadá, em Dallas. Aos 21 minutos do primeiro tempo, o marroquino sentiu o músculo posterior da coxa direita e caiu no gramado. Sem condições de permanecer em campo, saiu chorando e deu lugar a Rahimi. A preocupação é imediata: com três gols marcados até aqui, ele é o motor do ataque marroquino no torneio.

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    • Se o presente na Copa do Mundo é cercado de incertezas, o futuro da estrela marroquina já está muito bem traçado. Logo após o encerramento do Mundial, Saibari arruma as malas rumo ao futebol alemão. O Bayern de Munique selou a contratação do atacante até 2031.

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    Para tirar o atleta do PSV Eindhoven, da Holanda, o gigante da Baviera desembolsará uma quantia pouco inferior a 55 milhões de euros (cerca de R$ 324 milhões na cotação atual), no que já desponta como uma das grandes movimentações do mercado europeu.

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