Apresentação de Justin Bieber em Espanha x Argentina divide opiniões: 'Poderia'
Cantor canadense se apresentou no show do intervalo
O show do intervalo na final da Copa do Mundo 2026 contou com nomes como Madonna, BTS, Justin Bieber e Coldplay. No entanto, a apresentação de Bieber canadense dividiu opiniões ao cantar 'Everything Hallelujah', no show deste domingo (19), que definirá quem será campeão entre Argentina e Espanha.
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A música é gospel e centrada em gratidão, fé e reconhecimento das bençãos recebidas no seu álbum novo 'SWAG'. Nas redes sociais, torcedores se dividiram em opiniões ao achar que Bieber poderia ter cantado outro tipo de música, ou até mesmo 'Baby' durante o show do intervalo.
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Veja a repercussão:
ele tá velho? tá— 𝚖𝟺𝚝𝚢ᶜʳᶠ BRAND NEW DAY ERA (@matheusucrf) July 19, 2026
mas não perde o costume não
na minha visão é o principe do pop
mais que o chris brown
Tem q ser HOMEM para meter uma acapela— KaiserUz🇧🇷 (@NixxxCrfkjkj) July 19, 2026
Nada a ver essa música depressiva com a Copa do Mundo...— Gustavo Dias (@gustavodias1992) July 19, 2026
Poderia ter colocado aquela musica de negrão que o mundo inteiro conhece, mas o cara é brabo— Luís (@xftbol) July 19, 2026
Agora ele veio com essa musica, se vem com um Baby a galera ia a loucura. NOSSO JAMAL.— cbzin (@fuckpvtas) July 19, 2026
Quem cantou o hino da Argentina na final da Copa do Mundo?
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Além de Justin Bieber, a cantora María Becerra foi a responsável por interpretar o hino nacional da Argentina antes da final da Copa do Mundo de 2026, disputada neste domingo (19), contra a Espanha, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, no show antes de a bola rolar. Um dos principais nomes da música latina da atualidade, a artista ganhou projeção internacional após trocar a carreira como criadora de conteúdo na internet pelos palcos.
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