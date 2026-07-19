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Apresentação de Justin Bieber em Espanha x Argentina divide opiniões: 'Poderia'

Cantor canadense se apresentou no show do intervalo

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 17:31
Atualizado há 36 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Justin Bieber durante apresentação da Copa do Mundo
Justin Bieber durante show de intervalo Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O show do intervalo na final da Copa do Mundo 2026 contou com nomes como Madonna, BTS, Justin Bieber e Coldplay. No entanto, a apresentação de Bieber canadense dividiu opiniões ao cantar 'Everything Hallelujah', no show deste domingo (19), que definirá quem será campeão entre Argentina e Espanha.

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    A música é gospel e centrada em gratidão, fé e reconhecimento das bençãos recebidas no seu álbum novo 'SWAG'. Nas redes sociais, torcedores se dividiram em opiniões ao achar que Bieber poderia ter cantado outro tipo de música, ou até mesmo 'Baby' durante o show do intervalo.

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    Além de Justin Bieber, a cantora María Becerra foi a responsável por interpretar o hino nacional da Argentina antes da final da Copa do Mundo de 2026, disputada neste domingo (19), contra a Espanha, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, no show antes de a bola rolar. Um dos principais nomes da música latina da atualidade, a artista ganhou projeção internacional após trocar a carreira como criadora de conteúdo na internet pelos palcos.

    María Becerra cantou o hino da Argentina na final da Copa do Mundo de 2026
    María Becerra cantou o hino da Argentina na final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução/Instagram)

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