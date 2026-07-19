Apresentação de Justin Bieber em Espanha x Argentina divide opiniões: 'Poderia' Cantor canadense se apresentou no show do intervalo

O show do intervalo na final da Copa do Mundo 2026 contou com nomes como Madonna, BTS, Justin Bieber e Coldplay. No entanto, a apresentação de Bieber canadense dividiu opiniões ao cantar 'Everything Hallelujah', no show deste domingo (19), que definirá quem será campeão entre Argentina e Espanha.

➡️ Torcedores enlouquecem com show na final da Copa do Mundo: 'Me curou'

A música é gospel e centrada em gratidão, fé e reconhecimento das bençãos recebidas no seu álbum novo 'SWAG'. Nas redes sociais, torcedores se dividiram em opiniões ao achar que Bieber poderia ter cantado outro tipo de música, ou até mesmo 'Baby' durante o show do intervalo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Veja a repercussão:

ele tá velho? tá

mas não perde o costume não



na minha visão é o principe do pop

mais que o chris brown — 𝚖𝟺𝚝𝚢ᶜʳᶠ BRAND NEW DAY ERA (@matheusucrf) July 19, 2026

Tem q ser HOMEM para meter uma acapela — KaiserUz🇧🇷 (@NixxxCrfkjkj) July 19, 2026

Nada a ver essa música depressiva com a Copa do Mundo... — Gustavo Dias (@gustavodias1992) July 19, 2026

Poderia ter colocado aquela musica de negrão que o mundo inteiro conhece, mas o cara é brabo — Luís (@xftbol) July 19, 2026

Agora ele veio com essa musica, se vem com um Baby a galera ia a loucura. NOSSO JAMAL. — cbzin (@fuckpvtas) July 19, 2026

Quem cantou o hino da Argentina na final da Copa do Mundo?

➡️Mbappé assume artilharia da Copa; saiba quantos gols o craque tem na competição

Além de Justin Bieber, a cantora María Becerra foi a responsável por interpretar o hino nacional da Argentina antes da final da Copa do Mundo de 2026, disputada neste domingo (19), contra a Espanha, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, no show antes de a bola rolar. Um dos principais nomes da música latina da atualidade, a artista ganhou projeção internacional após trocar a carreira como criadora de conteúdo na internet pelos palcos.

María Becerra cantou o hino da Argentina na final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução/Instagram)

🤑 Aposte na final da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.