IA projeta jogadores da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2030
Veja quem deve jogar pelo Brasil na Copa do Mundo de 2030
A Copa do Mundo de 2026 acabou, e a Espanha é bicampeã do mundo, vencendo a final contra a Argentina. O Lance!, no entanto, pediu ao Chat Gpt, inteligência artificial, para projetar 23 nomes para defenderem a Seleção Brasileira no próximo Mundial.
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Veja como o Chat Gpt escalou os 23 convocados da Seleção Brasileira da próxima Copa do Mundo, que mais uma vez, acontecerá em três países diferentes.
Os 23 convocados
Goleiros
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Confira os vencedores dos prêmios individuais da Copa do Mundo de 2026
- Ederson
- Bento
- Hugo Souza
Laterais
- Wesley
- Vanderson
- Guilherme Arana (pela experiência, se mantiver bom nível)
- Cuiabano
Zagueiros
- Vitor Reis
- Lucas Beraldo
- Murillo
- Robert Renan
Meio-campistas
- Bruno Guimarães
- Andrey Santos
- João Gomes
- Estêvão
- Matheus Fernandes (Red Bull Bragantino)
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Atacantes
- Vinicius Júnior
- Endrick
- Savinho
- Rayan
- Vitor Roque
- Ryan Francisco
- William Gomes
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Em 2030, o Brasil irá para Marrocos, Portugal e Espanha, onde a Copa do Mundo será disputada, em busca do hexacampeonato mundial. Desde 2002, a Seleção não vence um Mundial. Em 2006, eliminados pela França, 2010 pela Holanda, 2014 o fatídico 7 x 1 no Mineirão, 2018 a Bélgica, em 2022 a Croácia e, por fim, a Noruega em 2026.
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Veja os melhores momentos da final da Copa do Mundo, que deu o título para a Espanha:
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