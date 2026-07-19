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IA projeta jogadores da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2030

Veja quem deve jogar pelo Brasil na Copa do Mundo de 2030

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
19/07/2026 19:55
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Estêvão deve ser desfalque na Copa do Mundo (Foto: @rafaelribeirorio/CBF)
Estêvão deve ser desfalque na Copa do Mundo (Foto: @rafaelribeirorio/CBF)

A Copa do Mundo de 2026 acabou, e a Espanha é bicampeã do mundo, vencendo a final contra a Argentina. O Lance!, no entanto, pediu ao Chat Gpt, inteligência artificial, para projetar 23 nomes para defenderem a Seleção Brasileira no próximo Mundial.

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    Veja como o Chat Gpt escalou os 23 convocados da Seleção Brasileira da próxima Copa do Mundo, que mais uma vez, acontecerá em três países diferentes.

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    Os 23 convocados

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    • Ederson
    • Bento
    • Hugo Souza

    Laterais

    • Wesley
    • Vanderson
    • Guilherme Arana (pela experiência, se mantiver bom nível)
    • Cuiabano

    Zagueiros

    • Vitor Reis
    • Lucas Beraldo
    • Murillo
    • Robert Renan

    Meio-campistas

    • Bruno Guimarães
    • Andrey Santos
    • João Gomes
    • Estêvão
    • Matheus Fernandes (Red Bull Bragantino)

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    Atacantes

    • Vinicius Júnior
    • Endrick
    • Savinho
    • Rayan
    • Vitor Roque
    • Ryan Francisco
    • William Gomes

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    Jogadores da Seleção Brasileira perfilados antes de Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026
    Jogadores da Seleção Brasileira perfilados antes de Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026 (Foto: ANGELA WEISS/AFP)

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    Em 2030, o Brasil irá para Marrocos, Portugal e Espanha, onde a Copa do Mundo será disputada, em busca do hexacampeonato mundial. Desde 2002, a Seleção não vence um Mundial. Em 2006, eliminados pela França, 2010 pela Holanda, 2014 o fatídico 7 x 1 no Mineirão, 2018 a Bélgica, em 2022 a Croácia e, por fim, a Noruega em 2026.

    ➡️ Brasil, Argentina, Espanha e mais: veja a classificação final da Copa do Mundo de 2026

    Veja os melhores momentos da final da Copa do Mundo, que deu o título para a Espanha:

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