Messi entra em lista rara após segundo vice em Copas do Mundo
Jogador entra em grupo de holandeses e alemães
A derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 marcou mais um capítulo importante na trajetória de Lionel Messi. Além de ficar novamente com o vice-campeonato, o camisa 10 passou a integrar uma lista bastante restrita da história dos Mundiais: a dos jogadores que perderam duas finais de Copa do Mundo.
Esta foi a terceira decisão de Mundial disputada por Messi. A primeira aconteceu em 2014, quando a Argentina foi superada pela Alemanha por 1 a 0, no Maracanã, em uma partida decidida na prorrogação com gol de Mario Götze. O atacante voltou a uma final em 2022 e, dessa vez, conquistou o principal título de sua carreira ao liderar a seleção argentina na vitória sobre a França, nos pênaltis, após um empate por 3 a 3 no tempo regulamentar e na prorrogação.
Doze anos depois do revés no Brasil, Messi voltou a disputar a taça, mas novamente terminou a competição como vice-campeão. A derrota para a Espanha neste domingo fez o argentino alcançar o segundo vice em Copas do Mundo, feito raro que já havia ocorrido com apenas outros 27 atletas ao longo da história da competição.
Com isso, Messi se tornou o 28º jogador a acumular duas derrotas em finais de Mundial. Antes dele, apenas dois grupos de jogadores haviam alcançado essa marca. O primeiro foi formado por 15 atletas da Holanda, que perderam as decisões das Copas de 1974, diante da Alemanha Ocidental, e de 1978, contra a Argentina.
A segunda leva reúne 12 jogadores da Alemanha, vice-campeões nas edições de 1982, derrotados pela Itália, e de 1986, quando foram superados pela Argentina de Diego Maradona.
Cucurella é o único jogador no topo do futebol mundial por clubes e seleções; entenda
Scaloni exalta Argentina após vice na Copa: 'Somos grandes'
Confira os vencedores dos prêmios individuais da Copa do Mundo de 2026
Apesar do novo revés, Messi continua entre os maiores nomes da história da Copa do Mundo. Ao longo de três finais disputadas, conquistou um título mundial, dois vice-campeonatos e ampliou uma trajetória que o coloca entre os protagonistas da competição em todos os tempos.
Jogadores que perderam duas finais de Copa do Mundo
Jan Jongbloed (Holanda – 1974 e 1978)
Piet Schrijvers (Holanda – 1974 e 1978)
Wim Rijsbergen (Holanda – 1974 e 1978)
Ruud Krol (Holanda – 1974 e 1978)
Wim Suurbier (Holanda – 1974 e 1978)
Wim Jansen (Holanda – 1974 e 1978)
Arie Haan (Holanda – 1974 e 1978)
Johan Neeskens (Holanda – 1974 e 1978)
Willem van Hanegem (Holanda – 1974 e 1978)
Willy van de Kerkhof (Holanda – 1974 e 1978)
Rob Rensenbrink (Holanda – 1974 e 1978)
René van de Kerkhof (Holanda – 1974 e 1978)
Johnny Rep (Holanda – 1974 e 1978)
Ruud Geels (Holanda – 1974 e 1978)
Willy van der Kuijlen (Holanda – 1974 e 1978)
Toni Schumacher (Alemanha – 1982 e 1986)
Eike Immel (Alemanha – 1982 e 1986)
Hans-Peter Briegel (Alemanha – 1982 e 1986)
Karlheinz Förster (Alemanha – 1982 e 1986)
Lothar Matthäus (Alemanha – 1982 e 1986)
Karl Allgöwer (Alemanha – 1982 e 1986)
Pierre Littbarski (Alemanha – 1982 e 1986)
Felix Magath (Alemanha – 1982 e 1986)
Frank Mill (Alemanha – 1982 e 1986)
Klaus Allofs (Alemanha – 1982 e 1986)
Rudi Völler (Alemanha – 1982 e 1986)
Karl-Heinz Rummenigge (Alemanha – 1982 e 1986)
Lionel Messi (Argentina – 2014 e 2026)
🤑 Aposte em jogos ao redor do mundo todo! Clique e saiba mais!
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Copa do Mundo 2026
Unai Simón recebe prêmio na Copa após recorde da EspanhaHá 16 minutos
Copa do Mundo 2026
Brasileiros debocham de derrota da Argentina na final da Copa: 'Mal não se cria'Há 16 minutos
Copa do Mundo 2026
Argentina se acovarda e finaliza apenas duas vezes na decisão da Copa do MundoHá 18 minutos
Copa do Mundo 2026
Quantas Copas têm Espanha e Argentina após a final de 2026?Há 23 minutos
Copa do Mundo 2026
Rodri desbanca Messi e conquista Bola de Ouro da Copa do MundoHá 23 minutos
Copa do Mundo 2026
Cubarsí é eleito melhor jogador jovem da Copa do MundoHá 23 minutos
Mais LANCE!