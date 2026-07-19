Messi entra em lista rara após segundo vice em Copas do Mundo Jogador entra em grupo de holandeses e alemães

A derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 marcou mais um capítulo importante na trajetória de Lionel Messi. Além de ficar novamente com o vice-campeonato, o camisa 10 passou a integrar uma lista bastante restrita da história dos Mundiais: a dos jogadores que perderam duas finais de Copa do Mundo.

Esta foi a terceira decisão de Mundial disputada por Messi. A primeira aconteceu em 2014, quando a Argentina foi superada pela Alemanha por 1 a 0, no Maracanã, em uma partida decidida na prorrogação com gol de Mario Götze. O atacante voltou a uma final em 2022 e, dessa vez, conquistou o principal título de sua carreira ao liderar a seleção argentina na vitória sobre a França, nos pênaltis, após um empate por 3 a 3 no tempo regulamentar e na prorrogação.

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Doze anos depois do revés no Brasil, Messi voltou a disputar a taça, mas novamente terminou a competição como vice-campeão. A derrota para a Espanha neste domingo fez o argentino alcançar o segundo vice em Copas do Mundo, feito raro que já havia ocorrido com apenas outros 27 atletas ao longo da história da competição.

Com isso, Messi se tornou o 28º jogador a acumular duas derrotas em finais de Mundial. Antes dele, apenas dois grupos de jogadores haviam alcançado essa marca. O primeiro foi formado por 15 atletas da Holanda, que perderam as decisões das Copas de 1974, diante da Alemanha Ocidental, e de 1978, contra a Argentina.

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A segunda leva reúne 12 jogadores da Alemanha, vice-campeões nas edições de 1982, derrotados pela Itália, e de 1986, quando foram superados pela Argentina de Diego Maradona.

Apesar do novo revés, Messi continua entre os maiores nomes da história da Copa do Mundo. Ao longo de três finais disputadas, conquistou um título mundial, dois vice-campeonatos e ampliou uma trajetória que o coloca entre os protagonistas da competição em todos os tempos.

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A Argentina foi vice-campeã da Copa do Mundo de 2026 após perder para a Espanha por 1 a 0 (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Jogadores que perderam duas finais de Copa do Mundo

Jan Jongbloed (Holanda – 1974 e 1978)

Piet Schrijvers (Holanda – 1974 e 1978)

Wim Rijsbergen (Holanda – 1974 e 1978)

Ruud Krol (Holanda – 1974 e 1978)

Wim Suurbier (Holanda – 1974 e 1978)

Wim Jansen (Holanda – 1974 e 1978)

Arie Haan (Holanda – 1974 e 1978)

Johan Neeskens (Holanda – 1974 e 1978)

Willem van Hanegem (Holanda – 1974 e 1978)

Willy van de Kerkhof (Holanda – 1974 e 1978)

Rob Rensenbrink (Holanda – 1974 e 1978)

René van de Kerkhof (Holanda – 1974 e 1978)

Johnny Rep (Holanda – 1974 e 1978)

Ruud Geels (Holanda – 1974 e 1978)

Willy van der Kuijlen (Holanda – 1974 e 1978)

Toni Schumacher (Alemanha – 1982 e 1986)

Eike Immel (Alemanha – 1982 e 1986)

Hans-Peter Briegel (Alemanha – 1982 e 1986)

Karlheinz Förster (Alemanha – 1982 e 1986)

Lothar Matthäus (Alemanha – 1982 e 1986)

Karl Allgöwer (Alemanha – 1982 e 1986)

Pierre Littbarski (Alemanha – 1982 e 1986)

Felix Magath (Alemanha – 1982 e 1986)

Frank Mill (Alemanha – 1982 e 1986)

Klaus Allofs (Alemanha – 1982 e 1986)

Rudi Völler (Alemanha – 1982 e 1986)

Karl-Heinz Rummenigge (Alemanha – 1982 e 1986)

Lionel Messi (Argentina – 2014 e 2026)

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