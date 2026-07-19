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Messi entra em lista rara após segundo vice em Copas do Mundo

Jogador entra em grupo de holandeses e alemães

PorMárcio IannaccaRio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 19:59
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Messi passa pelo troféu da Copa do Mundo após derrota da Argentina para a Espanha na decisão
Messi passa pelo troféu da Copa do Mundo após derrota da Argentina para a Espanha na decisão (Foto: Odd Andersen/AFP)

A derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 marcou mais um capítulo importante na trajetória de Lionel Messi. Além de ficar novamente com o vice-campeonato, o camisa 10 passou a integrar uma lista bastante restrita da história dos Mundiais: a dos jogadores que perderam duas finais de Copa do Mundo.

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    • Esta foi a terceira decisão de Mundial disputada por Messi. A primeira aconteceu em 2014, quando a Argentina foi superada pela Alemanha por 1 a 0, no Maracanã, em uma partida decidida na prorrogação com gol de Mario Götze. O atacante voltou a uma final em 2022 e, dessa vez, conquistou o principal título de sua carreira ao liderar a seleção argentina na vitória sobre a França, nos pênaltis, após um empate por 3 a 3 no tempo regulamentar e na prorrogação.

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    Doze anos depois do revés no Brasil, Messi voltou a disputar a taça, mas novamente terminou a competição como vice-campeão. A derrota para a Espanha neste domingo fez o argentino alcançar o segundo vice em Copas do Mundo, feito raro que já havia ocorrido com apenas outros 27 atletas ao longo da história da competição.

    Com isso, Messi se tornou o 28º jogador a acumular duas derrotas em finais de Mundial. Antes dele, apenas dois grupos de jogadores haviam alcançado essa marca. O primeiro foi formado por 15 atletas da Holanda, que perderam as decisões das Copas de 1974, diante da Alemanha Ocidental, e de 1978, contra a Argentina.

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    A segunda leva reúne 12 jogadores da Alemanha, vice-campeões nas edições de 1982, derrotados pela Itália, e de 1986, quando foram superados pela Argentina de Diego Maradona.

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    • Apesar do novo revés, Messi continua entre os maiores nomes da história da Copa do Mundo. Ao longo de três finais disputadas, conquistou um título mundial, dois vice-campeonatos e ampliou uma trajetória que o coloca entre os protagonistas da competição em todos os tempos.

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    A Argentina foi vice-campeã da Copa do Mundo de 2026 após perder para a Espanha por 1 a 0
    A Argentina foi vice-campeã da Copa do Mundo de 2026 após perder para a Espanha por 1 a 0 (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

    Jogadores que perderam duas finais de Copa do Mundo

    Jan Jongbloed (Holanda – 1974 e 1978)
    Piet Schrijvers (Holanda – 1974 e 1978)
    Wim Rijsbergen (Holanda – 1974 e 1978)
    Ruud Krol (Holanda – 1974 e 1978)
    Wim Suurbier (Holanda – 1974 e 1978)
    Wim Jansen (Holanda – 1974 e 1978)
    Arie Haan (Holanda – 1974 e 1978)
    Johan Neeskens (Holanda – 1974 e 1978)
    Willem van Hanegem (Holanda – 1974 e 1978)
    Willy van de Kerkhof (Holanda – 1974 e 1978)
    Rob Rensenbrink (Holanda – 1974 e 1978)
    René van de Kerkhof (Holanda – 1974 e 1978)
    Johnny Rep (Holanda – 1974 e 1978)
    Ruud Geels (Holanda – 1974 e 1978)
    Willy van der Kuijlen (Holanda – 1974 e 1978)
    Toni Schumacher (Alemanha – 1982 e 1986)
    Eike Immel (Alemanha – 1982 e 1986)
    Hans-Peter Briegel (Alemanha – 1982 e 1986)
    Karlheinz Förster (Alemanha – 1982 e 1986)
    Lothar Matthäus (Alemanha – 1982 e 1986)
    Karl Allgöwer (Alemanha – 1982 e 1986)
    Pierre Littbarski (Alemanha – 1982 e 1986)
    Felix Magath (Alemanha – 1982 e 1986)
    Frank Mill (Alemanha – 1982 e 1986)
    Klaus Allofs (Alemanha – 1982 e 1986)
    Rudi Völler (Alemanha – 1982 e 1986)
    Karl-Heinz Rummenigge (Alemanha – 1982 e 1986)
    Lionel Messi (Argentina – 2014 e 2026)

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