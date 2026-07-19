Messi vira assunto em vice da Argentina na Copa do Mundo: 'Diz muito' Internautas repercutem atuação do camisa 10 na derrota para a Espanha

A derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 colocou Lionel Messi no centro das discussões nas redes sociais. Após o revés por 1 a 0, na prorrogação, neste domingo (19), no MetLife Stadium, em East Rutherford (EUA), o camisa 10 virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

➡️Espanha domina, bate a Argentina e conquista o bi da Copa do Mundo

A Espanha conquistou o segundo título mundial de sua história com gol de Ferran Torres na etapa final da prorrogação. Do lado argentino, a atuação discreta de Messi gerou críticas, comparações com Pelé e também mensagens de reconhecimento pela trajetória do craque.

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Torcedores apontaram a superioridade espanhola e defenderam que a Argentina dependeu excessivamente do camisa 10. O vice-campeonato também reacendeu o tradicional debate sobre quem foi o maior jogador da história. Diversos torcedores utilizaram o resultado da final para comparar Messi a Pelé. Veja a repercussão:

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Messi se despede da Copa em segundo lugar, o que diz muito sobre o lugar dele na história: muito abaixo de Pelé, o eterno Rei do Futebol — Steve Banannon (@Steve_Banannon) July 19, 2026

Acabou a discussão. Pelé muito maior que Messi . Quem discordar é clubista — Ti🅰️go Non🅰️to (@tiago1981n) July 19, 2026

Não gosto das atitudes dos Argentinos, mas gosto de ver o Messi jogar. Ele já mostrou ao mundo o talento que tem, conquistou tudo o que queria. Agora é hora de voltar para casa, descansar e aproveitar o que construiu. 🇦🇷 vida que segue. #copadomundo pic.twitter.com/xFFiYVzUwI — Jessica Maciel (@Jessicammacel) July 19, 2026

Finalmente aquele ciclo q começou na copa américa de 2021 acabou, argentina n joga sem o messi — Matheus Gomes (@aaaaatheus) July 19, 2026

Nem vi ele jogar, e ainda falaram que iria ultrapassar Pelé kkkkkkkkkkk seleçãozinha lixo, só farmou gol contra Jordânia, Argélia outras porcarias — Victor (@Victor02381) July 19, 2026

O esperado aconteceu. Espanha é uma seleção muito forte e a Argentina é um time fraco que depende muito do Messi. se tiver a bola o tempo todo o Messi nao joga, e foi o que aconteceu. e a Argentina deu azar das lesões dos dois zagueiros também, aí nao pôde mexer muito no ataque — Sironi Christoffer (@Chris_sironi) July 19, 2026

Aos 39 anos, Messi encerra sua última participação em Copas do Mundo depois de liderar a Argentina até a decisão, mas sem conseguir evitar a derrota para uma Espanha que dominou a posse de bola durante grande parte da final e conquistou o bicampeonato mundial.

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Lionel Messi, da Argentina, comemora o segundo gol da equipe, marcado por Lautaro Martínez, durante a partida da semifinal da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Inglaterra e Argentina (Foto: Shaun Botterill / AFP)

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