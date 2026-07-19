Messi vira assunto em vice da Argentina na Copa do Mundo: 'Diz muito'
Internautas repercutem atuação do camisa 10 na derrota para a Espanha
A derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 colocou Lionel Messi no centro das discussões nas redes sociais. Após o revés por 1 a 0, na prorrogação, neste domingo (19), no MetLife Stadium, em East Rutherford (EUA), o camisa 10 virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.
Argentina se iguala com Alemanha com maior número de vices da Copa
Espanha x Argentina: veja os melhores momentos da final da Copa do Mundo
Brasil, Argentina, Espanha e mais: veja a classificação final da Copa do Mundo de 2026
➡️Espanha domina, bate a Argentina e conquista o bi da Copa do Mundo
A Espanha conquistou o segundo título mundial de sua história com gol de Ferran Torres na etapa final da prorrogação. Do lado argentino, a atuação discreta de Messi gerou críticas, comparações com Pelé e também mensagens de reconhecimento pela trajetória do craque.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Torcedores apontaram a superioridade espanhola e defenderam que a Argentina dependeu excessivamente do camisa 10. O vice-campeonato também reacendeu o tradicional debate sobre quem foi o maior jogador da história. Diversos torcedores utilizaram o resultado da final para comparar Messi a Pelé. Veja a repercussão:
Cucurella é o único jogador no topo do futebol mundial por clubes e seleções; entenda
Scaloni exalta Argentina após vice na Copa: 'Somos grandes'
Confira os vencedores dos prêmios individuais da Copa do Mundo de 2026
📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Messi se despede da Copa em segundo lugar, o que diz muito sobre o lugar dele na história: muito abaixo de Pelé, o eterno Rei do Futebol— Steve Banannon (@Steve_Banannon) July 19, 2026
Acabou a discussão. Pelé muito maior que Messi . Quem discordar é clubista— Ti🅰️go Non🅰️to (@tiago1981n) July 19, 2026
Não gosto das atitudes dos Argentinos, mas gosto de ver o Messi jogar. Ele já mostrou ao mundo o talento que tem, conquistou tudo o que queria. Agora é hora de voltar para casa, descansar e aproveitar o que construiu. 🇦🇷 vida que segue. #copadomundo pic.twitter.com/xFFiYVzUwI— Jessica Maciel (@Jessicammacel) July 19, 2026
Finalmente aquele ciclo q começou na copa américa de 2021 acabou, argentina n joga sem o messi— Matheus Gomes (@aaaaatheus) July 19, 2026
Nem vi ele jogar, e ainda falaram que iria ultrapassar Pelé kkkkkkkkkkk seleçãozinha lixo, só farmou gol contra Jordânia, Argélia outras porcarias— Victor (@Victor02381) July 19, 2026
O esperado aconteceu. Espanha é uma seleção muito forte e a Argentina é um time fraco que depende muito do Messi. se tiver a bola o tempo todo o Messi nao joga, e foi o que aconteceu. e a Argentina deu azar das lesões dos dois zagueiros também, aí nao pôde mexer muito no ataque— Sironi Christoffer (@Chris_sironi) July 19, 2026
Aos 39 anos, Messi encerra sua última participação em Copas do Mundo depois de liderar a Argentina até a decisão, mas sem conseguir evitar a derrota para uma Espanha que dominou a posse de bola durante grande parte da final e conquistou o bicampeonato mundial.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
🤑 Aposte em jogos ao redor do mundo todo! Clique e saiba mais!
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Copa do Mundo 2026
Brasileiros debocham de derrota da Argentina na final da Copa: 'Mal não se cria'Há 16 minutos
Copa do Mundo 2026
Dê suas notas: Espanha domina Argentina, marca no fim e é campeã do mundoHá 26 minutos
Copa do Mundo 2026
Barboza descobre bar de torcedores argentinos em São Paulo e se impressiona: 'Uma loucura'Há 58 minutos
Fora de Campo
Gol anulado em Espanha x Argentina gera revolta: 'Assalto'Há 1 hora
Fora de Campo
PC Oliveira analisa polêmica de gol anulado em Espanha x ArgentinaHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Especialista em arbitragem bate o martelo após decisão em final da Copa: 'Foi bem'Há 1 hora
Mais LANCE!