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Messi vira assunto em vice da Argentina na Copa do Mundo: 'Diz muito'

Internautas repercutem atuação do camisa 10 na derrota para a Espanha

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 19:39
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Lionel Messi desolado após vice campeonato da Copa do Mundo
Lionel Messi desolado após vice campeonato da Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

A derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 colocou Lionel Messi no centro das discussões nas redes sociais. Após o revés por 1 a 0, na prorrogação, neste domingo (19), no MetLife Stadium, em East Rutherford (EUA), o camisa 10 virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

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    A Espanha conquistou o segundo título mundial de sua história com gol de Ferran Torres na etapa final da prorrogação. Do lado argentino, a atuação discreta de Messi gerou críticas, comparações com Pelé e também mensagens de reconhecimento pela trajetória do craque.

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    Torcedores apontaram a superioridade espanhola e defenderam que a Argentina dependeu excessivamente do camisa 10. O vice-campeonato também reacendeu o tradicional debate sobre quem foi o maior jogador da história. Diversos torcedores utilizaram o resultado da final para comparar Messi a Pelé. Veja a repercussão:

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    Aos 39 anos, Messi encerra sua última participação em Copas do Mundo depois de liderar a Argentina até a decisão, mas sem conseguir evitar a derrota para uma Espanha que dominou a posse de bola durante grande parte da final e conquistou o bicampeonato mundial.

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    Lionel Messi, da Argentina, comemora o segundo gol da equipe, marcado por Lautaro Martínez, durante a partida da semifinal da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Inglaterra e Argentina
    Lionel Messi, da Argentina, comemora o segundo gol da equipe, marcado por Lautaro Martínez, durante a partida da semifinal da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Inglaterra e Argentina (Foto: Shaun Botterill / AFP)

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