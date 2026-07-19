Unai Simón recebe prêmio na Copa após recorde da Espanha
Goleiro do Athletic Bilbao entrou para a história da competição
A Espanha sagrou-se bicampeã do mundo ao vencer a Argentina neste domingo (19), pelo placar de 1 a 0, e passou a ostentar também o posto de melhor defesa da história da Copa do Mundo, com apenas um gol sofrido. O recorde premiou o goleiro Unai Simón, que não sofreu gol em sete dos oito duelos disputados no Mundial.
O goleiro do Athletic Bilbao recebeu o troféu na cerimônia após a partida, realizada em Nova Jersey. Titular absoluto da geração, o atleta é um dos líderes do elenco comandado por Luis de la Fuente.
Unai Simón estabeleceu um recorde histórico na Copa do Mundo ao ficar 648 minutos consecutivos sem sofrer gols. A marca foi quebrada no fim do primeiro tempo das quartes de final, contra a Bélgica, quando De Ketelaere fez para os Red Devils.
O camisa 23 da "La Roja" virou o recordista em Copas na partida contra a Áustria, na primeira fase do mata-mata, quando se isolou na liderança com 518 minutos e superou a marca do italiano Walter Zenga, que durava desde o Mundial de 1990. Depois disso, foram 90 minutos contra Portugal e 40 minutos contra a Bélgica.
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O recorde de melhor defesa de um campeão já pertencia à seleção espanhola, com os dois gols sofridos na campanha do título de 2010, contra Suíça (estreia) e Chile (última rodada do Grupo H), mas empatado com a França, campeã na edição de 1998, e Itália, campeã de 2006.
Espanha bicampeã da Copa
Para não fugir das projeções, a Espanha dominou a Argentina na final da Copa. Apesar de o 0 a 0 ter persistido no placar até o primeiro minuto do segundo tempo da prorrogação, o time comandado por Luis de la Fuente teve cerca de 70% de posse de bola.
O gol do título saiu dos pés de Ferran Torres. Após levantamento de Pedro Porro, Nico Williams escorou para trás e o camisa sete finalizou com força para dar o segundo título mundial da história da Espanha.
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